Όλοι έχουμε το αγαπημένο μας. Το γλυκό στο οποίο θα καταφύγουμε χωρίς δεύτερη σκέψη μόλις η ανάγκη μας για σοκολάτα –που δεν καλύπτεται με μία επίσκεψη στο περίπτερο της γειτονιάς– χτυπήσει κόκκινο. Τις περισσότερες φορές είναι συνδεδεμένο με μια αγαπημένη ανάμνηση, ακόμα και παιδική, ενώ άλλες είναι η καινούρια εμμονή που έτυχε –επίτηδες– να δοκιμάσουμε ύστερα από προτροπή ή από κέρασμα. Λίγη σημασία έχει. Αυτό που μετρά είναι ότι μας φέρνει, έστω και στιγμιαία, λίγη ευτυχία. Για όσο κρατάει μια πάστα δηλαδή, ένα κέικ, ένα εκλέρ, μια τάρτα, ένα προφιτερόλ ή ακόμα και ένα μίνι κέρασμα χωρίς ζάχαρη.

Και επειδή, όπως λένε οι αγγλόφωνοι φίλοι μας, «sharing is caring» (το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι), μοιραζόμαστε μαζί σας τις δικές μας μερίδες και μπουκιές ευτυχίας από όλη την Αθήνα.

Αφοί Ασημακόπουλοι

Ο καθένας έχει και το δικό του αγαπημένο από τη μεγάλη γκάμα γλυκών που προσφέρει το παλαιότερο ζαχαροπλαστείο του κέντρου, με έτος ιδρύσεως το 1915. Ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα, έστελνε να του φέρουν, στα κρυφά, δυο δυο τα κομμάτια από το φημισμένο γαλακτομπούρεκο, αμέσως μόλις έφευγε η Δήμητρα από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη για να μην τον ανακαλύψει. Και πώς να αντισταθεί στις δημιουργίες με βούτυρο που το φτιάχνουν μόνοι τους στο εργαστήριο με αγελαδινό γάλα από φάρμες της Αττικής και συνταγές που έχουν αντέξει στο πέρασμα των χρόνων;

Μία εξ αυτών η αγαπημένη πάστα «μους», με μους σοκολάτας –όπως λέει και το όνομά της– και παντεσπάνι, τα οποία γίνονται ένα μεταξύ τους. Η πάστα περιβάλλεται από λεπτές νιφάδες σοκολάτας, ενώ η τούρτα από μακρόστενα, χοντρούτσικα κομμάτια σοκολάτας. Πρόκειται για ένα έξτρα πληθωρικό μπόνους για τους σοκολατομανείς.

Άλλα αγαπημένα σοκολατογλυκά του ζαχαροπλαστείου είναι το ποντικάκι, η σεράνο και η κλασική τους σοκολατίνα, ενώ πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε και τα σοκολατάκια με το βύσσινο, διαθέσιμα μόνο όταν το ξινούτσικο φρουτάκι είναι στην εποχή του.

Χαριλάου Τρικούπη 82

Γνώστης όσο λίγοι της σοκολάτας, των μυστικών και των τερτιπιών της, ο Στέλιος Παρλιάρος, ο «εθνικός μας ζαχαροπλάστης», προσφέρει πολλές επιλογές για τους λάτρεις της.

Διαλέγετε και παίρνετε, αλλά αποκλείετε να φύγετε χωρίς τις τρούφες του. Ποτισμένες στο ρούμι –το αυστριακό Stroh–, μπαμπάτσικες σε μέγεθος και φυσικά μόνο με σοκολάτα Valrhona. Δεν θέλει και πολλά η ζωή για να είναι ωραία. Εμείς αγαπάμε επίσης και τη σεράνο, αλλά και την black forest –όποτε είναι εποχής–, η οποία είναι επίσης φουλ στο ρούμι.

