Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, πλήττοντας καίρια τις αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες και απειλώντας τη μακροζωία των μελλοντικών γενεών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες έρευνες, η Ελλάδα βρισκόταν για χρόνια στις πρώτες θέσεις των αρνητικών ευρωπαϊκών στατιστικών, με σχεδόν ένα στα τρία παιδιά σχολικής ηλικίας να θεωρείται υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Το φαινόμενο αυτό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωής και την απομάκρυνση από την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, αποτελεί μια «σιωπηλή πανδημία» που ναρκοθετεί το αύριο των παιδιών, προκαλώντας πρόωρα χρόνια νοσήματα όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.

Μια εθνική συμμαχία με στόχο και απτά αποτελέσματα

Απέναντι σε αυτή την κρίσιμη κοινωνική πραγματικότητα, η χώρα μας πέρασε από την επιστημονική θεωρία στην οργανωμένη πράξη. Με μια λαμπρή τελετή ολοκλήρωσης, παρουσιάστηκαν τα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, ενός πολύ σημαντικού προγράμματος που υλοποίησε το Υπουργείο Υγείας σε στενή συνεργασία με την UNICEF.

Το γιγαντιαίο αυτό εγχείρημα εντάχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέρνοντας κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή ενημέρωση των κινδύνων που συνεπάγεται η παιδική παχυσαρκία: τη ριζική αλλαγή νοοτροπίας της ελληνικής οικογένειας γύρω από τη διατροφή και την άσκηση.

Η επιτυχία της ελληνικής μεθοδολογίας ξεπέρασε ήδη τα εθνικά σύνορα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να χαρακτηρίζει πλέον επίσημα την Ελλάδα ως «χώρα-παράδειγμα», αναγνωρίζοντάς της ηγετικό ρόλο στον σχετικό πολιτικό διάλογο σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη.

Κατά την τοποθέτησή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, έδωσε με σαφήνεια το στίγμα της επόμενης ημέρας. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως για χρόνια η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν τιμούσε κανέναν, καθώς οι αρνητικές πρωτιές στην Ευρώπη, πέρα από απογοητευτικά νούμερα σε εκθέσεις, ήταν μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την υγεία της επόμενης γενιάς. Η ίδια υπογράμμισε ότι αποφασίστηκε να μη μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, σχεδιάζοντας με την UNICEF μια στρατηγική που βγήκε από τα γραφεία, μπήκε στα σχολεία και άλλαξε νοοτροπίες. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι το πιο αισιόδοξο στοιχείο είναι η μετάβαση της Ελλάδας από την άρνηση στη δράση, καθώς πλέον πάνω από το 75% των γονέων είχε κάποια ενημέρωση ή συμμετοχή στο πρόγραμμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δράση άγγιξε ολόκληρη τη χώρα.

Το Πρόγραμμα στην πράξη

Η δράση αναπτύχθηκε με έναν ολιστικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας την κλινική υποστήριξη, τη σχολική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προσεγγίσει κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Εξατομικευμένη Διατροφική Συμβουλευτική & Ιατρική Πρόληψη

Στο κομμάτι της άμεσης υποστήριξης, περισσότερα από 1.900 υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά έλαβαν δωρεάν, εξειδικευμένη επιστημονική φροντίδα μέσα από 13.000 ατομικές συνεδρίες, στις οποίες συμμετείχαν 60 διαιτολόγοι-διατροφολόγοι. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά, καθώς τα 8 στα 10 παιδιά κατάφεραν να χάσουν βάρος και να αποκτήσουν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.

Παράλληλα, το 40% των παιδιών που αντιμετώπιζαν παχυσαρκία μαζί με κάποιο κλινικό νόσημα (όπως διαβήτη, υπέρταση ή υπερχοληστερολαιμία) είδαν τους δείκτες υγείας τους να βελτιώνονται σημαντικά, μειώνοντας παράλληλα τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Για την υποστήριξη αυτού του δικτύου εκπαιδεύτηκαν 1.124 παιδίατροι και επαγγελματίες υγείας, ενώ δημιουργήθηκε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα παραπομπών. Η επιτυχία της προληπτικής παρακολούθησης αποτυπώνεται και στην αύξηση της συχνότητας καταγραφής βάρους και ύψους κατά τις επισκέψεις στους παιδίατρους, η οποία σκαρφάλωσε από το 69% στο 72,5%.

«Τροφή για Δράση» & «Health Hubs»

Το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε πανελλαδικά με διυπουργική εγκύκλιο, μετατρέποντας το σχολικό περιβάλλον σε ένα χώρο υγείας. Συνολικά, 7.656 εκπαιδευτικοί και γονείς εγγράφηκαν στις ψηφιακές εργαλειοθήκες και τα σεμινάρια, ενώ λειτούργησαν 31 σχολεία ως «Health Hubs» με τη συμμετοχή 3.492 παιδιών και 1.390 γονέων.

