Με έκθεση άνοιξε σήμερα (29/5) η αυλαία των πανελλήνιων εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Αρκετά αναμενόμενα, με εξαίρεση το πρώτο, ήταν τα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η εκτίμηση των θεμάτων της έκθεσης

Θέμα Α1: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς χρειάζεται να αφαιρέσουν τα επουσιώδη και να κρατήσουν τα ουσιώδη, γιατί το κείμενο είναι πολύ περιεκτικό.

Θέμα Β1 :Αναμενόμενη άσκηση.

Β2: Αρκετά αναμενόμενη.

Β3: Αρκετά αναμενόμενη.

Γ1: Μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές. Επίσης, οι κειμενικοί δείκτες είναι σαφείς, παρόλο που πρόκειται για ποίημα του Εμπειρίκου.

Δ1: Τo Θέμα Δ μάλλον δεν θα δυσκολέψει τους μαθητές, καθώς μπορούν να αντλήσουν ιδέες και από τα Κείμενα Αναφοράς, αλλά και από τις εμπειρίες της καθημερινότητάς τους.

Τα θέματα της Έκθεσης

Το πρώτο κείμενο ήταν ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο κείμενο της Μαργαρίτας Βεργολιά για την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και ζητούσαν από τους υποψήφιους τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα.

Το δεύτερο κείμενο ήταν απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατειά» της «Πρακτικής φιλοσοφίας» του Ευάγγελου Παπανούτσου.

Οι προτεινόμενες απαντήσεις

Α1.

Τα αίτια της υπογεννητικότητας είναι συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κείμενο 1. Ειδικότερα, αίτια αποτελούν τα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, η υπογεννητικότητα οφείλεται και στον εκφυλισμό των σχέσεων, με θεμελιώδη μεταβολή προτύπων και ιδεών στην ψηφιακή εποχή, στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, στην γεωπολιτική αβεβαιότητα , στην τεχνητή νοημοσύνη που μεταβάλλει τις κοινωνίες , αλλά και στα κινητά τηλέφωνα, επειδή έχουν μεταβάλει τον τρόπο επικοινωνίας των νέων, καθώς οι επικοινωνιακές ιστοσελίδες προβάλλουν ωραιοποιημένα πρότυπα. Επομένως, αναπτύσσονται υπερβολικές προσδοκίες που διευρύνουν την αποξένωση.

Β1.