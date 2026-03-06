Περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, μέρες όπως η 8η Μαρτίου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η ημερομηνία που έχει επιλεχθεί για να γιορτάζουν οι Γυναίκες όλου του κόσμου αποτελεί μια αφορμή για να τιμούμε εκείνες που έχουμε δίπλα μας, μητέρες, κόρες, φίλες, συναδέλφους ή συντρόφους. Για τους άνδρες, βέβαια, η τιμή αυτή είναι συνήθως συνυφασμένη με ένα δώρο.

Άλλοι επιλέγουν κάτι ακριβό και άλλοι κάτι συμβολικό. Άλλοι λένε “σ’ αγαπώ” και “σ’ ευχαριστώ” με ένα μπουκέτο λουλούδια και άλλοι με ένα κουτί σοκολατάκια. Όλοι, όμως, –άνδρες και γυναίκες μαζί– ξέρουν ότι από κάτι τέτοιες μέρες δεν μπορεί να λείπει ένα ποτήρι καλό κρασί. Ένα κρασί γλυκό, αρωματικό, με το οποίο θα τσουγκρίσεις, θα ευχηθείς, θα δείξεις την αγάπη σου.

Εμείς επιλέξαμε 9 τέτοια κρασιά, ξεχωριστά όσο είναι και η γυναίκα της ζωής σας. Επιλέξτε τώρα εσείς εκείνο με το οποίο θα γιορτάσετε αγκαλιά την Κυριακή που μας έρχεται.

Pink Crush, Terra Στροφιλιά

Ήρθε για να μείνει. Το Pink Crush από την ανήσυχη Στροφιλιά είναι ένα σύγχρονο και εκφραστικό ημίξηρο ροζέ κρασί με παιχνιδιάρικη φυσαλίδα και αλκοόλ μόλις 9%. Πραγματοποιεί χαμηλές πτήσεις στο χώρο των θερμίδων αλλά υψηλές εκφραστικότητας, με έντονα αρώματα μικρών φρέσκων κόκκινων φρούτων συνοδευμένων από την απαραίτητη υποστηρικτική ανθικότητα. Για τη δημιουργία του συμπράττουν δύο διεθνείς ερυθρές ποικιλίες το Cabernet Franc και το Merlot – στοιχείο ιδιαίτερα σπάνιο για ελληνικό ροζέ κρασί.

Rock ’n’ Rose, Κτήμα Μπαϊρακτάρη

Ένα ροζέ ημίγλυκο που διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προκαλέσει rock ’n’ roll διάθεση στους ουρανίσκους. Εξωστρεφές, ισορροπημένο και έντονο, διαθέτει πηγαία τόσο τα ώριμα κόκκινα φρούτα όσο και τα πυρηνόκαρπα με την απαραίτητη δροσιστική έκφραση και το ποτενσιόμετρο να δείχνει κάτω δεξιά. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο κρασί, αλλά αναμφίβολα για κάτι διαφορετικό ξεκινώντας από την ποικιλιακή του σύνθεση. Η γευστική αυτή ορχήστρα διαθέτει για μπάσο τη Μαλαγουζιά (60%) και για κιθάρα το Αγιωργίτικο (40%).

Μ² Στο Τετράγωνο, Κτήμα Μιχαλάκη

Συνδυάζει δύο ελληνικές ποικιλίες, το ερυθρό και πυκνό Μανδηλάρι και το λευκό αρωματικό Μοσχάτο, σε ένα γοητευτικό και κλασικό ημίγλυκο ροζέ σύνολο. Εκφράζει εξίσου εμφατικά και τις δύο συνιστώσες ποικιλίες, προσφέροντας στο ποτήρι τόσο αρώματα ώριμων μαύρων φρούτων όσο και καραμελωμένων λευκών ανθών. Διαθέτει συνολική ισορροπία και χαρακτηριστική φρεσκάδα δίχως να αφήνει ισχνά αποτυπώματα αν και κινείται οριακά στους 11% αλκοολικούς βαθμούς.

Tο ελληνικό Αγιωργίτικο και το διεθνές Cabernet Sauvignon δημιουργούν ένα γοητευτικό ημίγλυκο ερυθρό χαρμάνι με έντονα αρώµατα ώριμων και αποξηραμένων μικρών κόκκινων φρούτων και νύξεις γλυκών μπαχαρικών στους 10,5% vol. Γευστικά υπάρχουν οι απαραίτητες βελούδινες τανίνες που συμβάλλουν στην απαραίτητη συνολική ισορροπία. Διαθέτει ένα χαρακτηριστικά φρουτώδες τελείωμα που δημιουργεί την υποφώσκουσα ένταση για επιπλέον επιθυμία και πόθο στα ποτήρια.

