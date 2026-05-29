Στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Σούδα, έδρα των Μοιρών 340 και 343 που χρησιμοποιούν να αναβαθμισμένα F-16 Viper βρέθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κώστας Τασούλας μετά από επίσκεψη του στα Χανιά σε συνέχεια της εμφανούς στήριξής του, ως, με βάση και το Σύνταγμα, Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, εν μέσω όλο και πιο αυξανόμενων τουρκικών απειλών και ενεργειών εναντίον της Ελλάδας.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο Διοικητής της Μονάδας Ταξίαρχος Αθανάσιος Παπαμανώλης, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την αποστολή, το επιχειρησιακό έργο και τις δυνατότητες της Μονάδας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην 340 και 343 Μοίρα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό, καθώς και με το προσωπικό των ετοιμοτήτων που ήταν σε επιφυλακή, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ετοιμότητας που επιδεικνύουν στην εκτέλεση της αποστολής τους.

«Βρισκόμαστε στον χώρο ετοιμότητας απογείωσης στα Χανιά της Κρήτης, στη Σούδα, στην 115 Πτέρυγα Μάχης. Η 115 Πτέρυγα Μάχης είναι στρατηγικής σημασίας λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και της ιστορίας της. Είναι από τις πιο ετοιμοπόλεμες και πιο κρίσιμες μονάδες της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Η Πολεμική μας Αεροπορία, τα στελέχη της 115 Πτέρυγας Μάχης εκπαιδεύονται και είναι ανά πάσα στιγμή σε ανά πεντάλεπτο ετοιμότητα απογείωσης. Αυτή η ετοιμότητα δεν υπάρχει για λόγους εκπαίδευσης ή για λόγους συνήθειας ή για λόγους τηρήσεως ενός πρωτοκόλλου.

Αυτή η ετοιμότητα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες μας. Έχει να κάνει με το επάγγελμά μας, ακόμη και με την ελεύθερη ώρα μας. Όλες οι δραστηριότητες των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων είναι υπό την προστασία και υπό την φύλαξη αυτής της ετοιμότητας».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή της Μονάδας και περιηγήθηκε στους χώρους της, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό. Επίσης παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

«Και πάλι συγχαρητήρια στην Πολεμική μας Αεροπορία, στα στελέχη της, που καθημερινά, ετοιμοπόλεμα, με φιλότιμο και υπερηφάνεια, υπερασπίζουν την Ελλάδα» ήταν η ευχή του προς το προσωπικό κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του.