Εν αναμονή του ιού του Δυτικού Νείλου, οι αρμόδιοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας συστήνουν τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης από τον ιό. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνουν είναι η χρήση εντομοαπωθητικών σώματος και περιβάλλοντος και η αποφυγή ύπαρξης στάσιμων νερών.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, κρούσματα λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κάθε χρόνο, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Περισσότερα από 2.000 κρούσματα

Από το 2010 και μετά, εμφανίζονται κρούσματα σχεδόν κάθε χρόνο και στη χώρα μας. Από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα συνολικά 2.184 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό (με μέσο ετήσιο αριθμό 123 κρούσματα), εκ των οποίων 71% αφορούσε σε πιο σοβαρά περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 301 ασθενείς (14%) είχαν θανατηφόρο κατάληξη.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και σε περισσότερους από τους μισούς Δήμους της χώρας, στο παρελθόν.

«Βάσει των ιστορικών επιδημιολογικών δεδομένων, θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών 2026 (όπως και σε κάθε περίοδο μετάδοσης)», τονίζουν.

Πώς μεταδίδεται

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί επιστήμονες, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών). Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή).

Στην πλειονότητά τους, τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%), τα άτομα που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και να παρουσιάσουν έως και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Η μεγάλη ηλικία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θανατηφόρες επιπλοκές.

«Επειδή η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες», τονίζουν οι εκπρόσωποι του ΕΟΔΥ, «οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια εκ των προτέρων».

Συμβουλές

Τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, προτείνουν οι εκπρόσωποι του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, συνιστούν:

– Να γίνεται χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτας, κουνουπιέρας, κλιματιστικών ή ανεμιστήρων και κατάλληλων (μακριών) ρούχων.

– Να αποφεύγονται τα στάσιμα νερά, καθώς εκεί αφήνουν τα αβγά τους τα κουνούπια (έλεγχος σε αυλές, βεράντες και ταράτσες, κάλυψη όλων των αντικειμένων που συγκεντρώνουν νερό, καθαρισμός υδρορροών, φρεατίων).