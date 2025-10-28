Πολύ το φρέσκο μελάνι σουπιάς που έχει χυθεί κατά καιρούς για τα «φυσικά κρασιά». Τόσο που θα μπορούσε να βάψει μαύρη για πάντα την κίτρινη και πεντανόστιμη μαγιονέζα της γνωστής φίλης κολυμβήτριας… Κινέζας. Κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο και καταστροφικό όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλους τους οινόφιλους που αγαπούν και θαυμάζουν τη χρωματική, αρωματική και γευστική πολυφωνία.

Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από την υιοθεσία εύκολων χαρακτηρισμών μόνο. Ας θυμόμαστε ότι η φυσική εξέλιξη του σταφυλιού βρίσκεται πέρα από το κρασί και δεν σταματά στο ξίδι, παρά οδηγεί στο διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, μιας και ο κύκλος της ζωής απλώς συνεχίζεται. Η ανθρώπινη παρέμβαση αποτελεί καταλυτικό και καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία, τη διάπλαση και την παλαίωση του κρασιού.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, μπορεί κάποιος, αντί να περιγράφει λανθασμένα κάποια κρασιά ως «φυσικά», να χρησιμοποιεί τον ορθότερο όρο «κρασιά ελάχιστων ή και μηδενικών επεμβάσεων».

Horis Rosé, Argatia

Θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος ως εκρηκτικά φρουτώδες και αιχμηρό. Το Horis είναι το αποτέλεσµα ενός πειραµατισµού µέσα από το σκοτάδι της πανδηµίας. Ένα Ξινόµαυρο «χωρίς» όλη την ασφάλεια που προσφέρει ένα σύγχρονο οινοποιείο, χωρίς θειώδη, βαρέλι, αντλίες και άλλα οινολογικά εργαλεία και μηχανήματα. Διαθέτει στιβαρό πυρήνα κόκκινου φρούτου, ανθικές νότες και µια ελαφρώς βοτανική, αλλά απόλυτα ενσωματωμένη αίσθηση. Παράγεται στο Οινοποιείο Αργατία, που ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Γεωργιάδη και τη Χαρούλα Σπινθηροπούλου το 2000 και βρίσκεται στο Ροδοχώρι Νάουσας, σε υψόµετρο 540 µέτρων. Από το 2018, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της ιστορίας του οινοποιείου και τα ηνία έχουν περάσει στην επόµενη γενιά.

X•mf, Κτήμα Τσέλεπου

Αρωματικό και γοητευτικό, φτιάχνεται από σταφύλια της ερυθρωπής ποικιλίας Μοσχοφίλερο υπό ένα καθεστώς ήπιας οινοποίησης και ελάχιστων επεμβάσεων. Η πρώτη ύλη προέρχεται από επιλεγμένα σταφύλια των ιδιόκτητων αμπελώνων του κτήματος και συλλέγεται στα μέγιστα επίπεδα ωρίμανσης. Πραγματοποιούνται μεγάλη εκχύλιση είκοσι ημερών παρουσία βοστρύχων και αυθόρμητη ζύμωση από γηγενείς ζύμες. Στη συνέχεια το κρασί ωριμάζει σε πήλινους αμφορείς για περίπου έξι μήνες και εμφιαλώνεται χωρίς καμία προσθήκη διαυγαστικών μέσων και αφιλτράριστο. Ακολουθεί παλαίωση των φιαλών για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κελάρι του κτήματος.

Pithari Dry Red 2020 12,5% vol 750 ml, Afianes

Η οικογένεια Αφιανέ, και ιδιαίτερα ο Νίκος, έχει συνδέσει το όνομά της τόσο με την παραγωγή μοναδικών χειροποίητων κρασιών ελάχιστων επεμβάσεων όσο και με τη διατήρηση και την ανάδειξη για δεκαετίες της παραδοσιακής μεσογειακής οινοποίησης αποκλειστικά σε πήλινους αμφορείς. Κάθε κρασί τους έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και βροντοφωνάζει την ποικιλία του αλλά και τον ιδιαίτερο τόπο του, την Ικαρία. Το Pithari γίνεται αποκλειστικά από σταφύλια της τοπικής ποικιλίας Φωκιανό. Διαθέτει 12,5% vol, έντονη οξύτητα και δυναμικές και αναπτυσσόμενες τανίνες που συνοδεύουν εξαιρετικά την πηγαία και ακατέργαστη δύναμή του.

