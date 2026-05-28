Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠαΣοΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση, αποδείχτηκε τροχιοδεικτική για τον τρόπο που θα κινηθεί η Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα σε πολιτικό επίπεδο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα από την ομιλία του κατέστησε σαφές πως ο αγώνας του ΠαΣοΚ θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο όμως και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ο αγώνας για μία Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο» αναφερόμενος στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και χρησιμοποιώντας μία φράση που θύμισε σε όλους το «ουδείς αναντικατάστατος» που είχε δηλώσει, όταν ρωτήθηκε στον Κύκλο Ιδεών την προηγούμενη εβδομάδα για το ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις το πρωί.

Στη συνέχεια της φράσης του ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε επίσης πως ο αγώνας αυτός δεν ανήκει «σε κανέναν κακό αντιγραφέα» απευθυνόμενος προφανώς στον Αλέξη Τσίπρα που επέλεξε την ημέρα της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου του πολιτικού του φορέα να «μιμηθεί» όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ Ανδρέα Παπανδρέου.

Κόμμα Τσίπρας – One man show

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε παράλληλα και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να πολιτευθεί ο κ. Τσίπρας καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το One man show. Ούτε από τις ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας».

Η τελευταία αυτή φράση κρύβει δύο επιχειρήματα που θα ακουστούν αρκετά το επόμενο διάστημα. Αφενός το κόμμα Τσίπρα δεν είναι συλλογικό, δεν έχει πρόγραμμα, δομή και στελέχη άρα είναι για την Χαριλάου Τρικούπη «one man show». Αφετέρου, απαντά στο ερώτημα «από που βρίσκει λεφτά για το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας;» που βάζουν όλο και πιο επιτακτικά τα στελέχη του ΠαΣοΚ στο δημόσιο διάλογο, καθώς γνωρίζουν πως ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αρκετά δαπανηρό.

Οι προτάσεις του Ν. Ανδρουλάκη για την τοπική αυτοδιοίκηση

Εκτός όμως από τις αναφορές του απέναντι στους δύο πολιτικούς του αντιπάλους, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μέσα από την ομιλία του συνδέθηκε με το παρελθόν της παράταξης και τις μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει προς όφελος της αυτοδιοίκησης. Ενώ παρουσίασε και το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που οραματίζεται το ΠαΣοΚ και βασίζεται πάνω σε έξι άξονες.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ανέλυσε την θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, την οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση, την διοικητική της αυτοτέλεια, την αξιοκρατία και τις σύγχρονες υπηρεσίες. Μίλησε για την αναγκαία πλέον μητροπολιτική διακυβέρνηση και την πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση, ενώ εστίασε στην πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία, καθώς και στην δημοκρατία τη συμμετοχή και κοινωνικό κράτος που οφείλει να είναι δίπλα στον πολίτη.

«Μέχρι τέλους» μάχη ζητά ο Χ. Δούκας

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης που μίλησε για τον νέο κώδικα που προωθεί η κυβέρνηση και χαρακτήρισε το κείμενο αυτό ως «μια βαθιά οπισθοδρόμηση». Ο κ. Δούκας ζήτησε παράλληλα από τους Δημάρχους που ήταν παρόντες να ορθώσουν ανάστημα στην πρόταση της κυβέρνησης και να δημιουργήσουν συνθήκες ρήξης με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, που όπως τονίζει στραγγαλίζει τους Δήμους «και μας παίρνει όλα τα βασικά εργαλεία».

Απευθυνόμενος στον γραμματέα τοπικής αυτοδιοίκησης Κώστα Τριαντάφυλλο που συντόνιζε την εκδήλωση, ζήτησε να καταγραφούν οι προτάσεις του ΠαΣοΚ σε ένα κείμενο, αλλά και οι διαφωνίες του κόμματος με το νέο κώδικα. με βάση αυτό το κείμενο που θα δημιουργηθεί ζήτησε επίσης «να δεσμευτούμε όλοι, όχι κάποιοι να βγαίνουν μπροστά και κάποιοι… πίσω και με διαφοροποίηση, και με τις υπογραφές μας για να βοηθήσουμε και το ΠαΣοΚ που δίνει χρόνια μάχη για την αυτοδιοίκηση, να υπογράψουμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί και να πούμε στους βουλευτές μας αυτά ζητάμε, αυτοί είμαστε που τα ζητάμε και πρέπει να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους».

