Μπορεί τα τελευταία Σαββατοκύριακα ο καιρός να μας έπαιζε άσχημα παιχνίδια με βροχές και αέρηδες, αλλά τώρα μπαίνει και επισήμως το καλοκαίρι. Σε τρεις μέρες από σήμερα έχουμε Ιούνιο και, συμπτωματικά, εκτός από την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του θέρους γιορτάζουμε και το Άγιο Πνεύμα. Γιορτάζουμε, δηλαδή, την πρώτη ευκαιρία που έχουμε για μια 3ήμερη απόδραση από την Αθήνα –κάτι σαν «ζέσταμα» πριν τις καλοκαιρινές διακοπές– με τον καιρό επιτέλους όχι απλώς σύμμαχο αλλά βασικό επιχείρημα για να ξεχυθούμε στις παραλίες. Ζέστη προμηνύεται στα τελειώματα του Μαΐου, με το θερμόμετρο να αγγίζει τα 30άρια και να κάνει σχεδόν επιτακτική την «επίσκεψη» σε ένα νησί.

Γιατί ναι, αυτή τη φορά αξίζει να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Το βήμα, δηλαδή, που θα μας ανεβάσει στο πλοίο και θα μας ταξιδέψει μέσα σε λίγες ώρες σε έναν από αυτούς τους μικρούς ή μεγαλύτερους παραδείσους που λέγονται Κυκλάδες. Οι υπέροχες Κυκλάδες που ίσως απαρνιόμαστε στον πυρήνα των διακοπών μας, τον Αύγουστο, ξέροντας ότι θα είναι τόσο γεμάτες με κόσμο που δε θα μπορούμε να τις απολαύσουμε όπως τους πρέπει και όπως μας αξίζει. Τώρα, όμως, αρχές Ιουνίου, η συγκυρία είναι ιδανική. Και πέρα από τις θάλασσες, που μας περιμένουν, μας περιμένει και το φοβερό κυκλαδίτικο φαγητό.

Η σεζόν έχει ανοίξει, μαζί και τα εστιατόρια των νησιών –άλλα μοντέρνα και άλλα παραδοσιακά. Ας διαλέξουμε, λοιπόν, σεφ ή ταβέρνα για να βρούμε και τον ιδανικό μας προορισμό.

Τα Σκαλάκια στην Άνδρο

Στην καρδιά της Χώρας, σε ένα από τα όμορφα και σχετικά ήσυχα σοκάκια της, περιτριγυρισμένα από μπουκαμβίλιες και γεράνια, είναι τα θρυλικά Σκαλάκια. Ένα μικρό οικογενειακό ταβερνάκι σαν ζωγραφιά, με γαλάζια τραπεζάκια στρωμένα στα φαρδιά σκαλιά και ένα εξίσου πολύχρωμο εσωτερικό χώρο γεμάτο κάδρα, εικόνες και ράφια με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και αποστάγματα.

Εδώ τρώμε υπέροχα μαγειρευτά και μεζέδες, μια φοβερή ανδριώτικη φουρτάλια και ένα ευρηματικό και γεμάτο αρώματα κοτόπουλο με ούζο και φέτα.

Το Στέκι στη Τζιά

Στην πρωτεύουσα Ιουλίδα, σε αυτό το νησί των σκαφάτων και των πολυτελών καταλυμάτων, υπάρχει ένα ταβερνάκι που δε χρειάζεται πολλά φτιασίδια για μας προσελκύσει στη βεράντα του. Μέσα σε ένα κλασικό κυκλαδίτικο σκηνικό, χωμένο ανάμεσα σε λευκά σπίτια και πλακόστρωτα καλντερίμια, το Στέκι σερβίρει παραδοσιακό μαμαδίστικο φαγητό, με πρώτες ύλες από το μποστάνι τους και πολύ μεράκι.

Κόκορας κοκκινιστός, κατσικάκι λεμονάτο, ντόπιος πασπαλάς, δηλαδή χοιρινό με ντομάτα και αβγά, και ένα θεσπέσιο κουνελάκι με μπύρα.

Ο Λυγερός στη Σύρο

Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων αλλά στο πιο ανεξερεύνητο και λιγότερο αναπτυγμένο τουριστικά κομμάτι της, στην Απάνω Μεριά δηλαδή, βρίσκεται η παλιά ταβέρνα που ο Θοδωρής Κασσαβέτης και ο Στέλιος Θεοδωράκης μετέτρεψαν σε γαστρονομικό προορισμό. Διατηρώντας το χαρακτήρα της κουζίνας –παραδοσιακές συνταγές και ντόπια υλικά- χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους καταβολές και την εμπειρία τους για να φτιάξουν πιάτα κλασικά όσο και σύγχρονα, όλα τους με μια βαθιά, σχεδόν συγκινητική νοστιμιά.