XinomavRaw, Oenops

Παράγεται από 100% Ξινόμαυρο που προέρχεται από τρεις περιοχές οι οποίες έχουν ταυτιστεί με την ποικιλία, τη Νάουσα, το Αμύνταιο και τη Ραψάνη. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι του οινοποιείου θέλουν να αποδώσουν την αληθινή δυναμική της ιστορικής ποικιλίας. Η οινοποίηση του XinomavRaw βασίζεται στην αναβίωση ορισμένων μεθόδων του προηγούμενου αιώνα, συνδυασμένη με τη σύγχρονη τεχνογνωσία. Τα σταφύλια υφίστανται ελαφρά σύνθλιψη με το χέρι διατηρώντας ένα μικρό ποσοστό σε ολόκληρο τσαμπί για μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η αργή ζύμωση συντελείται με ιθαγενείς ζύμες σε πήλινους αμφορείς και τσιμεντένιες δεξαμενές και συνοδεύεται από ήπια εκχύλιση. Έπεται ωρίμανση για έξι μήνες με τις λεπτές οινολάσπες σε πήλινους αμφορείς και τσιμεντένια δεξαμενή, χωρίς την προσθήκη θειωδών ή άλλων συντηρητικών ουσιών.

Santameriana Natur, Sant’Or

Το ιδιαίτερο αυτό ξηρό λευκό κρασί γίνεται μόνο από σταφύλια της σπάνιας ποικιλίας Σανταμεριάνα, που καλλιεργούνται στο Σαντομέρι του Νομού Αχαΐας. Η διαχείριση του αμπελώνα –που απολαμβάνει τους ήπιους χειμώνες και τα ξηρά καλοκαίρια της περιοχής– με τη χαρακτηριστική κλίση 60°και τα αργιλοπηλώδη σχιστολιθικά πετρώματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της βιoδυναμικής και βιολογικής καλλιέργειας. Συμπαγές και άμεσο, το κρασί του παράγεται αποκλειστικά με τη αυθόρμητη ενεργοποίηση της ιθαγενούς ζυμοχλωρίδας και εμφιαλώνεται αφιλτράριστο. Δροσερό και επίμονο, εκφράζει αρώματα φλοιών εσπεριδοειδών και ορυκτές νότες.

Pet Nat Ασύρτικο 60% – Μαλαγουζιά 40%, Anatolikos Vineyards

Η πρώτη ύλη για το παιχνιδιάρικο αυτό κρασί έρχεται από ένα βιολογικό ξερικό αμπελώνα με αμμώδεις λόφους και πετρώδες υπέδαφος, τοποθετημένο γεωγραφικά σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από τη θάλασσα, στα Άβδηρα της Θράκης. Μετά τη συγκομιδή και την αυστηρή διαλογή, γίνονται προζυμωτική εκχύλιση σε χαμηλή θερμοκρασία και ζύμωση με ιθαγενείς ζύμες σε αμφορέα. Η εμφιάλωση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, η οποία συνεχίζεται μέσα στη φιάλη. Το κρασί δεν φιλτράρεται και δεν υφίσταται καμία κατεργασία πριν από την εμφιάλωση. Έτσι, προκύπτει ένας οίνος σχετικά θολός, με ανοιχτό χρυσαφί χρώμα και επιμένοντα μικροσκοπικό αφρισμό. Χαρακτηρίζεται από υψηλές εντάσεις, νευρώδη οξύτητα και επιπλέον ορυκτή διάσταση.

Σαββατιανό Βιολογικός Λευκός Ξηρός, Οικογένεια Γεώργα

Πίσω από την ετικέτα «Τοπικός Οίνος Σπάτων», η οποία κυκλοφορεί για περισσότερα από 25 χρόνια, από το 1999, βρίσκονται η ψυχή και το σώμα του ξερικού σαββατιανού σταφυλιού που καλλιεργείται ομοιοδυναμικά στους αμπελώνες της οικογένειας Γεώργα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κρασί ήπιας οργανικής οινοποίησης με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Αττική), χωρίς προσθήκες και αφαιρέσεις, με στόχο να προσδώσει τα πλήρη χαρακτηριστικά της ποικιλίας και του τόπου του. Γι’ αυτό, για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης, χρησιμοποιείται μόνο η ιθαγενής ζυμοχλωρίδα και ελάχιστα προστατευτικά θειώδη.

Κυδωνίτσα 2024, MikroBio Winery/Κτήμα Κουτσοδήμου

Με έδρα τη Γαστούνη Ηλείας, τα αδέρφια Νίκος και Δημήτρης Κουτσοδήμος διαχειρίζονται τους οικογενειακούς αμπελώνες και φτιάχνουν κρασιά με έντονη προσωπικότητα και εξωστρέφεια που προβάλλουν τόσο τον τόπο τους όσο και τα μοναδικά στοιχεία κάθε ποικιλίας. Ανάμεσα στα άλλα, επέλεξαν να δημιουργήσουν μια μεστή, δροσιστική, άκρως μεσογειακή και πολλά υποσχόμενη Κυδωνίτσα. Για να το πετύχουν, κάνουν όψιμο τρύγο στα νεαρά αμπέλια και ολοκληρώνουν την αλκοολική ζύμωση σε δρύινα βαρέλια και δεξαμενές, πιστοί στις αρχές τους για οινοποίηση ελάχιστων επεμβάσεων.

