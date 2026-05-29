Κρίση στις σχέσεις Ρωσίας και Ρουμανίας μετά την πτώση drone σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο πολιτών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τις κατηγορίες περί ρωσικής ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις για την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ενδέχεται να πρόκειται για ουκρανικό drone.

«Κανείς δεν γνωρίζει από πού προήλθε το drone»

Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Καζακστάν, δήλωσε ότι ενημερώθηκε μόλις πρόσφατα για το περιστατικό στη Ρουμανία.

«Άκουσα πως κάποιο drone πέταξε στη Ρουμανία, δεν ξέρω από πού προέρχεται», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποδομήσει τις άμεσες κατηγορίες που διατυπώθηκαν από πλευράς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η πρώτη αντίδραση στην ΕΕ είναι να δείξουν τη Ρωσία για οποιοδήποτε drone και μετά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει αυτό», ανέφερε, θυμίζοντας αντίστοιχα περιστατικά στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής.

Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ουκρανικής προέλευσης

Ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το περιστατικό στη Ρουμανία «πιθανότατα αφορούσε ουκρανικό drone».

«Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει σε διάφορες χώρες και η αρχική αντίδραση ήταν πάντα πως οι Ρώσοι επιτίθενται», δήλωσε με εμφανή ειρωνική διάθεση.

Παράλληλα, η Μόσχα εμφανίστηκε διατεθειμένη να συμμετάσχει σε διερεύνηση του περιστατικού, υπό προϋποθέσεις. «Εάν η Ρωσία λάβει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη συντριβή του drone στη Ρουμανία, θα διεξάγει αντικειμενική έρευνα», σημείωσε ο Πούτιν, ζητώντας ουσιαστικά πρόσβαση στα συντρίμμια του UAV.

Ρουμανία: Απέλαση Ρώσου προξένου και κλείσιμο προξενείου

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές επιπτώσεις. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου γενικού προξένου στην Κωνστάντζα, Αντρέι Κοσίλιν, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στην πόλη.

Η απόφαση του Βουκουρεστίου θεωρείται η πιο σκληρή διπλωματική κίνηση της Ρουμανίας απέναντι στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ρωσική προειδοποίηση για αντίποινα

Η Μόσχα αντέδρασε άμεσα στις αποφάσεις της ρουμανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση στις διπλωματικές κυρώσεις που επέβαλε το Βουκουρέστι.

Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την απέλαση του προξένου «αδικαιολόγητη και πολιτικά υποκινούμενη», ενώ κύκλοι του Κρεμλίνου αφήνουν να εννοηθεί ότι εξετάζονται συμμετρικά αντίμετρα.

Το επεισόδιο στο Γκαλάτσι επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο επέκτασης της ουκρανικής σύγκρουσης σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.