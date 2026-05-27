Εντός των επόμενων 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα αφορά στην πλήρη απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανηλίκους. Αυτό ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως είπε, «μαζί με τον κύριο Χρυσοχοϊδη, προχωράμε στην πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανήλικα σε δρόμο – δυστυχώς οι ανήλικοι στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία ως πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Αυτό πρέπει να αλλάξει». Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο θα αφορά μισθωμένα αλλά και ιδιόκτητα πατίνια. «Προς εταιρείες που πωλούν με όριο ταχύτητας πάνω από 10 χλμ, είναι παράνομη πράξη και θα διώκονται γι΄αυτό», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Παρότι αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και αρκετοί γονείς που ανησυχούν, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «στα 517 θανατηφόρα είναι δύο από πατίνια και το 2026 έχουμε μέχρι στιγμής ένα θανατηφόρο. Και το ένα είναι σημαντικό και οφείλουμε να λάβουμε μέτρα».

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κούβελας, που κατέθεσε τη σχετική επίκαιρη ερώτηση, είπε ότι «η αναρχία είναι αυτό που μας ανησυχεί και θέλουμε να προλάβουμε περισσότερα δυσάρεστα αποτελέσματα. Να πάμε στην ηλικία των 16 και με δίπλωμα, όπως ισχύει και στα μοτοποδήλατα – όπου μεγαλύτερο όριο από 35χλμ, θα πρέπει να είναι απόλυτη». Έδωσε και άλλη μια διάσταση για το πού παρατούν οι οδηγοί τα πατίνια. «Το θέμα είναι και τα πεζοδρόμια και όπου παρατούν τα πατίνια οι χρήστες μισθωμένων πατινιών… το πού παρκάρουν τα πατίνια και να συνεχίζει η χρέωση, όταν δεν το παρκάρει εκεί που προβλέπεται».

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, «οι δήμαρχοι υποχρεούνται να ορίσουν θέσεις στάθμευσης, προσφάτως και ο δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει την προσπάθεια και αντίστοιχοι δήμοι. Είναι υποχρέωσή τους, το γνωρίζουν και οφείλουν να λάβουν μέτρα».