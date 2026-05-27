Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σκηνές πανικού και μιας κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια, πριν διαφύγει με συνεργούς του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ, καταγράφονται οι δραματικές στιγμές αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Ο πιστολέρο και ένας συνεργός του βγαίνουν βιαστικά από το κατάστημα και κινούνται προς το αυτοκίνητο διαφυγής, όπου τους περιμένουν άλλα δύο άτομα.

Οι δύο άνδρες περνούν ανάμεσα σε ανυποψίαστους περαστικούς, την ώρα που επικρατεί αναστάτωση στην περιοχή. Μάλιστα, σε ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, μία γυναίκα με μωρό σε καρότσι παγώνει όταν αντιλαμβάνεται ότι ο ένας από τους δράστες κρατά όπλο.

Οι δράστες φορούν καπέλα και μάσκες, επιχειρώντας να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ κινούνται γρήγορα προς το όχημα χωρίς να δείχνουν πανικό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιβιβάζονται στη γκρι BMW και εξαφανίζονται από το σημείο.

<br />

Ωστόσο, αστυνομικοί που είχαν ήδη κινητοποιηθεί φτάνουν άμεσα στην περιοχή και εντοπίζουν το αυτοκίνητο διαφυγής, ξεκινώντας καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες διέφυγαν με το γκρι όχημα μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

<br />

Λίγη ώρα αργότερα, και έπειτα από καταδίωξη, το όχημα εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Τσούντα. Κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες προσέκρουσαν με το αυτοκίνητο σε τουλάχιστον τέσσερα οχήματα.

Δύο από τους επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζή. Ο ένας εκ των δύο όμως

εντοπίστηκε και προσήχθη.