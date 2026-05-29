Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για μια συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και χωρίς τέλη διέλευσης.

Όπως ανέφερε το ιρανικό ουράνιο θα απομακρυνθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, ενώ σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί άμεσα.