Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην Κόρινθο, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης της περιοχής.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στον χώρο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν τραυματιστεί ή έχουν εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Νοσοκομείο Κορίνθου τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτες ανάγκες που θα προέκυπταν από το συμβάν.