Άλλα μαγειρεμένα στον ξυλόφουρνο και άλλα στην κουζίνα, απολαμβάνονται με συγκλονιστική θέα στο Αιγαίο, από την Τήνο και τη Μύκονο μέχρι τη Σίφνο.

Η Πελέγρα στην Κύθνο

Ο ορισμός της νησιώτικης ταβέρνας, με τα λευκά τραπεζάκια στην πλακόστρωτη πλατεία και τις παραδοσιακές, ανεπιτήδευτες γεύσεις να σερβίρονται στο πιάτο. Εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η Πελέγρα στη Δρυόπιδα, αυτό το τόσο όμορφο, γραφικό και ιδιαίτερο χωριό της Κύθνου, μαγειρεύει τα ίδια παραδοσιακά φαγητά επιμένοντας στις ντόπιες ύλες και στα προϊόντα των παραγωγών του νησιού.

Εδώ τα ρεβίθια ψήνονται για ώρες μέσα σε πήλινη γάστρα, τα γεμιστά μυρίζουν αληθινό καλοκαίρι και το κατσικάκι θυμίζει ποίηση.

To Tama στην Τήνο

Κάτω από τον ορεινό Πύργο, στον πανέμορφο κόλπο του Πανόρμου, ο Μιλτιάδης Βλαχογιάννης βρήκε το ιδανικό σημείο για να στεγάσει το γαστρονομικό του όνειρο. Μπροστά στη θάλασσα, σε λευκά τραπέζια και καρέκλες με γαλάζια μαξιλάρια, σερβίρει πιάτα δημιουργικά, φτιαγμένα με ντόπια υλικά και με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στη γαστρονομική παράδοση του νησιού.

Φανταστικά λιγκουίνι θαλασσινών και εξίσου νόστιμο μελωμένο κατσικάκι –απλές, ξεκάθαρες γεύσεις που με ένα μαγικό τρόπο καταφέρνουν να ξεφεύγουν τελείως από τα συνηθισμένα και κάνουν το γεύμα στο Tama εμπειρία.

Το Alyelo στη Σίφνο

Νησί-γαστρονομικός προορισμός, με σπουδαίους σεφ να μαγειρεύουν σε εστιατόρια που προσελκύουν λάτρεις της γεύσης από όλο τον κόσμο. Εστιατόρια βραβευμένα, που πρωτοπορούν όχι μόνο στις γεύσεις αλλά και στα υλικά και στη φιλοσοφία τους γύρω από την κουζίνα. Σε αυτή μας την early εξόρμηση στο νησί επιλέγουμε το Alyelo στην παραλία του Φάρου, πάνω στην αμμουδιά. Εκεί, σε ένα διατηρητέο κτίσμα του 1800, ο Θοδωρής Γρηγοριάδης βγάζει από την κουζίνα πιάτα εμπνευσμένα από τη μεσογειακή κουζίνα σε συνδυασμό με την παράδοση του νησιού, με έμφαση στο ψάρι και τα θαλασσινά αλλά και με κάποιες εκλεκτές επιλογές σε κρέας.

Πιάτα που άνετα μπορούν και στη μέση για να τα απολαύσουμε στην υπέροχη αυλή του μαγαζιού, παρέα με ένα κοκτέιλ.

Το Μα’ ερειό στη Μύκονος

Και όμως, στο πλέον κοσμοπολίτικο από τα Κυκλαδονήσια, σε έναν προορισμό που προσελκύει διεθνείς jet setters και φιλοξενεί ουκ ολίγα εστιατόρια fine dining, υπάρχουν ακόμη παραδοσιακά καφενεδάκια και μαγειρεία που θυμίζουν κάτι από την αληθινή ομορφιά της Μυκόνου. Ομορφιά που ίσως μόνο εκτός τουριστικής σεζόν μπορούμε να απολαύσουμε, όταν τα στενάκια της Χώρας δε θα είναι πηγμένα στον κόσμο και δε θα χρειάζεται να δώσουμε μάχες για να βρούμε μια γωνιά στις πλέον δημοφιλείς της παραλίες. Όχι, ότι στο Μα’ερειό θα βρούμε τραπέζι εύκολα. Απλώς εδώ τρώνε ακόμη οι ντόπιοι, πράγμα που σημαίνει ότι τούτο το ταβερνάκι συνεχίζει να σερβίρει αληθινό φαγητό, καμωμένο με αγάπη και φροντίδα.

Ακριβώς όπως για χρόνια το μαγείρευε η Ασημίνα Κουκά και πλέον οι δίδυμοι γιοι της, Δημήτρης και Ισίδωρος Μονογυιός. Οι κεφτέδες τους είναι ξακουστοί, ενώ τα πιάτα ημέρας που φτιάχνουν είναι πραγματικά ένα κι ένα.