Ηροδότου 24, Κολωνάκι

Melissa Define Pastry

Μόλις έκλεισε τον ένα αιώνα ζωής το ζαχαροπλαστείο-προορισμός στο Περιστέρι, για τις γαλλικές δημιουργίες του οποίου αψηφούν κίνηση και ταλαιπωρία οι κάτοικοι όλης της Αττικής. Έχουν περάσει πολλά ονόματα μεγάλων pastry chefs από το εργαστήριό της, κανένα όμως μεγαλύτερο από αυτό της ίδιας της Μέλισσας.

Οι πιο χορταστικές τάρτες της Αθήνας, από σοκολάτας και φρούτων μέχρι mont blanc και yuzu, μακαρόν, μιλφέιγ, τσίζκεϊκ και παγωτό, όλα φτιαγμένα με ποιοτικές πρώτες ύλες, οι περισσότερες βιολογικές. Τώρα, όμως, κάνουμε ειδική μνεία στο εκλέρ. Μακρουλό –πιάνεται δηλαδή ως ατομικό γλυκό και όχι ως κέρασμα–, σχεδόν άγλυκο, με σου από κακάο και γεμισμένο με κρέμα σοκολάτας.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην κορυφή δεν έχει το συνηθισμένο σε εμάς γλάσο, αλλά ένα στρώμα από κρακελέ (σαν μπισκότο) σοκολάτας. Όνειρο!

Εθνάρχου Μακαρίου 43, Περιστέρι

Ανεμώνη

Ήταν το κλασικό δώρο σε κάθε επίσκεψη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ένα μεγάλο μπολ προφιτερόλ από την Ανεμώνη.

Σιγά σιγά, αγαπήσαμε και τα άλλα καλούδια από το κλασικό αυτό ζαχαροπλαστείο της Γλυφάδας, όπως τη lemon pie και τον επίσης σοκολατένιο πειρασμό, την κλασική σοκολατίνα. Ας μείνουμε όμως στο γνωστό, το προφιτερόλ το κλασικό, με την πλούσια σάλτσα σοκολάτας και τα καλοψημένα σουδάκια με σαντιγί. Απλά και απέριττα.

Αρτέμιδος 6, Γλυφάδα

Pastry family

Πενήντα επτά χρόνια έχει ριζώσει στη Ριζάρη ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία των Αθηνών, με τα γλυκά του να έχουν αφήσει ιστορία – πλέον υπάρχει κατάστημα και στην Κηφισιά. Σερβίρει υπέροχες σοκολατίνες, η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για τα παστάκια του.

Πρόκειται για μια πραγματική βόμβα σοκολάτας, γι’ αυτό και η μικρότερη δόση. Κρέμα και παντεσπάνι σοκολάτας, μια λεπτή στρώση λευκού φοντάν και από πάνω πλούσια γκανάς. Υπάρχει και σε άλλες γεύσεις, αλλά αυτή είναι η αγαπημένη μας.

Ριζάρη 19, Παγκράτι, Κηφισίας 244, Κηφισιά

Συνηθίζουμε να λέμε ότι η ζαχαροπλαστική είναι χημεία. Η Κατερίνα Λιβά μας έχει αποδείξει ότι είναι και αριθμητική ακρίβεια. Η ταλαντούχα ζαχαροπλάστισσα που άφησε τα χρηματοοικονομικά για να ασχοληθεί με την παιδική της αγάπη, τα γλυκά, φτιάχνει ένα από τα πιο νόστιμα κέικ σοκολάτας της Αθήνας.

Υγρό όσο πρέπει, με βελούδινη γκανάς να το καλύπτει ολούθε, είναι το ιδανικό συνοδευτικό του καφέ ή –για έξτρα δόση γλύκας– της ζεστής σοκολάτας. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες επιλογές για όσους αγαπούν τη σοκολάτα, όπως η τάρτα με γέμιση gianduja ή bitter που προτείνουμε επίσης να δοκιμάσετε.

