Yπάρχουν μυρωδιές, μουσικές και στιγμές που σηματοδοτούν την αρχή των γιορτών: το τρίξιμο των ξύλων στο τζάκι, το άρωμα του βουτύρου που λιώνει σε μια σάλτσα, τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που δεν μας πειράζει καθόλου να παίζουν σε λούπα, το πρώτο ποτήρι κόκκινο κρασί που γεμίζει αργά, σχεδόν τελετουργικά, το ποτήρι μας και μας αφήνει να ονειρευόμαστε τα χαρούμενα τραπέζια με φίλους και αγαπημένους. Για όσους αγαπούν το κρασί, η εορταστική περίοδος είναι πολύ περισσότερα από μεγάλες πιατέλες με εκλεκτά κρέατα ή σοκολατένιους κορμούς. Οι λάτρεις του οίνου ξέρουν πως τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της συντροφιάς και των ιστοριών: εκείνων που θυμόμαστε, αλλά και των άλλων που δημιουργούμε. Είναι η στιγμή που ανοίγεται ένα μπουκάλι όχι απλώς για να το απολαύσει κάποιος, αλλά για να το μοιραστεί και μαζί του να αποκτήσει νέες εμπειρίες και αναμνήσεις.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις χαρούμενες φωνές και στα γαργαλιστικά αρώματα της κουζίνας, γεννιέται η ανάγκη για κάτι πιο σταθερό, πιο προσωπικό: τη δημιουργία της δική σας κάβας. Ένα σημείο στο σπίτι όπου φυλάσσετε όλα όσα σας συγκινούν: τα κρασιά που φέρατε από ένα ταξίδι, τις φιάλες που αγοράσατε για μια μελλοντική επέτειο, εκείνη τη συλλεκτική ετικέτα που περιμένετε την κατάλληλη στιγμή να ανοίξετε, το δώρο ενός αγαπημένου που μαντεύει πάντα σωστά τα γούστα σας.

Γιατί να έχετε συντηρητή κρασιών στο σπίτι;

Το κρασί είναι ζωντανό. Αναπνέει, εξελίσσεται, ωριμάζει. Κι όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται τις σωστές συνθήκες για να φτάσει στην πλήρη του έκφραση και ανάπτυξη. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε ίσως βιώσει εκείνη τη μικρή απογοήτευση όταν ένα κρασί που περιμένατε να απολαύσετε στις γιορτές τελικά δεν ανταποκρίθηκε στη γεύση σας γιατί είχε αλλοιωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, το έντονο φως στο δωμάτιο που το είχατε αποθηκευμένο ή ο φελλός που τελικά ξεράθηκε αρκετά είναι συνθήκες που αλλάζουν τη μοίρα ενός κρασιού, επηρεάζουν το χαρακτήρα του, αλλοιώνουν τη γεύση και το άρωμά του.

Ο συντηρητής κρασιών δεν είναι πολυτέλεια, είναι μέσο φροντίδας. Είναι το σύγχρονο «κελάρι», εκεί όπου οι φιάλες σας αναπαύονται στην ιδανική θερμοκρασία και υγρασία, προστατευμένες από τις εναλλαγές του καιρού και του φωτός. Σκεφθείτε τον σαν έναν ήσυχο φύλακα που φροντίζει να παραμείνει το κρασί σας έτσι όπως το ονειρεύεστε ή να βελτιωθεί αφήνοντας το χρόνο να ξεδιπλώσει και άλλες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε, λοιπόν, το δικό σας μικρό ναό για τις αγαπημένες σας φιάλες κρασιού, τότε ήρθε η ώρα να μάθετε όσα πραγματικά παίζουν ρόλο. Οι οικιακοί συντηρητές κρασιών κυκλοφορούν σε ποικιλία μεγεθών, από μικρά μοντέλα 6-12 φιαλών, ιδανικά για ένα διαμέρισμα ή για την κουζίνα, έως μεγάλους πολυζωνικούς συντηρητές που μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 150 φιάλες, προσφέροντας ξεχωριστές θερμοκρασιακές ζώνες για λευκά, ροζέ και ερυθρά κρασιά.

Το πρώτο βήμα είναι να σκεφθείτε πώς πίνετε το κρασί σας. Αν απολαμβάνετε 2-3 ετικέτες την εβδομάδα, ένας μικρός συντηρητής πάγκου είναι αρκετός. Αν όμως αγαπάτε να συλλέγετε κρασιά, να τα ωριμάζετε και να τα κρατάτε για ειδικές περιστάσεις, επενδύστε σε ένα συντηρητή με σταθερό σύστημα ψύξης, ομοιόμορφη υγρασία και καλή θερμομονωτική πόρτα.