Επιπλέον, εκπαιδεύτηκαν 694 καθηγητές φυσικής αγωγής για να αξιοποιούν τον αθλητισμό ως μέσο υγιεινής συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική ευαισθησία και την ισότητα, καθώς σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν ειδικά προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους. Στην κατεύθυνση της υγιεινής διατροφής στην πράξη, διανεμήθηκαν περισσότερα από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε μαθητές 435 δημοτικών σχολείων.

«Το Ταξίδι της Τροφής» & Κοινωνική Κινητοποίηση

Μια πρωτοποριακή δράση έφερε τους εφήβους σε επαφή με την κοινωνική προσφορά και την τοπική παραγωγή, με 99.328 μαθητές να συμμετέχουν σε 4.900 εργαστήρια σε 1.625 σχολεία.

Μέσα από επισκέψεις σε λαϊκές αγορές 23 δήμων, οι μαθητές συνέλεξαν και διέθεσαν πάνω από 20 τόνους πλεοναζόντων τροφίμων σε ευάλωτες οικογένειες.

Ταυτόχρονα, η σωματική άσκηση μπήκε δυναμικά στη ζωή της νέας γενιάς, καθώς πάνω από 135.000 παιδιά είχαν την ευκαιρία να αθληθούν εντελώς δωρεάν.

Η συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες κατέγραψε άνοδο από το 52,5% στο 60%, ενώ τα παιδιά που παραμένουν δραστήρια για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα αυξήθηκαν από το 49,9% στο 52,8%.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τις Γιορτές Άσκησης και Διατροφής, όπου 18.345 μαθητές έδωσαν δυναμικό «παρών» σε μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις σε περισσότερους από 40 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας – από τον Έβρο, την Αλεξανδρούπολη και τα Γρεβενά, μέχρι την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η επόμενη ημέρα

Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη μεριμνήσει ώστε τα οφέλη του προγράμματος να μην έχουν ημερομηνία λήξης, εξασφαλίζοντας τη θεσμική και ψηφιακή βιωσιμότητα των δομών μέσα από τέσσερις κεντρικούς πυλώνες:

Νομοθετικό έργο: Παραδίδεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο 19 νομοθετικών προτάσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας για τη μακροπρόθεσμη πρόληψη.

Εθνικές Συστάσεις: Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά επίσημες εθνικές συστάσεις για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα για κάθε ηλικιακή ομάδα πληθυσμού (βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους, ενήλικες).

Ψηφιακά Εργαλεία: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και η νέα διαδραστική εφαρμογή " Healthy Kids " ενσωματώνονται μόνιμα στις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ.

Τοπικά Δίκτυα: Δημιουργήθηκαν 13 Περιφερειακές Ομάδες Δράσης, κρατώντας ενεργή τη συμμαχία ανάμεσα σε πανεπιστήμια, δήμους, σχολεία και τοπικούς φορείς.

Η επίδραση του προγράμματος γίνεται ορατή στις καθημερινές συνήθειες. Η συχνή κατανάλωση φρούτων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες και των λαχανικών κατά 5 μονάδες, ενώ μειώθηκε η κατανάλωση σφολιατοειδών (από 20,7% σε 17,9%) και γλυκών (από 17% σε 15,1%).

Παράλληλα, η γνώση των συστάσεων του ΠΟΥ για την παιδική διατροφή αυξήθηκε κατά 16,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 29,4% σε 43,7%) και για τη φυσική δραστηριότητα κατά 14,1 μονάδες (από 28,4% σε 42,5%). Το επιστέγασμα της προσπάθειας είναι ότι το 73,5% των γονέων δηλώνει πλέον ότι είχε ενεργή εμπλοκή λαμβάνοντας κάποια υπηρεσία της Εθνικής Δράσης.

Με ορίζοντα το 2040

Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι με τη διατήρηση αυτών των μόνιμων δομών ελέγχου και διαχείρισης, τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν σταθερή και συνεχή πτώση μέχρι το έτος 2040.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κυρία Αγαπηδάκη έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα κλείνει έναν κύκλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το τέλος του δρόμου. Συμπλήρωσε πως οι βάσεις μπήκαν και είναι στέρεες, ενώ τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την UNICEF αποτελούν πλέον τον μόνιμο οδικό χάρτη της χώρας. Όταν επενδύουμε στην υγεία των παιδιών μας, κατέληξε, επενδύουμε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην Ελλάδα του αύριο.