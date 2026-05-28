Αυτή η ιστορία δεν έχει εκκίνησή της την ανάγκη, αλλά την επιθυμία για δημιουργία, και αυτό ήταν μας τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον. Η Κατερίνα Καλαμπάκα και ο Κώστας Γκουτέλιας γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν φοιτητές, εκείνη στο Τμήμα Δασολογίας και εκείνος στο Χημικό. Οι σπουδές τους τους έφεραν κοντά στην επιστήμη, αλλά και σε έναν κοινό τρόπο σκέψης: την αγάπη για το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την αναζήτηση μιας ζωής με ουσία.

Όπως πολλοί νέοι άνθρωποι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα γνώριμο δίλημμα: να αναζητήσουν μια θέση εργασίας στην πόλη, να δοκιμάσουν την τύχη τους στο εξωτερικό ή να επιχειρήσουν κάτι δικό τους; Η απάντηση δεν ήρθε αμέσως. Ήρθε μέσα από συζητήσεις, προβληματισμούς και μια εσωτερική ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι που θα τους εκφράζει. Το Λιτόχωρο Πιερίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Κατερίνα, άρχισε να αποκτά διαφορετική σημασία στο μυαλό τους. Δεν ήταν πια απλώς το μέρος των παιδικών αναμνήσεων, αλλά ένας τόπος με προοπτικές.

Τόλμη, πείσμα και ένα χωράφι γεμάτο αρώματα

Η ελληνική επαρχία έχει μια ιδιόμορφη γοητεία. Πολλοί τη φαντάζονται ως ένα χώρο ηρεμίας, με αργούς ρυθμούς και επαφή με τη φύση. Στην πραγματικότητα, όμως, η απόφαση να αφήσεις την πόλη και να δημιουργήσεις μια επιχείρηση στην ύπαιθρο απαιτεί θάρρος, επιμονή και μεγάλη υπομονή. Η δουλειά εξαρτάται από τον καιρό, οι αποδόσεις δεν είναι άμεσες και οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι αποφάσισε να το τολμήσει και έτσι το 2013 ξεκίνησαν, από το μηδέν, με απίστευτο πείσμα.

Το πρώτο τους βήμα ήταν μικρό, αλλά καθοριστικό. Ένα χωράφι ενός στρέμματος έγινε το εργαστήρι των πρώτων πειραμάτων. Δεν υπήρχε οικογενειακή παράδοση στη γεωργία, ούτε έτοιμες υποδομές. Υπήρχε, όμως, γνώση, έρευνα και η διάθεση να δοκιμάσουν. Επέλεξαν να ξεκινήσουν με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: τσάι του βουνού, φασκόμηλο, μελισσόχορτο και ρίγανη. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για φυτά που ευδοκιμούν στο μικροκλίμα της περιοχής, έχουν μεγάλη ζήτηση και πολλαπλές χρήσεις, από αφεψήματα μέχρι καλλυντικά και αιθέρια έλαια.

Η πρώτη συγκομιδή ήρθε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Οι ποσότητες ήταν μικρές, αλλά αρκετές για να τους δώσουν κουράγιο να συνεχίσουν. Παράλληλα, ξεκίνησαν τις διαδικασίες για βιολογική πιστοποίηση, μια επιλογή που απαιτεί χρόνο και αυστηρή τήρηση προδιαγραφών. Από την αρχή, άλλωστε, στόχος τους δεν ήταν η μαζική παραγωγή, αλλά η ποιότητα και η αυθεντικότητα.

Η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά. Οι μέρες ξεκινούσαν με το πρώτο φως. Προτού βγουν στο χωράφι, έπρεπε να ασχοληθούν με τα emails, τις παραγγελίες και την επικοινωνία με πελάτες. Στη συνέχεια, οι εργασίες περιλάμβαναν τα πάντα: σπορές, μεταφυτεύσεις, ξεχορτάριασμα, κλαδέματα, συγκομιδές. Δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός ρόλων. Όλα περνούσαν από τα χέρια τους. Το ίδιο συνέβαινε και με τη συσκευασία, την προώθηση και τη διαχείριση της επιχείρησης. Η μέρα τελείωνε με τη δύση του ήλιου και έναν τελευταίο έλεγχο της δουλειάς.

Παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια άρχισε να αποδίδει. Οι συνεργασίες με το εξωτερικό έδωσαν νέα ώθηση και μια απρόσμενη παραγγελία έφερε την επόμενη μεγάλη ιδέα: τα εδώδιμα λουλούδια. Ένας πελάτης ζήτησε ένα συγκεκριμένο είδος και το ζευγάρι αποφάσισε να το δοκιμάσει. Το αποτέλεσμα τους ενθουσίασε. Άρχισαν να μελετούν διαφορετικές ποικιλίες, να πειραματίζονται και να επεκτείνουν σταδιακά τις καλλιέργειες.

Χρώμα στον αγρό, χρώμα στο πιάτο

Τα βρώσιμα λουλούδια αποτελούν τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη τάση στη γαστρονομία. Χρησιμοποιούνται από σεφ και ζαχαροπλάστες για να προσθέσουν χρώμα, υφή και αισθητική αξία στα πιάτα. Σε αντίθεση με τα τεχνητά διακοσμητικά στοιχεία, προσφέρουν φυσική ομορφιά χωρίς πρόσθετα. Η γεύση τους είναι συνήθως ήπια, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για διακόσμηση σε σαλάτες, γλυκά, ροφήματα και κοκτέιλ.

Σήμερα, οι καλλιέργειές τους περιλαμβάνουν δεκάδες είδη βοτάνων και λουλουδιών. Καλέντουλα, πανσέδες, βιολέτες, κενταύρια, τριαντάφυλλα και πολλά ακόμα άνθη καλλιεργούνται με φροντίδα και συλλέγονται στο χέρι. Η επιλογή κάθε ποικιλίας γίνεται με αυστηρά κριτήρια: ανθεκτικότητα στο κλίμα, απόδοση, αισθητική αξία και ζήτηση. Κάθε χρονιά αποτελεί μια νέα πρόκληση, καθώς δοκιμάζονται νέες καλλιέργειες και νέες ιδέες. Οι συνεργασίες αυξήθηκαν και τα προϊόντα τους βρήκαν θέση σε επαγγελματικές κουζίνες, ζαχαροπλαστεία και ντελικατέσεν, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η υπομονή σε τέτοιες προσπάθειες.

Παρ’ όλα αυτά, η χρήση των λουλουδιών στην κουζίνα εξακολουθεί να ξαφνιάζει πολλούς. Ωστόσο, η εξοικείωση αυξάνεται. Ένα άνθος σε μια σαλάτα μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός πιάτου, ενώ σε ένα ρόφημα ή ένα γλυκό δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία.

Τα πέταλα καλέντουλας, για παράδειγμα, προσθέτουν έντονο χρώμα, ενώ τα μπουμπούκια τριαντάφυλλου δίνουν αρωματική νότα σε επιδόρπια και κοκτέιλ. Τα άνθη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε παγάκια, σε γλάσο για μπισκότα ή ως τελική πινελιά σε ένα πιάτο ζυμαρικών.

Η φιλοσοφία του ζευγαριού παραμένει απλή: σεβασμός στη φύση, χειροποίητη διαδικασία και συνεχής εξέλιξη. Δεν αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους μόνο ως επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά ως τρόπο ζωής. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη προσμονή για όσα φυτρώνουν και για όσα σχεδιάζουν να δοκιμάσουν την επόμενη χρονιά. Νιώθουν σίγουρα δικαιωμένοι για την απόφασή τους και δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα μείνουν ποτέ στην πόλη. Αγαπούν τις μέρες τους στα κτήματα και ας είναι μια επίπονη εργασία. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε να ξυπνά μέσα στα βότανα και τα αρώματα; Είναι μια προοπτική ζωής που όσο τη σκεφτόμαστε τόσο περισσότερο αναστενάζουμε με λαχτάρα.