Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στην Α1 χάντμπολ των ανδρών… Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι επιβλήθηκε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον 4ο τελικό των πλέι οφ, και έφτασε τις τρεις επιτυχίες που απαιτούνταν στη σειρά, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής ένας από τους δύο «μονομάχους».

Αν και ηττήθηκαν στο κλειστό της Ηλιούπολης στον πρώτο τελικό, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση, «απάντησαν» με τρεις διαδοχικές νίκες και πανηγύρισαν το έκτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026), «σκαρφαλώνοντας» στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον πολυνίκη Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας των 10 τίτλων και τον Φίλιππο Βέροιας με τα εννέα τρόπαια. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το εγχώριο «τρεμπλ», καθώς είχε ήδη κατακτήσει το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας, μάλιστα, του «Δικεφάλου» και στους δύο τελικούς.

Στο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 16-15.

Οι δύο ομάδες ουσιαστικά συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο μέρος, καθώς η μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε ένας από τους δύο «μονομάχους» ήταν το +2. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0, 9-7 και 10-8, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τις… απαντήσεις και, χάρη σε γκολ του Σλίσκοβιτς, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στο 24΄ (13-12), ενώ λίγο αργότερα ο Τσαναξίδης «έγραψε» στην κόντρα το 14-12. Με δύο γκολ του Τοριάνι η ΑΕΚ ισοφάρισε 14-14, ενώ προς το τέλος του ημιχρόνου έγιναν δύο παρατηρήσεις στους ανθρώπους της ΑΕΚ για υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς της Ένωσης.

Ο «Δικέφαλος» απέκτησε στο 34΄ προβάδισμα τριών τερμάτων (19-16), αλλά, χάρη σε τρία γκολ του Σλίσκοβιτς και ενδιάμεσα ένα του Παπάζογλου οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 20-19 στο 38΄. Ο Παπάζογλου έφερε εκ νέου τον Ολυμπιακό στο +2 (23-21) στο 42΄, ενώ ο ίδιος παίκτης σε άδεια εστία «έγραψε» το 25-22 στο 47΄. Με πέναλτι του Σλίσκοβιτς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 27-23 στο 51΄, ενώ ο Σκαραμέλι διαμόρφωσε το 28-23 στο 53΄, εξέλιξη που έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη και τον τίτλο. Στο υπόλοιπο του ματς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πλησιάσει πιο κοντά από το -3, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να πανηγυρίσουν το 3-1 στη σειρά και το “three-peat”.