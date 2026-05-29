35 βαθμοί Κελσίου, και μάλιστα το Μάιο, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο στη Γερμανία. Παρόλα αυτά δεν καταγράφηκαν θάνατοι, όπως σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το πρόβλημα όμως είναι άλλης φύσης. Η ακραία ζέστη επιτείνει τις δυσκολίες στη γερμανική οικονομία. Μόλις τις προάλλες οι «σοφοί της γερμανικής οικονομίας» αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για το 2026 από 0, 9 σε 0,5% λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σύμφωνα με μελέτη του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ομίλου Allianz Trade, εάν επαναληφθούν ή κι ενταθούν τα κύματα καύσωνα της τελευταίας δεκαετίας οι οικονομικές απώλειες της Γερμανίας θα μπορούσαν να φτάσουν στα 112,5 δις ευρώ μέχρι το 2030.

Το κρίσιμο όριο των 30 βαθμών κελσίου

Το κρίσιμο όριο είναι οι 30 βαθμοί Κελσίου. Με κάθε επιπλέον βαθμό πάνω από τους 30 βαθμούς θα παρατηρείται μείωση της παραγωγικότητας κατά περίπου 3%, ενώ το κόστος ενέργειας θα αυξάνεται κατά περίπου 1,2% λόγω των αυξημένων αναγκών ψύξης.

Κατά μέσον όρο, λόγω της ακραίας ζέστης θα παρατηρείται μείωση κατά περίπου 0,9% του ΑΕΠ ετησίως.

Ανέτοιμη η Ευρώπη

«Η ακραία ζέστη δεν είναι πια ένα καιρικό φαινόμενο σύντομης διάρκειας αλλά ένα δομικό οικονομικό σοκ» υποστηρίζει ο Μίλο Μπόγκαετς, επικεφαλής της Allianz Trade Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας.

«Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα προκληθούν μεσοπρόθεσμα δεδομένου ότι οι μειωμένες οικονομικές προσδοκίες θα φρενάρουν τις επενδύσεις και κατά συνέπεια τη μελλοντική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα με αύξηση του κόστους ενέργειας».

Κλιματισμός και αύξηση του κόστους ενέργειας

Η αύξηση του κόστους ενέργειας γίνεται εμφανής στο κλιματισμό. «Η Ευρώπη ιστορικά είναι προσανατολισμένη στο κρύο και έχει αμελήσει τη λήψη προφυλάξεων για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα παρόλο που δεν είναι καινούργιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια», υποστηρίζει ο Hazem Krichene, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα στην Allianz Research, τμήμα οικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης του Allianz Trade.

«Οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Ασία είναι ήδη πιο μπροστά σε αυτό το θέμα. Εκεί, η θερμότητα έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό τους εδώ και δεκαετίες και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των κλιματιστικών είναι υψηλός».

Ενώ στις ΗΠΑ περίπου το 90% των νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 19% περίπου. Ταυτόχρονα, πολλά ευρωπαϊκά κτίρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποθηκεύουν τη θερμότητα αντί να την αποβάλλουν.

Και El Ninio;

Η προειδοποίηση του ομίλου Allianz Trade έρχεται σε μια εποχή που ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναμένει επίσης ότι οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τον WMO, υπάρχει 86% πιθανότητα ένα από τα έτη μεταξύ 2026 και 2030 να φτάσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Το 2027 θα μπορούσε να είναι μια κρίσιμη χρονιά. Γιατί σύμφωνα με τον WMO, που επικαλείται ο Λέον Χέρμανσον από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, προβλέπεται το φαινόμενο El Ninιο ήδη στο τέλος 2026. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα το 2027 να είναι η επόμενη χρονιά ρεκόρ.

Ο Krichene τονίζει: «Ο πράσινος μετασχηματισμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν πλέον κεντρικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής που εκτείνονται πολύ πέρα από τον περιβαλλοντικό τομέα».

