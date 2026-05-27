Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για πρώτη φορά εδώ και περίπου 1000 χρόνια, η θρυλική Ταπισερί Μπαγιέ θα ταξιδέψει από τη Νορμανδία στο Βρετανικό Μουσείο, σε μια έκθεση-υπερπαραγωγή που προαναγγέλλεται ως το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του Λονδίνου για το 2026. Και όμως, πριν ακόμη ανοίξουν οι κρατήσεις εισιτηρίων για το κοινό, η συζήτηση έχει ανάψει και έχει μετατοπιστεί κυριολεκτικά από τη σημασία του ιστορικού δανεισμού στις εξαιρετικά ακριβές τιμές των εισιτηρίων που αποτελούν – ούτε λίγο ούτε πολύ – γρίφο.

Μακραίωνη ιστορία

Η ταπισερί, μήκους 68 μέτρων και ύψους 50 εκατοστών, που αφηγείται μεγαλειωδώς την κατάκτηση της Αγγλίας από τον δούκα της Νορμανδίας Γουλιέλμο τον Κατακτητή κατά τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066, θα εκτεθεί στην Πινακοθήκη Σένσμπουρι του Βρετανικού Μουσείου από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιούλιο του 2027.

Το κέντημα-θρύλος ανασυνθέτει μια ιστορία που άλλαξε για πάντα την Αγγλία. Καμία χρονιά στην ιστορία της χώρας δεν είναι πιο διάσημη από το 1066, σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο. Ήταν η τελευταία φορά που η Αγγλία κατακτήθηκε επιτυχώς και η χρονιά από την οποία το σύγχρονο βρετανικό μοναρχικό σύστημα αντλεί την καταγωγή του. «Και δεν υπάρχει κανένα άλλο αντικείμενο που να είναι τόσο άμεσα αναγνωρίσιμο, τόσο μελετημένο στα σχολεία και τόσο συχνά αντιγραμμένο από καλλιτέχνες όσο η Ταπισερί της Μπαγιέ».

Θεωρείται μάλιστα ένα από τα θαύματα του Μεσαιωνικού κόσμου, καθώς προσφέρει μια εικόνα της ζωής στην Αγγλία του 11ου αιώνα, τόσο πριν όσο και μετά τη νορμανδική κατάκτηση — από τη ζωή στα κάστρα, τον πόλεμο και τα πλοία μέχρι την ένδυση, τη διατροφή και την επίπλωση των κτιρίων. Πιθανότατα παραγγέλθηκε από έναν Νορμανδό ευεργέτη και δημιουργήθηκε από Άγγλους κεντητές, με βάση σχέδια χειρογράφων από το Καντέρμπουρι, αποτελώντας ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο και εξαιρετικό έργο τέχνης.

Κατασκευασμένη από λινό ύφασμα και μάλλινα νήματα, ρομανικού ρυθμού, η ταπισερί παρουσιάζει μεταξύ άλλων σκηνές πολέμου, εκατοντάδες ανθρώπινες μορφές και ζώα, αλλά και εικόνες εμπνευσμένες από τους μύθους του Αισώπου και του Φαίδρου, καθώς και στιγμιότυπα της αγροτικής ζωής, της κτηνοτροφίας και του κυνηγιού. Σήμερα σώζονται 58 σκηνές με συνολικά 627 μορφές, αν και θεωρείται πιθανό ότι το έργο ήταν αρχικά μεγαλύτερο και τμήμα του έχει χαθεί με το πέρασμα των αιώνων.

Η ταπισερί φυλάσσεται από το 1983 στο Μουσείο της ιστορικής κωμόπολης Μπαγιέ της Νορμανδίας, το οποίο θα κλείσει τη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Οκτώβριο του 2027 για εργασίες συντήρησης. Η είδηση της μετακίνησής της από την κωμόπολη Μπαγιέ στο μητροπολιτικό Λονδίνο – μια απόσταση 6 ωρών – προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των ειδικών, που εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους λόγω της εύθραυστης κατάστασής της. Παράλληλα καταγράφηκε και ρεκόρ συλλογής υπογραφών κατά του δανεισμού της – περί της 45.000 συνολικά – μέσα σε μία βδομάδα.