Μαλαγουζιά από υπερώριμα σταφύλια, Κτήμα Γεροβασιλείου

Μαλαγουζιά σαν τον έρωτα. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα εμφανιστεί στο διάβα του. Η εύγευστη και συμπυκνωμένη αυτή Μαλαγουζιά παράγεται μόνο τις χρονιές που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες στο ακέραιο, καθώς ολόκληρα τσαμπιά αφήνονται να υπερωριμάσουν πάνω στα κλήματα. Ακολούθως, η οινοποίηση γίνεται σε αποκλειστική συνύπαρξη με τη δρυ συμπεριλαμβάνοντας και τα τρία χρόνια ωρίμασης πριν από την εμφιάλωση. Ισορροπημένο κρασί με πολυπλοκότητα χαρακτήρα που σε προκαλεί για μικρές επαναλαμβανόμενες γουλιές και μεγάλα ταξίδια στη φαντασία.

Εδώ και χρόνια, ερωτευμένα ζευγάρια ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να βιώσουν το μοναδικό περιβάλλον της Σαντορίνης. Έτσι, ένας φυσικά γλυκύς ερυθρός οίνος από Μανδηλαριά 100% με 9,5% vol και έντονα ώριμα φρουτώδη και μπαχαρένια στοιχεία έχει τουλάχιστον έναν επιπλέον λόγο για να υπάρχει στα ποτήρια των επισκεπτών. Σπάνιο κρασί που δεν παράγεται κάθε χρόνο, αλλά μόνο όταν οι ποσότητες κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές και η ποιότητα των σταφυλιών εξαιρετική, καθώς απαιτούνται σχεδόν πέντε κιλά σταφυλιού για 1 λίτρο Απηλιώτη.

Samos 1963, ΕΟΣ Σάμου

Το χρυσό ιωβηλαίο ενός ζευγαριού ορίζεται στα πενήντα χρόνια συντροφικότητας και κοινής πορείας. Αναμφίβολα δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος ως εύκολη υπόθεση. Το γλυκό κρασί Samos 1963 οινοποιήθηκε από τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου με μεράκι και αφοσίωση και παλαίωσε για 57 ολόκληρα χρόνια σε μικρά δρύινα βαρέλια, για να κυκλοφορεί σήμερα σε συλλεκτική φιάλη. Πλούτος πυκνών αρωμάτων, πολυπλοκότητα χαρακτήρα και μακρά επίγευση ταξιδεύουν τον ουρανίσκο και το νου σαν ξεφύλλισμα φωτογραφικού άλμπουμ.

Ένας φυσικώς γλυκύς ερυθρός οίνος από 100% υπερώριμα σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο. Η πρώτη ύλη προέρχεται από τη Στροφή στην περιοχή Αμυνταίου, στα 620 μέτρα, και συλλέγεται αποκλειστικά χειρωνακτικά σε μικρά δοχεία των δεκαπέντε κιλών. Η οινοποίηση χαρακτηρίζεται από επιμονή στη λεπτομέρεια. Ακολούθως ωριμάζει για δέκα χρόνια σε γαλλικά δρύινα βαρέλια και εμφιαλώνεται αφιλτράριστο και φυσικώς σταθεροποιημένο. Ένα έντονο και εύγευστο κρασί με εξαιρετική συνολική ισορροπία και επίμονη επίγευση αποξηραμένων μαύρων και κόκκινων φρούτων και γλυκών μπαχαρικών που φέρνει στο νου ρομαντικούς περιπάτους στα φωτεινά μονοπάτια του δάσους.

Η γνωστή σε όλους Μαυροδάφνη (55%) συνδυάζεται με την Κορινθιακή σταφίδα (45%) κάτω από τις διαπλαστικές ακτίνες του υπέροχα φωτεινού ήλιου. Έτσι ξεκινά η δημιουργική εμπειρία της παραγωγής αυτού του ερυθρού γλυκού παλαιωμένου οίνου. Μετά τη διακοπή των ζυμώσεων, το κρασί μεταφέρεται σε δρύινα γαλλικά βαρέλια όπου ωριμάζει για πέντε χρόνια προτού εμφιαλωθεί. Πλούσιο και βελούδινο, με κυρίαρχα τα στοιχεία των αποξηραμένων μαύρων φρούτων και της σοκολάτας, διαθέτει σαρκώδη αίσθηση και μακρά επίγευση με χαρακτηριστικές νότες ξηρών καρπών.