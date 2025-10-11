Ψίθυροι στη γειτονιά. Σκουντήματα κάτω από το τραπέζι. Κοινά μυστικά. Ερωτήσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται κι όμως γίνονται.

Συνωμοτικά βλέμματα. Θρασύτατα συνωμοτικά βλέμματα. Γυναίκες δακτυλοδεικτούμενες για μια (μη) απόφαση, υποχρεωμένες να δώσουν μια απάντηση.

Είναι ή δεν είναι. Κι αν δεν είναι γιατί δεν είναι. Κι αν είναι γιατί δεν το αποκαλύπτουν. Ερωτήματα και υποθέσεις που πραγματικά δεν αφορούν κανέναν, παρά μόνο τις ίδιες.

Ο δρόμος προς τη μητρότητα είναι άλλοτε ευθεία κι άλλοτε ανηφόρα απότομη. Καμία δεν οφείλει εξηγήσεις και είναι αδιανόητο να απαιτεί κανείς να δοθούν.

Η ειλικρινής επιθυμία κάποιων εξ αυτών να εκκινήσουν μια δημόσια συζήτηση για το θέμα της μητρότητας ήταν και παραμένει δώρο για όλες τις υπόλοιπες. Ο εκβιαστικός εξαναγκασμός για τοποθετήσεις ήταν και παραμένει χυδαίος.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, αυτό της Τζένιφερ Άνιστον κατέδειξε το βάθος της παθογένειας.

Τζένιφερ Άνιστον

«Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω έξω και δεν τους λέω τα ιατρικά μου προβλήματα», αναφέρει η Τζένιφερ Άνιστον στη συνέντευξη που έδωσε στο Harper’s Bazaar UK.

Για πάνω από δύο δεκαετίες βρέθηκε στη θέση της «κατηγορούμενης». Εκείνη δεν ήθελε παιδιά για αυτό τη χώρισε ο Μπραντ Πιτ. Εκείνη ήταν εγωίστρια και εργασιομανής και δεν ήθελε να αφοσιωθεί στη δημιουργία οικογένειας. Χωρίς κανείς να ξέρει, είχε άποψη.

«Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να ακούς την αφήγηση για το πώς δεν θα αποκτήσω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής.

Με επηρεάζει – είμαι απλά ένας άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Γι’ αυτό σκέφτηκα “Τι στο διάολο;” Ήξερα πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή που προσπαθούσαν να κάνουν παιδιά, που ασχολούνταν με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

Έτσι, ένιωσα ότι δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά για όλες τις γυναίκες που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα», εκμυστηρεύτηκε για την απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκανε ώστε να γίνει μητέρα.

Το 2022 μιλώντας στο περιοδικό Allure, είχε εξομολογηθεί: «Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει: “κατάψυξε τα ωάριά σου. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου”.

Απλά δεν το σκέφτεσαι. Και έτσι, εδώ είμαι σήμερα. Το πλοίο έχει σαλπάρει. Αλλά δεν έχω καμία τύψη.

Στα τέλη της τρίτης δεκαετίας μου, στα σαράντα, πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές, κι αν δεν τις είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει ποτέ αυτή που έπρεπε να γίνω.

Προσπαθούσα να μείνω έγκυος. Τα χρόνια των εικασιών ήταν πραγματικά δύσκολα. Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έκανα τα πάντα».

Ανθή Βούλγαρη

View this post on Instagram A post shared by Anthi Voulgari (@anthivoulgari)

H Ανθή Βούλγαρη θέλησε να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία των εξωσωματικών, αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις και τα συναισθήματα που βίωσε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στο περιοδικό “Vita” και τη Μικαέλα Θεοφίλου, η παρουσιάστρια του Mega, άνοιξε την καρδιά της και με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση για μοίρασμα αναφέρθηκε στο δύσκολο πριν, εκεί που «ο χρόνος τελειώνει».

«Είχα μπει σε μια διαδικασία με εξωσωματικές. Είναι γνωστό άλλωστε ότι, όταν η γυναίκα πιάσει τα 38, αρχίζουν και οι σχετικές πιέσεις.

Και οι γιατροί σού λένε ότι δεν έχεις περιθώριο και σε πιάνει αυτό το άγχος. Πιστεύω ότι είναι μεγάλος περιορισμός για τη γυναίκα – και φοβερό μπούλινγκ.

Αγχώθηκα λοιπόν ότι είμαι 38 και δεν προλαβαίνω. Έτσι, μπήκα σε έναν κύκλο εξωσωματικών», ανέφερε.

Οι προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν σταματούσαν και μετά από την πέμπτη αποτυχημένη, αποφασίζει να βάλει ένα τέλος, έχοντας πλέον αποδεχτεί την πιθανότητα να μην επιτύχει.

«Υπήρξε μια περίοδος που και εμένα ο κόσμος γύρω μου με έκανε να αισθάνομαι λίγη».

«Είχα κάνει τέσσερις – πέντε και το καλοκαίρι αποφάσισα ότι θα ήταν η τελευταία μου προσπάθεια. Μίλησα με τον γιατρό μου και του είπα ότι θα την έκανα μόλις τελείωνα την εκπομπή, για να είμαι σε μια ηρεμία.

