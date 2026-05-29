Με ρεκόρ πωλήσεων, αλλά και αυξημένες… ολοκλήρωσε η αλυσίδα ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός την τελευταία χρήση πριν την ένταξής της, στον όμιλο Μασούτης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στον ΓΕΜΗ, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ της οικογένειας Κρητικού παρουσίασε το 2025 κύκλο εργασιών 836,35 εκατ. ευρώ έναντι 773,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,18%.

Παρά την ενίσχυση των πωλήσεων, τα αποτελέσματα μετά φόρων παρέμειναν ζημιογόνα και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,56 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 684,4 χιλ. ευρώ το 2024.

Το αποτύπωμα της Κρητικός

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές παρουσίες στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, διατηρώντας εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και σημαντική γεωγραφική κάλυψη.

Στο τέλος του 2025 η εταιρεία λειτουργούσε περίπου 838 καταστήματα, διέθετε 9 κέντρα διανομής και απασχολούσε περίπου 4.000 εργαζόμενους.

Ο μέσος αριθμός προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3.997 άτομα, έναντι 4.004 ατόμων στο τέλος του 2024.

Μέτοχος κατά 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι η ελληνική holding εταιρεία Kritikos Holdings Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν τα τρία αδέλφια Κρητικού, πρώην μέτοχοι της αλυσίδας.

Η συμφωνία με τη Μασούτης

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στη Διαμαντής Μασούτης, μία συμφωνία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων.

Η μητρική εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΟΣ HOLDINGS Α.Ε.» υπέγραψε μέσα στο 2025 μη δεσμευτική δήλωση προθέσεων συνεργασίας με τη «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» για τη μεταβίβαση του 100% της συμμετοχής της στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Σε συνέχεια της συμφωνίας ξεκίνησαν οι οικονομικοί, νομικοί και εμπορικοί έλεγχοι από την πλευρά της ενδιαφερόμενης αγοράστριας εταιρείας

Στα μέσα Μαίου, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο τροφίμων

Με την απόκτηση της Κρητικός, ο όμιλος της οικογένειας Μασούτη καθίσταται πλέον ο τρίτος πόλος του κλάδου (πίσω από τον Σκλαβενίτη και την Lidl), με τζίρο πάνω από 2 δισ. ευρώ και ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα με πάνω από 800 καταστήματα (περίπου 390 σημεία ο Μασούτης και περίπου 450 σημεία ο Κρητικός)

Ταυτόχρονα, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα παίρνει μια ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της παρουσίας της στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου μέχρι σήμερα διατηρούσε ισχνή παρουσία με περίπου 56 σημεία. Αριθμός εξαιρετικά μικρός για το μέγεθος και τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς (είναι η μεγαλύτερη της χώρας).

Πηγή: ΟΤ