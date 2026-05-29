Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σκηνικό αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού δείχνει η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Flash.gr που διενεργήθηκε μετά την επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης -ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως με μισή μονάδα διαφορά από την Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού. Η ανάδειξη των νέων κομμάτων φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα σε σχηματισμούς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση.

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση της ALCO στην πρόθεση ψήφου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 23,5%, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη Δεύτερη θέση με 12,8%, ενώ μάχη δίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Μαρία Καρυστιανού για την τρίτη θέση, καθώς το μεν ΠαΣοΚ λαμβάνει 10% και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, 9,5%.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα αποτελέσει δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται πρώτος με 25%, και στην δεύτερη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%. Η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%, ενώ το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωθυπουργό.

Από πού αντλούν ψηφοφόρους Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού

Ειδικό βάρος έχουν και τα στοιχεία για την προέλευση των ψηφοφόρων της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 56% όσων το επιλέγουν είχαν ψηφίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου το 2023. Ωστόσο, η δεξαμενή του δεν περιορίζεται εκεί: 8% προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, 7% από το ΜέΡΑ25, 3% από την Πλεύση Ελευθερίας και 2% από το ΚΚΕ, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 5% από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το εύρημα για τους λόγους στήριξης της «ΕΛΑΣ». Το 39% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι το κάνει επειδή τον θεωρεί «έντιμο», ενώ το 33% επειδή τον εμπιστεύεται ως πρόσωπο. Αντιθέτως, μόλις το 8% επικαλείται συμφωνία με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, στοιχείο που δείχνει ότι η δυναμική του νέου εγχειρήματος είναι, στην παρούσα φάση, περισσότερο προσωποκεντρική παρά προγραμματική.

Αντίστοιχα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης. Οι ψηφοφόροι της δεν προέρχονται από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά από ένα ευρύ φάσμα του εκλογικού σώματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υπερκομματικό χαρακτήρα που επιχειρεί να καλλιεργήσει το νέο εγχείρημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το 17% των ψηφοφόρων της προέρχεται από τη ΝΙΚΗ, το 14% από την Ελληνική Λύση, το 10% από τη Νέα Δημοκρατία, το 8% από το ΠΑΣΟΚ, το 7% από το ΚΚΕ και το 5% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, σημαντική είναι η διείσδυση σε πολίτες που είτε επέλεξαν άλλα κόμματα το 2023 (20%) είτε δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία (9%).

Τα ποιοτικά ευρήματα αναδεικνύουν επίσης τις διαφορετικές αφετηρίες πάνω στις οποίες οικοδομείται η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού. Το 39% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απαντά ότι το κάνει επειδή «συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση», ενώ από 30% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις ότι αποτελεί «ένα νέο και άφθαρτο πρόσωπο» και ότι «αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Αντίθετα, μόλις το 1% δηλώνει ότι επιλέγει το κόμμα λόγω συμφωνίας με τις πολιτικές του θέσεις, στοιχείο που δείχνει ότι η απήχηση της πρωτοβουλίας συνδέεται πρωτίστως με συμβολικά και αξιακά χαρακτηριστικά και λιγότερο με ένα διαμορφωμένο πολιτικό πρόγραμμα.

Αυτό το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η Μαρία Καρυστιανού αντλεί δύναμη κυρίως από την εικόνα της ως προσώπου που εκφράζει τη διαμαρτυρία, την απαίτηση για δικαιοσύνη και την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, συγκροτώντας μια εκλογική βάση με πολύ πιο ετερόκλητα χαρακτηριστικά από εκείνη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.