Ο Σκανδαλίδης και η… Συμπαράταξη

Σημαντική ωστόσο ήταν και η παρέμβαση του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης Κώστα Σκανδαλίδη που ήταν και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καυτηρίασε το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τη λέξη «συμπαράταξη» στο όνομα του νέου πολιτικού φορέα, καθώς αυτή συνδέεται διαχρονικά με το ΠαΣοΚ, αλλά και με την επιτροπή στην οποία είναι επικεφαλής, με κάποιον από το κοινό να σχολιάζει πως «δεν είναι το μόνο που έχει κλέψει από το ΠαΣοΚ».

Παράλληλα, ο Κ. Σκανδαλίδης υπογράμμισε πως η εφαρμογή του προγράμματος του ΠαΣοΚ «συνδέεται με ένα κύμα αποκέντρωσης με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή της πολιτικής αλλαγής». Αναφέρθηκε μάλιστα και στη διαφορά νοοτροπίας που έχει το ΠαΣοΚ με τη συντηριτική παράταξη καθώς όπως τόνισε «απέναντι στο κράτος φέουδο που θέλει την υποταγή κάθε αντιπροσωπευτικού θεσμού στον συγκεντρωτισμό της εκτελεστικής εξουσίας, για την οποία η αυτοδιοίκηση αποτελεί το μακρύ και ασφυκτικά ελεγχόμενο χέρι της, εμείς αντιπροτείνουμε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης, που οδηγεί στη θεσμική οργάνωση μίας αποκεντρωμένης σύγχρονης και δημοκρατικής πολιτείας».

Στήριξη Π. Δουδωνή σε Χ. Δούκα

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής Επικρατείας του ΠαΣοΚ και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών υπογράμμισε πως ένιωσε ντροπή από την επίθεση που έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στον Χάρη Δούκα στηρίζοντας τον Δήμαρχο Αθηναίων απόλυτα και τονίζοντας πως «είναι αδιανόητο ένας δημοκρατικά εκλεγμένος Δήμαρχος της πρωτεύουσας να δέχεται αυτή την επίθεση. Είμαστε όλοι μαζί σου. Είμαστε όλοι μαζί σου σε αυτό.

Παράλληλα επεσήμανε πως «η προσπάθεια ελέγχου της αυτοδιοίκησης, που εξικνείται μέχρι του σημείου του ελέγχου του ποιος θα είναι Δήμαρχος, δεν είναι μεμονωμένη, αλλά είναι η ίδια προσπάθεια, η ίδια απόπειρα να ελεγχθεί η δικαστική εξουσία με την επιλογή προσώπων ευάλωτων, για να οδηγούνται στις διατάξεις που οδηγούνται. Είναι η ίδια προσπάθεια για να ελεγχθούν οι Ανεξάρτητες Αρχές, αποπειρωμένη να χρησιμοποιήσει την παλιακή μέθοδο του παζαρέματος- ή χρησιμοποιώντας 3/5 που δεν υπάρχουν, ή χρησιμοποιώντας 3/5 που υπάρχουν και αναιρώντας την προηγούμενη επιλογή». Είναι η ίδια η αρχιτεκτονική του «επιτελικού κράτους» που απονευρώνει τους Υπουργούς από τις πραγματικές τους αρμοδιότητες, δημιουργώντας τιτουλάριους Υπουργούς— και μια κυβέρνηση μέσα στην κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, δεν λογοδοτεί, δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν θα έρθει ο πολίτης να κατηγορήσει τον Υπουργό Επικρατείας, ή τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, ή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού τάδε, ή Νομικού και Κοινοβουλευτικού Έργου για το πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Αλλά, είναι ανέλεγκτη και ευθύνες αποδίδονται μάλλον μόνο από τον Πρωθυπουργό».

Η ατάκα για το εξοχικό του Ολυμπιακού

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου. Ο τελευταίος μάλιστα προκάλεσε και γέλιο στο σώμα, καθώς στο κλείσιμο της ομιλίας πείραξε τον Χάρη Δούκα.

Συγκεκριμένα επικαλέστηκε τον διάλογο που είχε με δυο γνωστούς οπαδούς του Ολυμπιακού τον Παύλο Χρηστίδη και τον Δημήτρη Καρύδη και σημείωσε πως «θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο γιατί θα τελειώσει το γήπεδο πολύ σύντομα, οπότε του χρόνου επειδή θέλουμε να έχουμε εξοχικό από τον Πειραιά λίγο πιο εδώ, θα μπορέσουμε να πάμε εκεί» με τον Κώστα Σκανδαλίδη, επίσης γνωστό φίλαθλο των ερυθρολεύκων να μην μπορεί να συγκρατήσει το γέλιο του.