Οι καλύτεροι ξεχωρίζουν για τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Σταθερή θερμοκρασία, γύρω στους 12-14°C, χωρίς απότομες μεταβολές. Η διατήρησή της είναι καθοριστική για να μην «κουραστεί» το κρασί.

Ελεγχόμενη υγρασία περίπου 60-75%, ώστε να παραμένουν οι φελλοί ελαστικοί και αδιαπέραστοι.

Απουσία κραδασμών και φωτός, γιατί και τα δύο αλλοιώνουν το περιεχόμενο και «ξυπνούν» πρόωρα το κρασί, κάτι που δεν θέλετε σίγουρα.

Αν στοχεύετε στην τέλεια ωρίμανση, προτιμήστε συντηρητή με τεχνολογία στατικής ψύξης και αντιδονητικό σύστημα. Τα LED φώτα χαμηλής έντασης είναι επίσης σημαντικά, γιατί φωτισμός τύπου neon ή λάμπες πυρακτώσεως εκπέμπουν θερμότητα.

Πού να τον τοποθετήσετε;

Ο ιδανικός χώρος είναι δροσερός, σκιερός και χωρίς άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να είναι στην κουζίνα, στο σαλόνι ή στο υπόγειο, αρκεί να υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρα και να μη βρίσκεται δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως φούρνοι ή καλοριφέρ. Οι εντοιχιζόμενοι συντηρητές προσφέρουν κομψό αποτέλεσμα και εξοικονόμηση χώρου, ενώ οι ελεύθεροι δίνουν περισσότερη ευελιξία.

Αποφύγετε τις φθηνές συσκευές ή τα κοινά ψυγεία που δεν προσφέρουν τη σωστή υγρασία ούτε σταθερή θερμοκρασία. Επίσης, μην παραλείπετε να ελέγχετε το επίπεδο θορύβου και την κατανάλωση ενέργειας. Οι σύγχρονοι συντηρητές υψηλής ενεργειακής απόδοσης λειτουργούν αθόρυβα και οικονομικά όλο το χρόνο.

Τέλος, δώστε σημασία στα ράφια: τα ξύλινα ή μεταλλικά με οδηγούς είναι πιο ασφαλή και πρακτικά, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός με ζεστή λευκή απόχρωση δημιουργεί ατμόσφαιρα κάβας που σας προσκαλεί να ανοίξετε ένα μπουκάλι.

Η αξία της υπομονής

Κάθε κρασί έχει το χρόνο του. Κάποια λευκά είναι φτιαγμένα για να απολαμβάνονται σε «νεαρή ηλικία», δροσερά, γεμάτα φρεσκάδα. Άλλα κρασιά, όπως τα πλούσια κόκκινα ή τα πολύπλοκα dessert wines, χρειάζονται χρόνο για να ανοίξουν, να «στρογγυλέψουν», να αποκτήσουν χαρακτήρα. Όπως περιμένετε να ωριμάσει ένα τυρί, να δέσει μια σάλτσα ή να φουσκώσει μια ζύμη, έτσι και το κρασί χρειάζεται υπομονή. Να το αφήσετε να υπάρξει με το δικό του ρυθμό, να μη βιαστείτε να το γευτείτε. Ο συντηρητής σάς δίνει τη δυνατότητα να περιμένετε. Και αυτή η αναμονή είναι μέρος της μαγείας της απόλαυσης. Μέσα από αυτήν τη μικρή τελετουργία φροντίδας, οργάνωσης και ταξινόμησης της κάβας σας, καλλιεργείται η φιλοσοφία του «λίγο αργότερα» που δείχνει ευγένεια και εκτίμηση προς το κρασί.

Το κρασί στις γιορτές

Αυτές τις ημέρες της χαράς το σπίτι γεμίζει κόσμο. Το τραπέζι στρώνεται πλουσιοπάροχα, οι συζητήσεις ανάβουν και το πρώτο πράγμα που αναρωτιούνται όλοι είναι τι καλό θα μπει στα ποτήρια τους. Η απάντηση βρίσκεται στην κάβα σας.

Επιλέξτε τα κρασιά της βραδιάς ανάλογα με το μενού, φέρτε τα στη σωστή θερμοκρασία και μην παραλείψετε να τα σερβίρετε όπως τους αξίζει. Ίσως ένα αφρώδες για την αρχή, ένα ροζέ για το ορεκτικό, ένα βαθύ ερυθρό για το κυρίως πιάτο. Η φροντίδα αυτή, να προσφέρετε το σωστό κρασί, τη σωστή στιγμή, είναι η ουσία της φιλοξενίας. Είναι ένας τρόπος να πείτε «σας υποδεχόμαστε με αγάπη και χαρά».