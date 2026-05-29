«Πονηρό» και με σημεία που απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή χαρακτήρισαν ένα μέρος της δοκιμασίας στην Έκθεση οι ειδικοί, αμέσως μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και χωρίς «παγίδες». Ήταν αναμενόμενα, και εστίαζαν σε ένα ζήτημα αρκετά επίκαιρο των ημερών, την αποξένωση δηλαδή που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες στους νέους, αλλά και στην επιρροή που δέχονται από αυτές και οι παλαιότερες γενιές.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει», ανέφερε μια μαθήτρια μόλις βγήκε από το εξεταστικό κέντρο. Οι υποψήφιοι, υποστήριξαν πως ήταν ένα «εύκολο θέμα και δεν προκάλεσε άγχος», ενώ άλλοι λένε πως το περίμεναν και δεν τους προκάλεσε καμία έκπληξη.

Η «παγίδα» στο πρώτο ζητούμενο

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, το ζητούμενο στο Α θέμα, παρότι κινείται εντός της διδακτέας ύλης, περιλάμβανε αρκετές πληροφορίες και διασκευασμένη μορφή, στοιχείο που θα μπορούσε να δυσκολέψει ή να μπερδέψει τους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον φιλόλογο Αντώνη Γαβρίλη από το «Ορόσημο» του Πειραιά, «το θέμα εντασσόταν στην ύλη της Α’ και Γ’ Λυκείου, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές είχαν διδαχθεί το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Έπρεπε όμως να αφαιρέσουν τα επουσιώδη και να κρατήσουν τα ουσιώδη, γιατί το κείμενο ήταν πολύ περιεκτικό».

Σχετικά με το θέμα Δ, το άρθρο που έπρεπε να ετοιμάσουν οι υποψήφιοι για τη σχολική εφημερίδα, «απαιτούσε προσεκτική ανάγνωση και ικανότητα άντλησης ιδεών τόσο από το κείμενο όσο και από τις προσωπικές εμπειρίες των υποψηφίων», υπογραμμίζει ο κ. Γαβρίλης, ενώ προσθέτει ότι «το θέμα ήταν κυρίως βιωματικό και όχι τόσο θεωρητικό».

Η μοναξιά και ο ρόλος που έχουν τα κινητά τηλέφωνα και οι τεχνολογίες, έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να καταγράψουν τις σκέψεις τους σχετικά με την αύξηση των επιπέδων μοναξιάς στις μέρες μας.

Πώς θα κινηθούν τα επόμενα μαθήματα στις Πανελλήνιες

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι εκφωνήσεις των θεμάτων δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν κατανοητές και χωρίς «παγίδες», με το θέμα Α να αποτέλεσε το πιο απαιτητικό σημείο της εξέτασης.

Τα θέματα Β και Γ, ήταν αρκετά αναμενόμενα και βατά ενώ οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας των επόμενων μαθημάτων, ο ίδιος εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι «δεν ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση προς πιο απαιτητικά θέματα, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων».

Εξάλλου, η εμπειρία των τελευταίων ετών στις Πανελλήνιες, δείχνει πως πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένα μάθημα που «χτυπά» τους υποψήφιους. Συνήθως, ο λόγος γίνεται για τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, τη Φυσική.

Έτσι, το γεγονός ότι τα θέματα της Έκθεσης χαρακτηρίστηκαν βατά, θα μπορούσε να βάλει σε σκέψη μαθητές και εκπαιδευτικούς για την πορεία των εξετάσεων και τον βαθμό δυσκολίας που ενδέχεται να ακολουθήσει στα επόμενα μαθήματα.

Μοναξιά και γενεές στο επίκεντρο της φετινής Έκθεσης

Το φετινό θέμα της Έκθεσης άγγιξε μια ιδιαίτερα σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, εστιάζοντας στη μοναξιά και στις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, δεν ήταν τυχαία, καθώς αντανακλά ζητήματα που απασχολούν έντονα τη σημερινή κοινωνία και επηρεάζουν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν παραδείγματα τόσο από την προσωπική τους εμπειρία όσο και από ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα, όπως η αυξανόμενη χρήση των κινητών τηλεφώνων και η αποξένωση που συχνά προκαλεί η υπερβολική ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο, το θέμα συνδεόταν άμεσα με την καθημερινή ζωή, δίνοντας χώρο για βιωματική και κριτική προσέγγιση.

Συνολικά, η επιλογή του θέματος φαίνεται να κινήθηκε σε μια κατεύθυνση οικεία προς τους μαθητές, καθώς αγγίζει ζητήματα που βιώνονται καθημερινά και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.