Το Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Βόρεια Εύβοια, έχοντας στο επίκεντρο τον αθέατο και συναρπαστικό κόσμο του δάσους. Η φετινή αφίσα είναι γεμάτη στοιχεία από τον υπέροχο κόσμο της φύσης, η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με κλασικό σινεμά και μουσική από την μπάντα Quilombo, ενώ η λήξη θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πανηγύρι. Το Evia Film Project, το οποίο διεξάγεται από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει προβολές, masterclasses και ενδιαφέρουσες δράσεις, ανοιχτές για το κοινό.

Η φετινή θεματική: Δάσος

Καταφύγιο, τόπος μυστηρίου και διαχρονικών θρύλων, πηγή ζωής, ιδανικό σκηνικό για ιστορίες ρεαλισμού αλλά και για θρυλικές ταινίες δράσης και τρόμου, το δάσος συντροφεύει το σινεμά από τη στιγμή της γέννησής του, έχοντας πυροδοτήσει αμέτρητες κινηματογραφικές δημιουργίες. Το φετινό πρόγραμμα μάς καλεί να αφεθούμε στις αδιόρατες δυνάμεις του δάσους και να επανασυνδεθούμε με ένα σύμπαν που είναι ταυτόχρονα εύθραυστο, αρχέγονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Παράλληλα, μας ωθεί να επαναπροσδιορίσουμε τη συνύπαρξή μας με τη φύση, σε μια εποχή όπου η προστασία της μοιάζει πιο επείγουσα από ποτέ.

Αφίσα

Η αφίσα της φετινής διοργάνωσης, που φιλοτέχνησε το Bob Studio, εμπνέεται από την κεντρική θεματική του Evia Film Project. Στον πυρήνα της δεσπόζουν στοιχεία και εικόνες που συγκροτούν την ψυχή ενός άγριου δάσους: έντομα και πουλιά, φυτά και δέντρα, ένας αφανέρωτος και περιπετειώδης κόσμος που σφύζει από ζωή και αποκαλύπτεται ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας. Με έντονα χρώματα και χειροποίητες εικονογραφήσεις, η αφίσα φέρνει στο προσκήνιο ένα εξωτικό σύμπαν, το οποίο όμως περιβάλλει με θέρμη και οικειότητα, παραπέμποντας ταυτόχρονα σε τεχνοτροπίες και μοτίβα της indigenous και botanical art.

Το Bob Studio είναι ένα ανεξάρτητο, βραβευμένο design agency. Σχεδιάζει μάρκες, εταιρικές ταυτότητες και λογότυπα για εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα έχει επιμεληθεί πολλά καλλιτεχνικά και πολιτιστικά πρότζεκτ για μουσεία, εκδόσεις, μουσικούς, φεστιβάλ κ.ά. Έχει βραβευτεί για τα έργα του σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως στα Red Dot Design Awards, Pentawards, Dieline και European Design Awards καθώς και στην Ελλάδα, στα ΕΒΓΕ και Ermis Awards.

Προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου σάς περιμένουμε στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού, με ένα δροσιστικό κέρασμα, μουσική, δώρα για τα παιδιά και μία ταινία-έκπληξη για μικρούς και μεγάλους.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός με μεγάλα δώρα: ένα VIP ταξίδι για το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο, γεύματα σε εστιατόρια της περιοχής και συλλεκτικές τσάντες με δώρα από το Φεστιβάλ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή έναρξης του 5ου Evia Film Project στον κινηματογράφο Απόλλωνα, την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Έναρξη με την αξέχαστη ταινία Η βασίλισσα της Αφρικής και Quilombo

Το 5ο Evia Film Project ξεκινά δυναμικά την Τρίτη 23 Ιουνίου. Τον ρυθμό της γιορτής θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μπάντα Quilombo: ένα μουσικό σύνολο κρουστών με επιρροές από παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική και ρυθμούς της samba batucada και της samba reggae. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα μεταμορφώσει το απόγευμα της Τρίτης τους δρόμους των Λουτρών Αιδηψού, προσκαλώντας κάθε γειτονιά σε ξέφρενο χορό, ώσπου να καταλήξει στο σινεμά «Απόλλων» όπου θα ανοίξει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της κλασικής ταινίας του Τζον Χιούστον, Η βασίλισσα της Αφρικής (1951), με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Κάθριν Χέπμπορν.

Αναμειγνύοντας έξοχα την περιπέτεια και την κωμωδία, η ταινία μάς μεταφέρει στα δάση της Ανατολικής Αφρικής, στο Κονγκό, το 1914, λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας άνδρας και μια γυναίκα συναντιούνται τυχαία και αναγκάζονται να διασχίσουν μαζί ένα ποτάμι πάνω σ’ ένα σαράβαλο πλοίο, ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Οι ήρωες θα κερδίσουν την μάχη της επιβίωσης, ανακαλύπτοντας τη χαρά και την ομορφιά του έρωτα σ’ ένα άγριο και σαγηνευτικό τοπίο. Για την ταινία ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ κέρδισε το μοναδικό Όσκαρ της καριέρας του.

Λήξη με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι

Το Evia Film Project θα κλείσει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού, στον Απόλλωνα, με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι και πολλές εκπλήξεις για το κοινό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει την προβολή της πολυαγαπημένης ταινίας Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ, χειροποίητα κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις, μπίρα Fischer και δώρα για τα παιδιά.

Στην επική περιπέτεια Jurassic Park, ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος δημιουργεί ένα προϊστορικό δάσος σε ένα απομονωμένο νησί, όπου οι δεινόσαυροι έχουν επιστρέψει στη ζωή. Όταν όμως το σύστημα ασφαλείας καταρρέει, το πάρκο μετατρέπεται σε έναν ανεξέλεγκτο κόσμο, όπου άνθρωποι και προϊστορικά πλάσματα έρχονται αντιμέτωποι μέσα στην άγρια φύση. Το Jurassic Park μετατράπηκε σε ταινία-γεγονός και οδήγησε στη γέννηση ενός επικερδούς franchise, παραμένοντας, 33 χρόνια μετά, ένας απίστευτος και ακλόνητος κινηματογραφικός μύθος.

Κινηματογραφική βραδιά στις Ροβιές

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού Ροβιές, θα στηθεί μια κινηματογραφική βραδιά με κεράσματα από τις ταβέρνες της πλατείας του χωριού για όλους τους θεατές και την προβολή του συναρπαστικού Jurassic Park (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ταινία στα ιαματικά λουτρά

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ταινία Λουόμενοι (2009) της Εύας Στεφανή, μεγάλο μέρος της οποίας έχει γυριστεί στα Λουτρά Αιδηψού, θα προβάλλεται στην παραλία δίπλα στις ιαματικές πηγές, από τις 21:00 μέχρι τη 01:00.

Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή μιας ομάδας λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Η ζωή στις ελληνικές λουτροπόλεις κυλάει αργά, με ρυθμούς που θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των τόπων. Επηρεασμένοι από τη ράθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, συμπεριφέρονται πολύ πιο ελεύθερα απ’ ό,τι στον συνηθισμένο κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά, αντί για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται ανάμεσα σε νέους σε εφηβική κατασκήνωση.