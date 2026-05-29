Η πολύωρη σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει τελική απόφαση για πιθανή νέα συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει μέσω Truth Social ότι επίκειται «τελική απόφαση» για τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ ζήτησε να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και να απομακρυνθούν οι νάρκες που, όπως ανέφερε, έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών θα αρθεί, ώστε τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί να συνεχίσουν κανονικά τη διέλευσή τους. Αναφερόμενος στα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι αυτά θα μεταφερθούν υπό αμερικανικό έλεγχο και θα καταστραφούν σε συνεργασία με την Τεχεράνη.

«Δεν θα δοθούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας», τόνισε ακόμη ο Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα οικονομικής ελάφρυνσης προς το Ιράν.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με βασικότερο την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η συμφωνία εξαρτάται από την «αλλαγή στάσης» των ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί

Η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις «υπερβολικές» απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική» απόφασή του.

«Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν.

Ο Αραγτσί κατήγγειλε τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» αλλά και τις «αντιφατικές και άστατες θέσεις» των ΗΠΑ.

Τι δεν περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης»

«Κράμα αλήθειας και ψεμάτων» χαρακτήρισαν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν, πηγές που μίλησαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars.

«Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας», διαβεβαίωσαν οι πηγές. Αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, τα Στενά θα ανοίξουν και πάλι, με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Fars.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου είναι «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη», μετέδωσε το πρακτορείο.

Η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν δεν αναφέρεται επίσης σε αυτό το «μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσαν. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι το «μνημόνιο» αυτό βρίσκεται στα τελευταία στάδια επικύρωσης στο Ιράν αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ ανέφερε ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική απόφασή» του για μια πιθανή συμφωνία, εκτιμώντας ότι το Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει «αμέσως» και το εμπλουτισμένο ουράνιο «να καταστραφεί», όπως έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Μια ιρανική πηγή είπε εξάλλου στο πρακτορείο Reuters ότι ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου για την τύχη του σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «δεν είναι αληθής», επιβεβαιώνοντας ότι το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο που να αφορά τα πυρηνικά.