Negkoska Carbonic, Κτήμα Χατζηβαρύτη

100% Νεγκόσκα από βιολογικό αμπελώνα στη Φιλυριά του Κιλκίς, οινοποιημένο με ανθρακική αναεροβίωση που ακολουθείται από αυθόρμητη αλκοολική ζύμωση. Έπειτα, παραμένει για έξι μήνες με τις οινολάσπες, χωρίς διαύγαση ή φιλτράρισμα. Έτσι προκύπτει ένα κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα, μοβ ανταύγειες και μια γλυκιά συννεφιά στην όψη. Ακολουθούν έντονα αρώματα φρέσκων και αποξηραμένων κόκκινων φρούτων και γλυκών μπαχαρικών με φυτικές νότες και βαλσαμικές νύξεις. Ισορροπημένο και έντονο, διαθέτει χαρακτηριστική αναζωογονητική οξύτητα και ατίθαση τανική δομή στο τελείωμα.

Λιανορόιδο Κακοτρύγης, Pontiglio Winery

Ένα ιδιαίτερο κρασί από τη σπάνια ελληνική ποικιλία Κακοτρύγης, η καταγωγή της οποίας έχει τοποθετηθεί στο βόρειο τμήμα των Επτανήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα. Για όσους δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Κακοτρύγη, αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια πολυπρόσωπη ποικιλία καθώς μπορεί να προσφέρει διαφορετικά αποτελέσματα και εκφράσεις στο ποτήρι ανάλογα με τη μέθοδο οινοποίησης ή τον τρόπο επιλογής του χρόνου συγκομιδής. Βλέπετε, οι χαρακτηριστικές ευαισθησίες της, από το αμπέλι μέχρι και τη μέθοδο οινοποίησης, μπορούν να μετασχηματιστούν σε αρωματικές και γευστικές χαρές εκφραστικότητας όπως σε αυτό το κρασί του οινοποιείου Pontiglio.

Libero, Οινοποιείο Χατζάκη

Ποικιλιακό orange wine, Σεριφιώτικο Απάνω Μεριάς Σύρου. Όπως ακριβώς οι λίμπερο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγοι έτσι και το Libero του Ν. Χατζάκη είναι περιορισμένης παραγωγής. Για τη δημιουργία του γίνεται εξαιρετικά αυστηρή διαλογή και επιλογή σταφυλιών της τοπικής ποικιλίας Σεριφιώτικο, από παλιό, ορεινό αμπελώνα της Απάνω Μεριάς. Ακολουθεί αυθόρμητη αλκοολική ζύμωση στο πλαίσιο της ερυθρής οινοποίησης. Ωριμάζει για όσο επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά κάθε σοδειάς και εμφιαλώνεται αφιλτράριστο. Έτσι προκύπτει ένα χαρακτηριστικό κρασί με πορτοκαλί όψη, γλυκά βοτανικά αρώματα και διττό χαρακτήρα νύξεων σταφυλιού. Ισορροπημένο και γεμάτο, πλούσιο με διακριτή φαινολική υφή και χαρακτηριστική βοτανική επίγευση.

Mataroa Semillon, Οινογένεσις

Το 1945, το ομώνυμο πλοίο μετέφερε από την Ελλάδα στη νότια Ιταλία Έλληνες εκπροσώπους της διανόησης, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Στόχος τους ήταν να φτάσουν στο Παρίσι προκειμένου να γλιτώσουν από τις διώξεις της Λευκής Τρομοκρατίας. Το Mataroa στη φιάλη είναι ένα εκφραστικό κρασί από τη διεθνή ποικιλία Semillon και παράγεται από σταφύλια που καλλιεργούνται με ελάχιστες παρεμβάσεις. Έπειτα από 12ωρη εκχύλιση σε χαμηλές θερμοκρασίες και εφαρμογή ήπιας πίεσης, ακολουθεί αλκοολική ζύμωση σε ανοξείδωτες δεξαμενές και ωρίμαση για έξι μήνες με τις λεπτές του λάσπες υπό ανάδευση, ενώ εμφιαλώνεται με ελάχιστα θειώδη. Έτσι προκύπτει ένα εξωστρεφές κρασί με χαρακτηριστικά αρώματα λευκών ανθών και ώριμων εσπεριδοειδών. Ισορροπημένο με χαρακτηριστικές νότες μελιού και βελούδινη επίγευση.