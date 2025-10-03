Το Theosis δεν είναι ένα απλό μπαρ. Κι εκείνο που θαυμάζω περισσότερο στο συγκεκριμένο μαγαζί της Άνω Σύρου -το οποίο βρίσκεται σε ένα σημείο όπου νιώθεις τις δονήσεις της-, είναι ότι σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και αποτελεί φυσική συνέχειά του. Ο Χρήστος Γκόλφης ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να υμνεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τον κυκλαδίτικο πολιτισμό και το έχει πετύχει με μια ομάδα που εργάζεται αρμονικά και με όραμα.

Η λίστα των κοκτέιλ που τα προηγούμενα χρόνια υπηρετούσαν το concept «Love Lasts Forever» φέτος, την τέταρτη χρονιά λειτουργίας του Theosis, έχει ως έμπνευση το μύθο του Θησέα και της Αριάδνης και γενικό τίτλο το «Reshaping Souls». Με βότανα και φρούτα από τη Σύρο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες, κάθε κοκτέιλ ξεχωρίζει για τις εντάσεις και την προσωπικότητά του. Ένας ακόμα λόγος που τα κάνει μοναδικά είναι τα ονόματά τους. Έχετε απολαύσει ποτέ άλλοτε Thlipsis, Eternity, Apatheia ή Catharsis;

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ένα ιδιαίτερο concept store με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, όλα μικρά έργα τέχνης που θα θέλετε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας.

Ένας κοσμοκαλόγερος οινοποιός

Ο Νίκος Χατζάκης ξεκίνησε το οινικό του ταξίδι το 2011 στη Σύρο, που γνώρισε από τη σύντροφό του, τη δημοσιογράφο γαστρονομίας Νικολέτα Μακρυωνίτου, και αγάπησε για προσωπικούς του λόγους. Του ταίριαξαν ο τόπος και οι άνθρωποί του και ανακάλυψε μια ευκαιρία στο γεγονός ότι το νησί δεν είχε κάποια σημαντική οινοποιητική μονάδα, κάτι που δημιούργησε ο ίδιος πάνω σε ένα μικρό σπιτικό οινοποιείο που βρισκόταν σε έναν παλιό στάβλο.

Το 2022, πατώντας πιο γερά στα πόδια του, έφτιαξε το οινοποιείο Χατζάκης που επισκεφθήκαμε στον οικισμό Σαν Μιχάλης, στην Απάνω Μεριά, σε ένα συγκλονιστικό σημείο λίγο πιο κοντά στον ουρανό και λίγο πιο μακριά από τον πολύ κόσμο. Ένα μικρό αμπέλι από τη σπάνια ποικιλία του Σεριφιώτικου που υπάρχει ακριβώς μπροστά του ίσως και να ήταν ένας από τους οιωνούς που προμήνυαν την επιτυχία του.

Φαίνεται πως ο τόπος αυτός, μια παλιά εγκαταλελειμμένη ταβέρνα, περίμενε τον οινοποιό για να του δώσει ζωή, για να ενώσουν τις πορείες του. Με υπομονή, αγάπη στη λεπτομέρεια και ήθος, ο Νίκος Χατζάκης οινοποιεί και πραγματοποιεί οινογνωσίες σε μια περιποιημένη αυλή, με μια επίμονη συκιά για συντροφιά του. Αγαπήσαμε το Sheriff Fatman από την ποικιλία Σεριφιώτικο, ενθουσιαστήκαμε με το Libero, το orange wine του οινοποιείου, και μυηθήκαμε στη φρεσκάδα της λευκής Φάμπρικας από τη δημιουργική ένωση των ποικιλιών Μονεμβασιά και Κουντούρα.

Περισσότερο όμως εκτιμήσαμε τον Νίκο, τα μετρημένα λόγια και το ιδιότυπο χιούμορ του, στοιχεία της προσωπικότητάς του που βρίσκονται σε κάθε φιάλη του.