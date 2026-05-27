«Χαστούκι στο πρόσωπο». Έτσι περιγράφει το ένα από τα δύο ανήλικα θύματα βιασμού που έλαβαν χώρα στο Φόρντιμπριτζ της Αγγλίας τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε, επιφυλάσσοντας εξαιρετικά ήπια νομική μεταχείριση για τους φυσικούς αυτουργούς των ειδεχθών εγκλημάτων. Οι εξελίξεις σε επίπεδο κοινής γνώμης, δικαστικού σώματος και πολιτικού κόσμου είναι ραγδαίες.

Πιο συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι οι δύο 15χρονοι σήμερα δράστες, που βίασαν δύο ανήλικα κορίτσια, 16 και 15 ετών, θα βρίσκονται για τα επόμενα τρία χρόνια σε καθεστώς νεανικής επανένταξης (youth rehabilitation order), που περιλαμβάνει εντατική επιτήρηση για 18 μήνες, τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες αστικές ζώνες και απαγόρευση επικοινωνίας με τα θύματα για περίοδο δέκα ετών.

Για τα δύο περιστατικά, που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, καταδικάστηκε στην ίδια κάθειρξη για 18 μήνες ακόμη ένας νεαρός, 14 ετών, που διαδραμάτισε ρόλο συνεργού στη δεύτερη επίθεση. Ο δικαστής Νίκολας Ρόουλαντ δικαιολόγησε την απόφαση με τη λογική ότι οι δράστες πρέπει να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγματισμό και να αφεθεί ελεύθερη η προοπτική επανένταξής τους στην κοινωνία. Αποτίμησε μάλιστα ως θετική τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της δίκης, ως προς την τήρηση των προσωρινών περιοριστικών μέτρων.

Πολιτικός σεισμός και παρέμβαση Στάρμερ στο Εφετείο

Αλλά η απουσία οποιουδήποτε είδους μέτρου κράτησης, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, αρχικά από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η ποινή θα τροποποιηθεί, αφότου ολοκληρωθεί η κατ’ έφεση διαδικασία. Ακολούθησε η πολιτική ηγεσία της Γηραιάς Αλβιώνας, με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δηλώνει «φορτισμένος ως πατέρας» και να ανακοινώνει την παραπομπή της υπόθεσης στο Εφετείο, κατόπιν πρωτοβουλίας του.

Σημειωτέον ότι το νομικό πλαίσιο δίνει το δικαίωμα σε νομικούς λειτουργούς, ενάγοντες και πολίτες γενικά να ζητήσουν την επανεξέταση υποθέσεων που θεωρούν υπερβολικά επιεικείς. Στο ίδιο πνεύμα με τον Στάρμερ, η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπιαστική», ενώ ο βουλευτής του ακροεξιού Reform και πρώην υπουργός Μετανάστευσης, Ρόμπερτ Τζένρικ, έκανε λόγο για «πολύ μεγάλο λάθος».

Το ξέσπασμα της Ζιζέλ Πελικό και το «αμαρτωλό» παρελθόν του δικαστή

Η πιο σημαντική παρέμβαση όμως ήλθε από την κοινωνία των πολιτών και τη Ζιζέλ Πελικό. Η 77χρονη γαλλίδα, που έπεσε θύμα πολλαπλής σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγό της, και συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» από την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν ουσιαστικά να κερδίσουν ξανά την ελευθερία τους, τη στιγμή που τα θύματα υποφέρουν τόσο σκληρά που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επουλώσουν τις πληγές τους» είπε μιλώντας στο BBC. Η ίδια συμπλήρωσε: «Ο βιασμός είναι έγκλημα και η δικαιοσύνη έχει ουσιαστικό ρόλο. Είναι εκεί, για να κατονομάζει τα εγκλήματα, να αναγνωρίζει τα βάσανα των θυμάτων και να μας υπενθυμίζει ότι τα εγκλήματα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα».

Σε πιο αυστηρό τόνο, η Σάρλοτ Πράουντμαν, συνήγορος που εκπροσωπεί θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, μιλώντας στους «Times» του Λονδίνου τόνισε ότι «το νομικό σύστημα είναι προβληματικό, αφού κατορθώνει να προστατεύει τους θύτες έναντι των θυμάτων». Την ίδια ώρα, στο ίδιο δημοσίευμα γινόταν ανασκόπηση του ιστορικού των δικαστικών αποφάσεων του Ρόουλαντ, σκιαγραφώντας την εικόνα ενός δικαστή με «φιλεύσπλαχνες» προθέσεις, που μεταξύ άλλων αποφάνθηκε την ολιγόχρονη κράτηση καταδικασμένου για βιασμό, με την απόφαση να εφεσιβάλλεται αλλά τελικά να απορρίπτεται οποιαδήποτε επαναρύθμισή της.