Το Μπακακάκι στη Σέριφο

Μα θα φάμε κρέας στο νησί; Αν το κρέας είναι σαν αυτό που ψήνει το Μπακακάκι στο Λιβάδι, δεν θα το σκεφτούμε καν. Εκλεκτή κρεατοφαγία σε ένα μαγαζί μερακλήδικο, που μέσα θυμίζει παλιό μπακάλικο και έξω βγάζει τραπέζια μπροστά στη θάλασσα.

Γενναίες μερίδες και σωστό ψήσιμο σε ό,τι βγαίνει από το φούρνο ή τη σχάρα, από το μελωμένο κότσι και το μπουγιουρντί μέχρι το κοντοσούβλι και τη χοιρινή τόμαχοκ. Βάζουμε κι ένα ποτήρι ντόπια σούμα από δίπλα και νιώθουμε αληθινοί άρχοντες.

Το Amour στη Νάξο

Ίσως η πιο δημοφιλής και πολυσύχναστη παραλία του νησιού, η Αγία Άννα, αποτελεί παράδεισο για όσους ζητούν από τις διακοπές τους μόνο ένα πράγμα: χαλάρωση για ώρες δίπλα στη θάλασσα. Πλέον, το πακέτο ολοκληρώνεται και με το εξαιρετικό φαγητό που προσφέρει το Amour. Το οποίο μπορεί να μοιάζει με ένα τυπικό –αν και elevated- beach bar, στην πραγματικότητα, όμως, είναι μία ολοκληρωμένη γαστρονομική πρόταση πάνω στο κύμα.

Πλάι στα κοκτέιλ, τα κρασιά και τους χυμούς που σερβίρονται στις ξαπλώστρες, οι δύο σεφ Μιχάλης Χάντζος και Μιχάλης Κίκης επιμελούνται ένα μενού βασισμένο στη φρεσκάδα και στα ντόπια υλικά. Ζυμαρικά, θαλασσινά, ευφάνταστες σαλάτες και λίγο από κρέας και μπορούμε να μείνουμε εδώ για πάντα.

Το Thalassa mou στην Πάρο

Μεγάλο νησί με πολλές επιλογές στο φαγητό και για όλα τα γούστα. Όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις μας, όμως, αξίζει για μία τουλάχιστον φορά να δοκιμάσουμε αυτά που φτιάχνουν ο Μάριος Σαλματάνης και η σύζυγός του, Άννα, στο εστιατόριό τους στην παραλία της Αλυκής. Υπέροχο σκηνικό πάνω στη θάλασσα, ακόμη πιο υπέροχες όμως είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πιάτα απλά, που δεν χρειάζονται πολλά πέρα από γνώση και σεβασμό για να λάμψουν.

Τα σεβίτσε και τα ταρτάρ τους είναι απαράμιλλα, ενώ ο ξυλόφουρνος χαρίζει ένταση και χαρακτήρα σε όλα τους τα μαγειρευτά. Καθόλου περίεργο που η Thalassa έχει σταθερή πελατεία και πολλούς ντόπιους, που έρχονται να φάνε εδώ ξανά και ξανά.

Το Φεστιβάλ Φίλεμα 2026 στην Αντίπαρο

Αν βρεθούμε στην Πάρο, ευκαιρία είναι να περάσουμε και απέναντι, στην Αντίπαρο. Εκεί, ο Σύλλογος Γυναικών του νησιού στήνει το Σάββατο το απόγευμα, στις 19.30, ένα μεγάλο τραπέζι στο λιμάνι, στη θέση Καλούδια, και μας προσκαλεί όλους να ακούσουμε «Του Γιαλού τις Ιστορίες». Αυτό είναι το θέμα του φετινού, 5ου Φεστιβάλ «Φίλεμα 2026», που γιορτάζει τη γαστρονομία των Κυκλάδων τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μεγάλα καζάνια μέσα στα οποία θα σιγοβράζει αυθεντική κακαβιά για να μοιραστεί σε όλους τους παρευρισκόμενους, ζωντανή αναπαράσταση μιας παραδοσιακής νησιώτικης συνταγής από τις γυναίκες του νησιού, καθώς και η υγιεινή εκδοχή μιας θαλασσινής συνταγής από τον Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Μάνο Δημητρούλη συμπληρώνουν το γαστρονομικό κομμάτι του προγράμματος. Ενός προγράμματος που περιλαμβάνει επίσης καλλιτεχνικές εκθέσεις, δραστηριότητες για παιδιά και, φυσικά, παραδοσιακή μουσική, χορούς κι ένα αληθινό κυκλαδίτικο γλέντι.