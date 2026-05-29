Ο καιρός θα είναι ζεστός σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά σε διάφορα σημεία της χώρας θα υπάρξουν και βροχοπτώσεις. Το Σάββατο θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετή λιακάδα και σχετική δροσιά, καθώς περιμένουμε περισσότερη ζέστη τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, επισήμανε η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, πιο πυκνές θα είναι στη δυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν βροχές που θα σταματήσουν αργά το απόγευμα προς βράδυ, και στα αντίστοιχα ορεινά τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Αίθριος θα είναι ο καιρός ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 26-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο αρχικά θα είναι νοτιοανατολικοί και μέχρι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς μέχρι 4 μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο 3-5 μποφόρ, και στα ανατολικά και νότια έως 6.

Λιακάδα σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο, Σάββατο

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς βόρειοι, στρεφόμενοι μέχρι το βράδυ σε νοτιοδυτικούς.

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-28 βαθμούς, από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους.

Ανοδος της θερμοκρασίας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία σε άνοδο, ασθενείς άνεμοι και σχετικά ζεστές θάλασσες αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως την Κυριακή 31/05 και τη Δευτέρα 01/06 με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 30οC στην κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Δωδεκάνησα.

Περιορισμένη αστάθεια, με βροχές κατά τόπους, αναμένεται στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι αναμένονται ασθενείς 2-3 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ. Το Σάββατο 30/05 θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ από την Κυριακή 31/05 θα στραφούν σε νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Τέλος, στους 20-21οC αναμένεται η θερμοκρασία της θάλασσας στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα κυμανθεί στους 21-22οC. Οι θερμοκρασίες αυτές βρίσκονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδο ή είναι λίγο υψηλότερες, με εξαίρεση τον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και τη θαλάσσια περιοχή από τον Σαρωνικό έως τις Βόρειες Κυκλάδες όπου η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αφρικανική σκόνη και 40άρια

Συνθήκες έντονης και παρατεταμένης ζέστης αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου θερμού κύματος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα.

Οι χάρτες του ευρωπαϊκού μετεωρολογικού μοντέλου ECMWF δείχνουν τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, γεγονός που θα πυροδοτήσει ένα ισχυρό θερμικό επεισόδιο.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη θα εκτείνεται από τα νότια Βαλκάνια μέχρι τη χώρα μας, όπου το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 40°C.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Ευρώπη θα παραμείνει σε σαφώς πιο ψυχρό ατμοσφαιρικό κλοιό. Αυτή η έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση λειτουργεί ως «τείχος» που εγκλωβίζει και ωθεί τις καυτές αέριες μάζες απευθεπείας προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας έτσι τόσο την ένταση όσο και τη διάρκεια του καύσωνα.

Ο καιρός αύριο, Σάββατο σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελλοπόνησος

Καιρός : Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησία Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος.

Ανεμοι : Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Γενικά αίθριος.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Κυριακή και Δευτέρα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κυριακή 31 Μαΐου (Πεντηκοστή)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 1 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.