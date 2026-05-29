Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 31-27 και κατάφερε να κάνει το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier. Έτσι, κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της ιστορίας του στο Handball.

Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος, καθώς έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ.

Αναλυτικά, οι 344 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84

  • Conference League: 1
  • Βαλκανικό κύπελλο: 1
  • Πρωταθλήματα: 48
  • Κύπελλα: 29
  • Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο Ανδρών 74

  • LEN Champions League: 2
  • LEN Super Cup: 1
  • Πρωταθλήματα: 39
  • Κύπελλα: 27
  • Super Cup: 5

Βόλεϊ Ανδρών 66

  • Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
  • CEV Challenge Cup: 1
  • Πρωταθλήματα: 32
  • Κύπελλα: 18
  • League Cup: 8
  • Super Cup: 5

Μπάσκετ Ανδρών 36

  • Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
  • Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
  • Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
  • Κύπελλα Ελλάδας: 12
  • Super Cup Ελλάδας: 4

Πόλο Γυναικών 32

  • Len Euroleague: 3
  • Len Trophy: 1
  • Len Super Cup: 3
  • Πρωταθλήματα: 15
  • Κύπελλα: 7
  • Super Cup: 3

Βόλεϊ Γυναικών 22

  • CEV Challenge Cup: 1
  • Πρωταθλήματα: 9
  • Κύπελλα: 11
  • Σούπερ Καπ: 1

Μπάσκετ Γυναικών 16

  • Πρωταθλήματα: 9
  • Κύπελλα: 6
  • Super Cup: 1

Χάντμπολ Ανδρών 14

  • Πρωταθλήματα: 6
  • Κύπελλα: 4
  • Super Cup: 4