Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε τη μείωση κατά 50% της τιμής των μηνιαίων καρτών δημόσιων συγκοινωνιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Στοκχόλμης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών καυσίμων που συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, η κυβέρνηση επιδιώκει αφενός να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και αφετέρου να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων, ενθαρρύνοντας περισσότερους πολίτες να χρησιμοποιούν λεωφορεία και τρένα αντί για ΙΧ.

Κόστος 6,5 δισ. κορόνων για το μέτρο

Η υπουργός Παιδείας και επικεφαλής του κόμματος των Φιλελευθέρων Σιμόνα Μόχαμσον δήλωσε ότι η προσωρινή μείωση των εισιτηρίων θα κοστίσει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες, δηλαδή λίγο κάτω από 700 εκατομμύρια ευρώ.

Η σουηδική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμεύσει σημαντικά κονδύλια για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες, με το συνολικό πακέτο μέτρων να περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις.

Έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών απηύθυνε άμεση έκκληση προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση των προσωπικών τους οχημάτων, εφόσον αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εργασία ή τις καθημερινές ανάγκες τους.

«Αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο ή αν δεν είναι απαραίτητο για την εργασία σας, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Ελίζαμπετ Σβάντεσον.

Η οικονομική ηγεσία της χώρας εκτιμά ότι η στροφή προς τις δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων.

Νέα μέτρα στήριξης ενόψει εκλογών

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που αναμένονται τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά.

Στα μέτρα που έχουν ήδη παρουσιαστεί περιλαμβάνονται προσωρινή μείωση των φόρων στα καύσιμα, επιστροφές χρημάτων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και οικονομική ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία συνεργάζεται στενά με το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, είχε προχωρήσει από τον Απρίλιο και σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

«Η χειρότερη ενεργειακή κρίση»

Η υπουργός Ενέργειας Έμπα Μπους χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτοφανή, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά σοβαρές ενεργειακές πιέσεις.

«Βιώνουμε τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει δει ποτέ ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη.