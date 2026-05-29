Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 31-27 και κατάφερε να κάνει το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier. Έτσι, κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της ιστορίας του στο Handball.
Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος, καθώς έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αναλυτικά, οι 344 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι
Ποδόσφαιρο 84
- Conference League: 1
- Βαλκανικό κύπελλο: 1
- Πρωταθλήματα: 48
- Κύπελλα: 29
- Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 74
- LEN Champions League: 2
- LEN Super Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 39
- Κύπελλα: 27
- Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
- Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
- CEV Challenge Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 32
- Κύπελλα: 18
- League Cup: 8
- Super Cup: 5
Μπάσκετ Ανδρών 36
- Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
- Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
- Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
- Κύπελλα Ελλάδας: 12
- Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 32
- Len Euroleague: 3
- Len Trophy: 1
- Len Super Cup: 3
- Πρωταθλήματα: 15
- Κύπελλα: 7
- Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
- CEV Challenge Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 9
- Κύπελλα: 11
- Σούπερ Καπ: 1
Μπάσκετ Γυναικών 16
- Πρωταθλήματα: 9
- Κύπελλα: 6
- Super Cup: 1
Χάντμπολ Ανδρών 14
- Πρωταθλήματα: 6
- Κύπελλα: 4
- Super Cup: 4