Ήμουν τόσο απελευθερωμένη και είπα “ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει”. Γιατί είμαι της άποψης ότι δεν ολοκληρώνεσαι ως προσωπικότητα με ένα παιδί. Είσαι ήδη ολοκληρωμένη».

Τα «πρέπει» της ελληνικής κοινωνίας, βαρίδια στους ώμους της και στους ώμους όλων των γυναικών. «Προκαλεί απίστευτο άγχος. Γιατί πολλές γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδί. Δεν είναι κατακριτέο.

Δεν θέλουν ή δεν μπορούν από ένα σημείο και μετά και έχουν συμβιβαστεί οι ίδιες με αυτό, το έχουν αγκαλιάσει, το έχουν χαϊδέψει όμορφα, και έρχεται ο περίγυρος και τους λέει: “Αλήθεια, δεν έχεις παιδί; Μωρέ, τι κρίμα”.

Υπήρξε μια περίοδος που και εμένα ο κόσμος γύρω μου με έκανε να αισθάνομαι λίγη. Ευτυχώς, δεν διήρκεσε πολύ, γιατί το δούλεψα μέσα μου.

Δεν ήμουν λίγη, απλά δεν είχα παιδί. Έχω πέσει σε συγκυρία να “κόβομαι” από παρέες γιατί δεν είχα παιδί, επειδή οι άλλες ήταν μαμάδες και πίστευαν ότι δεν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα».

Στις 12 Μαρτίου του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο τον γιο της.

Μαρία Μπεκατώρου

«Δεν έχω μετανιώσει (που το μοιράστηκα). Το μόνο που θα έκανα διαφορετικά θα ήταν να μοιραστώ με πιο κομψό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί.

Γιατί ο κόσμος έχει ενδιαφέρον και αγάπη, του το ‘δωσα. Είναι μαγικό, είναι συγκινητικό αλλά κάποια στιγμή με πίεσε […] Τώρα πια το έχω συνειδητοποιήσει και το έχω ξεπεράσει εδώ και καιρό το γεγονός ότι δεν έχω παιδί.

Τώρα που το έχω περάσει και έρχονται ακόμα και μου λένε με τόσο γλυκό τρόπο τους λέω ειλικρινά ότι “έχει κλείσει για μένα αυτό το κεφάλαιο”.

«Εγώ είμαι πολύ καλά. Το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου».

Το ξεκαθαρίζω ακόμα και τώρα ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Αυτή είναι η ικανοποίησή μας. Είμαστε ένα με τον κόσμο», ανέφερε η Μαρία Μπεκατώρου καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno”.

Θέλησε να μοιραστεί την προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί «για να κοιτάξω στα μάτια τις γυναίκες που το έχουν περάσει ή το περνούν, για να πω πάμε κορίτσια, θα τα καταφέρουμε».

Η εξωστρέφεια των αγαθών προθέσεων μετατράπηκε σε βάρος. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω θα επέλεγε να χειριστεί το θέμα μητρότητα με την ίδια ειλικρίνεια, αλλά με περισσότερη φειδώ.

«Εγώ είμαι πολύ καλά. Το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλες γυναίκες. Κάποια στιγμή και αυτό περνάει από την επιθυμία στην εμμονή.

Εκεί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία να τρελαθείς λιγάκι. Να γυρνάς στους γιατρούς, να κατηγορείς τους γιατρούς που δεν έμεινες, να κατηγορείς τον άντρα σου.

Το σωστό είναι το μέτρο, ότι πρέπει να την ησυχάσουν μέσα τους αυτή την επιθυμία. Σε μένα δεν ήρθε αλλά αυτό δεν έχει σημασία.

Τώρα πια είναι κάτι που έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καιρό και ούτε με προβληματίζει, ούτε με ενοχλεί, ούτε με θυμώνει, ούτε με θλίβει».

Σελίν Ντιόν

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

«Αντιμετωπίζουμε μια δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουν πολλά ζευγάρια που προσπαθούν επανειλημμένα να γίνουν γονείς, μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης», δήλωνε πριν πολλά χρόνια η Σελίν Ντιόν.

Δεν αποσιώπησε τις δυσκολίες και μίλησε ανοιχτά για τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες που είχε μέχρι να γίνει μητέρα.

Ο σύζυγός της, René Angélil, ανέφερε τότε: «Θαυμάζω όλες τις γυναίκες που μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Η Σελίν υποβάλλεται σε εξετάσεις, παίρνει χάπια και κάνει ορμονικές ενέσεις και τεστ αίματος.

Αλλά ούτε για μια φορά δεν έχασε το κουράγιο της. Πιστεύουμε πως θα τα καταφέρουμε, γι΄ αυτό και θα πάμε στην Νέα Υόρκη για να νέα εμφύτευση».

«Αντιμετωπίζουμε μια δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουν πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να γίνουν γονείς, μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης».

Το ζευγάρι έκανε προσπάθειες επί έξι συναπτά χρόνια πριν απευθυνθεί σε κλινική γονιμότητας. Απέκτησε τον πρωτότοκό της τον René-Charles, σε ηλικία 33 ετών.

Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, η Ντιόν κυοφορούσε τρίδυμα. Πιστή στην απόφασή της να μοιράζεται τις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της, εξομολογήθηκε ότι έχασε ένα από τα τρία έμβρυα.

«Αποφάσισε να φύγει για να δώσει χώρο στα αδέλφια του να μεγαλώσουν». Ο Eddy και ο Nelson συμπλήρωσαν την ευτυχία της.

Η Σελίν Ντιόν είχε καταψύξει τα ωάριά της από την εποχή που επιχειρούσε να μείνει έγκυος στο πρώτο της παιδί της.

Κόρτνεϊ Κοξ

View this post on Instagram A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

«Πίστευα ότι θα μπορέσω εύκολα να γίνω μητέρα όταν το θελήσω γιατί όλοι στην οικογένειά μου είχαν παιδιά. Κανείς στην οικογένειά μου δεν είχε πρόβλημα υπογονιμότητας.

Στην περίπτωσή μου όμως διαπίστωσα ότι, ενώ έμενα έγκυος αρκετά εύκολα, υπήρχε δυσκολία στο να κρατήσω το έμβρυο.

Έτσι αποφάσισα να απευθυνθώ σε ειδικό γονιμότητας και ανακάλυψα ότι έφερα μια παραλλαγή ενός γονιδίου που αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων στο αίμα προκαλώντας αποβολή.

«Πίστευα ότι θα μπορέσω εύκολα να γίνω μητέρα».

Έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τεκνοποίηση με τη βοήθεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης», ανέφερε η Κόρτνεϊ Κοξ.

Μετά από αρκετές αποβολές, δύο γύρους εξωσωματικής γονιμοποίησης και ενέσεις ηπαρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κόρη της Κοξ γεννήθηκε το 2004, λίγο πριν η ηθοποιός κλείσει τα 40.

Μπρουκ Σιλντς

View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)

Η Μπρουκ Σιλντς προσπάθησε για πρώτη φορά να αποκτήσει παιδιά στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής της.

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος χωρίς να έχει καταφέρει να μείνει έγκυος. Όπως αποδείχθηκε, ουλώδης ιστός από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στον τράχηλο εμπόδιζε την εγκυμοσύνη.

«Ένιωθα πικρία και απογοήτευση».

Εξωσωματική γονιμοποίηση, αποβολές. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να αποκτήσουν και αμέτρητα ραντεβού σε γιατρούς για να αποκτήσει την πρώτη κόρη της, τη Ρόουαν.

Η Γκρίερ ήρθε στη ζωή της τρία χρόνια αργότερα. Η Σιλντς λέει ότι συχνά ένιωθε πικρία και απογοήτευση κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας και συνιστά στα ζευγάρια να επισκεφθούν αμέσως έναν γιατρό αν υποψιάζονται ότι έχουν προβλήματα γονιμότητας.

Νικόλ Κίντμαν

«Από τη στιγμή που ο Τομ κι εγώ παντρευτήκαμε, ήθελα να κάνω παιδιά», δήλωνε η Νικόλ Κίντμαν στο Vanity Fair το 2007.

«Και χάσαμε ένα μωρό νωρίς, οπότε αυτό ήταν πραγματικά πολύ τραυματικό. Και τότε ήταν που υιοθετήσαμε την κόρη μας, την Bella, το 1993».

«Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να μείνω έγκυος, αλλά η μία αποτυχία ερχόταν μετά την άλλη. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχω περάσει μια εξωμήτριο κύηση, πολλές αποβολές και έχω κάνει αρκετές θεραπείες γονιμότητας.

«Χάσαμε ένα μωρό νωρίς, αυτό ήταν πραγματικά πολύ τραυματικό».

Έχω κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να μείνει έγκυος. Όσες το έχουν περάσει αυτό, γνωρίζουν καλά την απογοήτευση, τον πόνο και το αίσθημα της απώλειας που νιώθεις κάθε φορά», αποκάλυπτε η Κίντμαν στο περιοδικό Who.

Μετά την Bella, η Κίντμαν και ο Κρουζ υιοθέτησαν τον Connor. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο και η Νικόλ Κίντμαν παντρεύτηκε τον Κιθ Έρμπαν (με τον οποίο χώρισε προσφάτως).

Όταν τελικά έφερε στον κόσμο τη Sunday Rose το 2008 δεν μπορούσε να το πιστέψει: «αυτό ήταν το θαύμα της ζωής μου», επαναλάμβανε

«Είχα πια πιστέψει ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε μένα και προσπαθούσα να το αποδεχθώ. Όταν συνέβη, ήταν η πιο γλυκιά έκπληξη».

Η Faith Margaret ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, το 2010. «Και τα τέσσερα παιδιά μου είναι τα πιο μεγάλα κατορθώματα της ζωής μου.

Θυμάμαι το πρώτο βλέμμα της Bella, όταν την υιοθετήσαμε. Ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα αυτό, σαν πραγματική γέννα. Λατρεύω να είμαι μητέρα, λατρεύω τα παιδιά: είναι ιδιόρρυθμα, αστεία και αυθόρμητα».