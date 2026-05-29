Συνέχεια στη διαμάχη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι δίνει η κυβέρνηση με αφορμή την αναμενόμενη «έκθεση Τυχεροπούλου» την έκθεση δηλαδή που ζητήθηκε από τους εισαγγελείς για τη ζημία που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πολύκροτη αυτή υπόθεση που σίγουρα προκάλεσε ζημιά στην κυβέρνηση, έχει μπει για τα καλά σε ένα σπιράλ αντεγκλήσεων και «χτυπημάτων» μεταξύ της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της κυβέρνησης με ολοένα και περισσότερα στοιχεία να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.

Η εισαγγελία ως γνωστόν παρήγγειλε την άρση των ασυλιών σε 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ένα πόρισμα που καταδείκνυε παρεμβάσεις τους για την εξυπηρέτηση αγροτών κατά παράβαση των νόμιμων δικαιωμάτων και αποζημιώσεων που δικαιούνταν.

«Πόρισμα ζημίας» από την Τυχεροπούλου

Μετά τις παραγγελίες αυτές όπου σημειωτέων υπήρχαν καταγραφές για ποσά που εμπίπτουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε κακουργηματικές πράξεις λόγω του ύψους τον ποσών για τα οποία ζητήθηκε παρέμβαση – σύμφωνα με το πόρισμα – δόθηκε εντολή για να συνταχθεί «πόρισμα ζημίας» στην ειδική επιστήμονα Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Αν υπήρξε ζημία δεν μπορεί να αποδειχθεί»

Σύμφωνα με την κυβέρνηση η κα Τυχεροπούλου εξετάζει συνολικά τις υποθέσεις 11 βουλευτών των οποίων ήρθη η ασυλία. Για τις έξι από αυτές στην έκθεση αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τις υπόλοιπες πέντε, το πόρισμα σημειώνει πως αν υπήρξε ζημία, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Δεν προκύπτουν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος

Έτσι, ενώ κατά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η ζημία του Δημοσίου συνολικά υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ, κατά την Έκθεση Τυχεροπούλου, ακόμη και αν υποτεθεί ότι έχει βάση, στο σύνολό της, για όλους τους βουλευτές φτάνει σε ένα ποσό 115.000 ευρώ – περίπου το ένα δέκατο. Άρα ακόμη και συνολικά δε φτάνει στο όριο του κακουργήματος.

Με την επισήμανση ότι το πόρισμα για το αν και σε ποιο ύψος υπήρξε ζημία των ευρωπαϊκών ταμείων, νομικοί κύκλοι τους οποίους συμβουλεύθηκε η κυβέρνηση επισημαίνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις είναι προφανές πως απουσιάζει η προϋπόθεση η οποία καθορίζει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα που είναι ο «κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Εκτός δικαιοδοσίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Αν δε διαπιστώνεται ο σχετικός κίνδυνος ή το αν έχει προκληθεί ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη καθώς η υπόθεση βγαίνει εκτός της αρμοδιότητάς της.

Παύλος Μαρινάκης: «Θα ζητήσουν συγγνώμη μετά την έκθεση Τυχεροπούλου;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη και είναι εν εξελίξει έρευνες και μάλιστα η συγκεκριμένη συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί, όταν είναι κάτι ανοιχτό στη Δικαιοσύνη, γιατί δεν περιμένουν; Γιατί βιάζονται να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα;».

Ο ίδιος προσθέτει ακόμα ότι «όσοι από την αντιπολίτευση μιλούσαν για «κυβέρνηση υποδίκων» και «εγκληματική οργάνωση» θα ζητήσουν συγγνώμη μετά την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που αλλάζει τα δεδομένα για τη φερόμενη «ζημία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υποθέσεις στις οποίες ζητήθηκε η άρση ασυλίας 11 βουλευτών;»

Το τελικό διακύβευμα

Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που απαιτείται με βάση και το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου για να αποφασίσει το ταχύτερο δυνατό εάν οι υποθέσεις – κάποιες ή όλες – θα τεθούν στο αρχείο μετά και τις καταθέσεις των βουλευτών ή απλά θα έχει μία άλλη ανάγνωση από αυτήν της κυβέρνησης.