Ελληνοσερβικής Φιλίας 64, Αγία Παρασκευή

Slim Bites

Εδώ θα τα χαλάσουμε με όσους δεν δέχονται τα γλυκά τους να υπόκεινται σε κανόνες δίαιτας, μείωσης της ζάχαρης και σε οτιδήποτε θα μπορούσε να αλλοιώσει την τελειότητα της γεύσης της. Όμως, στην περίπτωση των mi cuit από τα καταστήματα Slim Bites δεν έχει γίνει καμία απολύτως ποιοτική έκπτωση.

Μόλις 25 θερμίδες για μία πλούσια μπουκιά μαλακής σοκολάτας που είναι κάτι ανάμεσα σε σουφλέ και moelleux. Το τέλειο κέρασμα για όλους, ακόμα και για εκείνους που προσέχουν. Και αφού περάσετε από εκεί, δοκιμάστε και την πάστα με μους από στραγγιστό γιαούρτι, καρδιά από κουλί φράουλα και βατόμουρο και ντακουάζ φιστικιού Αιγίνης. Είναι τέλεια –και με μόλις 190 θερμίδες.

Πατριάρχου Ιωακείμ 37, Κολωνάκι, Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, Λεωφόρος Πεντέλης 59, Βριλήσσια, Κηφισίας 373, Νέα Ερυθραία, Σολωμού 9, Νέο Ψυχικό

Σοκολάτα

Όπως δηλώνει και το όνομά του, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρείτε εδώ το σοκολατογλυκό που θα αγαπήσετε. Εμείς όμως δεν μείναμε στα τυπικά. Βάλαμε τον chef pâtissier Τάσο Τυρανόπουλο να αποδείξει ότι με το σπαθί του κέρδισε το όνομα. Πώς; Όχι μόνο δοκιμάζοντας όλα τα γλυκά της βιτρίνας, αλλά περνώντας και μέσα, στο εργαστήριο. Από τον έλεγχο και τη δοκιμή, προκρίνουμε ως αγαπημένο μας σοκολατογλυκό το passion fruit με crémeux σοκολάτας γάλακτος.

Απαλή κρέμα από passion fruit πάνω σε βάση τραγανού μπισκότου με φιστίκι Αιγίνης και απαλή κρέμα σοκολάτας γάλακτος. Ξινούτσικο τόσο όσο για να δένει αρμονικά με τη γάλακτος και με έξτρα μπόνους το άρωμα του φρούτου. Τώρα, για όσους δεν αγαπούν φρούτα στη σοκολάτα τους, προτείνουμε και το προφιτερόλ, με αφράτα σου γεμισμένα με κρέμα ζαχαροπλαστικής, λουσμένα με σάλτσα σοκολάτας γάλακτος, αλλά και τις τάρτες σοκολάτας που είναι εξαιρετικές όπως και το ποντικάκι που θα σας γυρίσει στα παιδικά σας χρόνια.

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76, Χαϊδάρι, Σαχτούρη 90, Πειραιάς, Αγίου Ιωάννου 36, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 61, Νέα Σμύρνη

Désiré

Αν και Έλληνες εξ Αλεξανδρείας Αιγύπτου οι ιδρυτές του, το ιστορικό αστικό ζαχαροπλαστείο Désiré ξεχωρίζει κυρίως για τη γαλλική ζαχαροπλαστική του. Το κατώφλι του, από το 1962 που λειτούργησε για πρώτη φορά, έχουν διαβεί μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδας, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι. Πολλοί μόνο και μόνο για να αγοράσουν την κλασική τους σοκολατίνα.

Εύκολο νομίζετε είναι να βρει κανείς αξιοπρεπή σοκολατίνα τις μέρες μας; Γι’ αυτό και η πελατεία έρχεται από ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Έχουμε και λέμε: μους σοκολάτα, σοκολατένιο παντεσπάνι, κονιάκ και το όλον καλυμμένο με γκανάς. Εσείς δεν θα μπαίνατε στο αυτοκίνητο για χάρη της;

Δημοκρίτου 6, Κολωνάκι