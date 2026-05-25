Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγησή της για τη μάχη με τον καρκίνο το 2008

Ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των πρώτων ετών της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του γάμου της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα.
Ακολουθεί η συγκλονιστική της εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο, όπως την είχε αφηγηθεί στο Life&Style το 2008:
"Από ένα καπρίτσιο της μοίρας βρέθηκα ξαφνικά εγκλωβισμένη. Ο καρκίνος είναι μια συγκλονιστική εσωτερική εμπειρία. Ήθελα, λοιπόν, να γράψω μόνη μου αυτή την ιστορία… Μόνη μου να επανεξετάσω τις χαρές και τις λύπες, τις ανακαλύψεις και τις αποτυχίες ή τις ατυχίες που συνόδευσαν τον τελευταίο καιρό τη ζωή μου.
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Έξι το πρωί, έχω μόλις μπει στο νοσοκομείο. Όλα είναι προγραμματισμένα. Θα γεννήσω με καισαρική –το μωρό δεν έχει πάρει καν «θέση»– κι οι τεχνητοί πόνοι λειτουργούν σαν νανούρισμα για μένα. Πρέπει να ήμουν η μοναδική ετοιμόγεννη που κοιμόταν ελάχιστες ώρες πριν γεννήσει. Ο Τράι (σ.σ. έτσι αποκαλεί το σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα) με βιντεοσκοπεί, δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Τόση αναισθησία! Ανά διαστήματα, με ξυπνάνε τα γέλια του, εγώ θέλω να τελειώνω.