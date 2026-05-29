Στην έκτιση ποινής κάθειρξης οδηγείται πλέον ένας πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, μετά την ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας. Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για τον τετελεσμένο βιασμό μιας εκπαιδευτικού, η οποία κατά τον χρόνο του εγκλήματος υπηρετούσε στο γραφείο, όπου εκείνος ήταν προϊστάμενος.

Με την απόλυτη πλειοψηφία των 7-0 ψήφων, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη που είχε εκδοθεί στα Τρίκαλα. Η αρχική ποινή των 6 ετών μειώθηκε τελικά στα 5 έτη κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του αναγνώρισε, πέρα από τον πρότερο έντιμο βίο, και το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Το κατηγορητήριο

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο, ο τότε 63χρονος διευθυντής βρισκόταν μέσα στο προσωπικό του αυτοκίνητο μαζί με την τότε 46χρονη υφισταμένη του. Εκμεταλλευόμενος τη θέση και τη σωματική του διάπλαση, εξανάγκασε τη γυναίκα σε σεξουαλικές πράξεις. Όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα, το θύμα αντέδρασε έντονα και του ζητούσε κλαίγοντας να σταματήσει, χωρίς εκείνος να πτοηθεί.

«Δικαίωση μετά από έναν Γολγοθά»

Η πλευρά της εκπαιδευτικού εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για την έκβαση της δίκης. Εκπρόσωπος του θύματος δήλωσε στο onlarissa.gr: «Η πλευρά μας αισθάνεται δικαιωμένη. Τόσο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δικαιοσύνη όσο και για το ότι άντεξε έναν Γολγοθά, που συνεπάγεται μια τέτοια καταγγελία, και μάλιστα σε βάρος ενός μεγαλοσχήμονος».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, κ. Θωμάς Παπαλιάγκας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την κοινωνία: «Η δικαιοσύνη έδωσε ένα μάθημα ότι μπορεί να προστατέψει τα αδύναμα μέρη απέναντι σε όσους τα αδικούν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Δεν πρέπει να φοβούνται τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων να μιλούν και να διεκδικούν το δίκιο τους».