Η συμφωνία

Σε αντάλλαγμα για τη μοναδική ταπισερί, η οποία θα επιστρέψει στο αναγεννημένο Μουσείο της Μπαγιέ, η Βρετανία θα δανείσει στη Γαλλία και στα νορμανδικά μουσεία της Καέν και της Ρουέν θησαυρούς, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν το 1939 στον αρχαιολογικό χώρο των δύο αγγλοσαξονικών νεκροταφείων του Σάτον Χου στο Σάφολκ, μέσα σε ένα ενταφιασμένο αγγλοσαξονικό πλοίο του 7ου αιώνα. Το 18 μηνών δάνειο της ταπισερί από το Μουσείο της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας που σφραγίστηκε τον Ιούλιο του 2025, από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Όζμπορν, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, η έκθεση της ταπισερί της Μπαγιέ αποτελεί σταθμό στη χρονική διαδρομή του. Στο σημείωμά του που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου, ο Όζμπορν υπογραμμίζει: «Αυτή θα είναι, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη χρονιά στην ιστορία του Μουσείου — καθώς αναμένουμε ότι 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα το επισκεφθούν και η Ταπισερί της Μπαγιέ θα επιστρέψει σε βρετανικό έδαφος για πρώτη φορά εδώ και 1.000 χρόνια. Πρόκειται για ένα καθοριστικό κομμάτι της ιστορίας του έθνους μας και για μια πραγματικά μοναδική εμπειρία ζωής. Ελπίζω ο κόσμος να σημειώσει την ημερομηνία στα ημερολόγιά του και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να τη δει όταν εκτεθεί, στο πλαίσιο μιας έκθεσης που προμηνύεται ως μια εξαιρετική στιγμή για τη χώρα.»

Αλλά και ο Δρ. Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, υπογραμμίζει ενθουσιωδώς: «Η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κειμήλια του Μεσαιωνικού κόσμου και αποτελεί πηγή έμπνευσης και θαυμασμού για γενιές ανθρώπων.

Είναι δύσκολο να εκφραστεί με λόγια πόσο σημαντική είναι η ευκαιρία να εκτεθεί η ταπισερί στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά εδώ και 1.000 χρόνια. Χαίρομαι που πλέον όλοι θα μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτόν τον ενθουσιασμό, καθώς ο κόσμος θα κλείνει τα εισιτήρια του και θα ταξιδεύει στο Λονδίνο για να συμμετάσχει σε αυτό που αναμφίβολα θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα που έχει φιλοξενήσει το Βρετανικό Μουσείο — ένα γεγονός που θα μείνει στην ιστορία.»

Η έκθεση του μεσαιωνικού κεντήματος στο Βρετανικό Μουσείο προβλέπεται σε οριζόντια θέση και σε όλο της το μήκος μέσα σε ειδικά σχεδιασμένη προθήκη.

Αντιδράσεις για την ακριβή είσοδο στην έκθεση

Εκτιμώντας ότι η ιστορική αυτή έκθεση θα προσελκύσει εκατοντάδες επισκέπτες, το Βρετανικό Μουσείο προετοιμάζει τη διάθεση των εισιτηρίων από την 1η Ιουλίου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 25 έως 33 λίρες (38,2 ευρώ) για τους ενήλικες — ποσό που ξεπερνά αισθητά τις περισσότερες μεγάλες περιοδικές εκθέσεις του μουσείου.

Η «premium» τιμή των 33 λιρών αφορά ώρες αιχμής και Σαββατοκύριακα, ενώ ακόμη και οι πιο φθηνές «super off-peak» ζώνες δεν πέφτουν κάτω από τις 25 λίρες. Οι επισκέπτες θα έχουν μάλιστα μόλις 40 λεπτά στη διάθεσή τους για να δουν την ταπισερί, καθώς το μουσείο σχεδιάζει αυστηρά χρονομετρημένες εισόδους λόγω της αναμενόμενης κοσμοσυρροής και των συνθηκών συντήρησης του έργου.

Η αντίδραση του κοινού δεν ήταν θετική. Σε συζητήσεις στο Reddit και στον βρετανικό Τύπο, αρκετοί χαρακτήρισαν τις τιμές «υπερβολικές» ή ακόμη και «αντιλαϊκές» για ένα εθνικό μουσείο που κατά τα άλλα προσφέρει δωρεάν είσοδο στις μόνιμες συλλογές του. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίζονται το κόστος, επισημαίνοντας τη δυσκολία μεταφοράς και προστασίας ενός τόσο εύθραυστου και ανεκτίμητου αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση το Βρετανικό Μουσείο δεν κάνει πίσω στις αποφάσεις του και οργανώνει την ιστορική παρουσίαση του έργου. Ήδη από τις 16 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου παρουσιάζεται η υπαίθρια εγκατάσταση με τον τίτλο «Tapestry of trees» του καταξιωμένου σχεδιαστή κήπων Αντι Στέρτζιον, που χρησιμοποιεί δέντρα και υφάσματα για να αποδώσει το φυσικό τοπίο που απεικονίζεται στην Ταπισερί της Μπαγιέ.

Η εγκατάσταση προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βυθιστούν στην καλλιτεχνική ερμηνεία ενός μεσαιωνικού δάσους, το οποίο δημιουργείται από δέντρα και φυτά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ανατολικού Σάσεξ, όπου έλαβε χώρα η Μάχη του Χέιστινγκς — το καθοριστικό γεγονός της Ταπισερί — πριν από σχεδόν 1.000 χρόνια.