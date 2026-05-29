Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση που δεν ήρε, μέσω του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των σχολικών επιτροπών, άσκησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, επικεφαλής της παράταξης “ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ”, Κώστας Μπακογιάννης.

«Διαφωνούμε με την κατάργηση του ΟΠΑΝΔΑ (σ.σ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων) και τη συγχώνευσή του με τον Δήμο. Ο νόμος ήταν μια ευκαιρία να περιφρουρήσουμε τον ΟΠΑΝΔΑ. Δυστυχώς, αυτό δε γίνεται. Επίσης, θα έπρεπε ο νόμος αυτός να είχε τις απαραίτητες πρόνοιες για την προστασία των σχολικών επιτροπών. Είχαμε αντιδράσει με τον νόμο του 2023 που τις καταργούσε, όπως και η σημερινή δημοτική Αρχή. Μου είναι αδιανόητο πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος και τα σχολεία της Αθήνας χωρίς αυτές», σχολίασε ο κ. Μπακογιάννης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που είχε ως θέμα συζήτησης τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όσο και οι σχολικές επιτροπές καταργήθηκαν με τον νόμο 5056/2023. Οι σχολικές επιτροπές διατηρήθηκαν σε Δήμους με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων (άνω των 100), αλλά αναμένεται και εκεί να καταργηθούν τη 1η Αυγούστου και να περάσουν οι αρμοδιότητές τους στους Δήμους. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις.

Μπακογιάννης: Πιστεύω ότι θα αποσυρθεί το άρθρο 730

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται ένα βήμα εμπρός. «Έχει γίνει πολύ καλή αρχή αλλά έχουμε δουλειά μπροστά μας», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποσυρθεί το άρθρο 730 του Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, «… σε περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων του Δήμου ή της Περιφέρειας, καθώς και των Νομικών τους Προσώπων, ως διάδικοι παρίστανται υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία δύναται να προβάλουν αυτοτελώς ισχυρισμούς». Το παραπάνω θέμα έχει επίσης προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να ζητεί την απόσυρσή του και τον πρώην πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, να σχολιάζει, μιλώντας σε ημερίδα της ΚΕΔΕ (σ.σ. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), ότι «… ο νομοθέτης δεν εμπιστεύεται το Δήμο ως διάδικο».

«Στα συρτάρια μας, το μακρύ χέρι του κράτους»

Ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι οι Δήμοι έχουν σήμερα πολύ πιο σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσουν, από τις προωθούμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο, σχολιάζοντας ότι η σημερινή Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε τοπική, ούτε αυτοδιοίκηση. «Δεν είναι τοπική διότι ασχολείται με υπερτοπικά προβλήματα, όπως η ανεργία, το περιβάλλον, που απασχολούν όλους από τον Έβρο μέχρι την Καλαμάτα, και δεν είναι αυτοδιοίκηση γιατί πολύ συχνά το μακρύ χέρι του κράτους είναι στα συρτάρια μας», είπε, και συνέχισε: «Εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα να αντιμετωπιζόμαστε ως το προστατευόμενο ανήλικο τέκνο του πολιτικού συστήματος, το οποίο επιμένει – και σε αυτό υπάρχει διακομματική συναίνεση – να μας υποτιμά και να μας απαξιώνει, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτό το οποίο εκείνοι θεωρούν χαμηλή πολιτική είναι στην πραγματικότητα υψηλή πολιτική. Είναι η καθημερινότητα των δημοτών».

Πρόταση διαχείρισης του ΕΝΦΙΑ από τους Δήμους

Την πρόταση να αποδίδονται στους Δήμους τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ, συμφωνώντας τόσο με τον κ. Δούκα, όσο και με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατυπώσει ανάλογη θέση, έκανε στη σημερινή συνεδρίαση ο κ. Μπακογιάννης. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

«Είναι κρίμα μετά από 10 – 15 χρόνια που συζητούμε αυτά τα θέματα, να μην έχει υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Εμένα με ξεπερνά γιατί πρέπει να υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει συνταγματική ανάγκη, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένα ζητήματα όχι με το όλον, όπως και με τον ΕΝΦΙΑ. Νομίζω ότι το ζητούμενο πρέπει να είναι η οικονομική αυτοτέλεια και η πραγματική ανεξαρτησία του θεσμού, κι αυτό ξεκινά από τα οικονομικά. Εάν ο ΕΝΦΙΑ μετακινηθεί στους Δήμους, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να μιλήσουμε πλέον για την ενηλικίωση του θεσμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Το ψήφισμα για τον Κώδικα

Στη σημερινή συνεδρίαση, και μετά από πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, πέρασε κατά πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί αναλυτικά το ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλεί την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα, να στηρίξουν τις προτάσεις του για μια τολμηρή, καινοτόμα μεταρρύθμιση, που θα οδηγεί στην καθιέρωση ενός σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης, βασισμένο στην αποκέντρωση, τη σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα. Ένα μοντέλο που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων και θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών μέσω πιο αποδοτικών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, παρότι κάνει ένα νομοτεχνικό νοικοκύρεμα, καθώς κωδικοποιεί περί τα 1.000 νομικά κείμενα που διέπουν σήμερα τη λειτουργία των δήμων, βρίσκεται μακριά από τα πάγια αιτήματα των αιρετών.

Διαφωνούμε με τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου που κινείται σε λάθος κατεύθυνση και για να μπορεί να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, ζητάμε:

1. Άμεση απόσυρση του άρθρου 730, σύμφωνα με το οποίο υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών θα ρυθμίζουν στις δικαστικές αίθουσες, κόντρα στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, τον αριθμό των εργαζομένων στους δήμους.

2. Άμεση απόσυρση του άρθρου 138 παρ. 2, δεύτερο εδάφιο.

3. Κατάργηση του σημερινού συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, που συχνά ακυρώνουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

4. Κατάργηση του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά των δήμων που τους στερεί κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ, απαραίτητα για τη λειτουργία και το έργο τους.

5. Απόσυρση των ρυθμίσεων για το νέο εκλογικό σύστημα, που υπερβαίνει τα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας.

6. Διατήρηση των σημερινών νομικών προσώπων των Δήμων».