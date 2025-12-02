«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πιστεύουν ότι το κρασί είναι καλό για την υγεία», λέει ο Δρ Oliver Guttmann, καρδιολόγος στο νοσοκομείο Wellington του Λονδίνου.

Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση, ηπατικές παθήσεις, προβλήματα του πεπτικού συστήματος, της ψυχικής υγείας και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και με τον καρκίνο.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η μέτρια κατανάλωση κρασιού μπορεί να έχει κάποια μικρά οφέλη για την καρδιά, λέει ο Guttmann.

Η μέτρια κατανάλωση κρασιού μπορεί να ωφελήσει την καρδιακή σας υγεία, αλλά τρόφιμα όπως τα σταφύλια και τα μούρα προσφέρουν παρόμοια οφέλη χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις.

Όπως αναφέρει ο Guardian, oι μελέτες αναφέρουν ότι το κρασί μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νεφρικών προβλημάτων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό οφείλεται σε ενώσεις που έχουν αγγειοχαλαρωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθώντας τα αιμοφόρα αγγεία.

Το κόκκινο κρασί περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά όπως η ρεσβερατρόλη, που βρίσκεται στη φλούδα των σταφυλιών, η οποία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την υγεία της καρδιάς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την κατανάλωση αλκοόλ, ας γίνει σαφές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε μια δήλωση το 2023 στην οποία αναφέρει ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ασφαλής.

Τα οφέλη του κρασιού για την καρδιά αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι είναι καρκινογόνο της ομάδας 1, μαζί με τον αμίαντο και τον καπνό.

Ο Ernest Hawk, επικεφαλής του τμήματος για την πρόληψη του καρκίνου στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας, έχει αναφερθεί στη σύνδεση του αλκοόλ με τον καρκίνο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο το αλκοόλ οδηγεί στον καρκίνο.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους το αλκοόλ προκαλεί τοξικότητα στα κύτταρα, που πιστεύεται ότι οδηγεί στην ανάπτυξη καρκίνου με την πάροδο του χρόνου».

«Ποτέ δεν θα ενθάρρυνα κάποιον που δεν πίνει να αρχίσει», λέει ο Guttmann. Ωστόσο, προσθέτει ότι είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από όλους όσοι πίνουν σήμερα να σταματήσουν εντελώς το αλκοόλ.

Και συμπληρώνει: «Το κλειδί είναι το μέτρο. Να είστε λογικοί. Το αλκοόλ, ειδικά η μπύρα και τα αποστάγματα, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και θερμίδες και μπορεί να βλάψει το συκώτι».

Συνιστά να μην καταναλώνετε περισσότερα από 20 μικρά ποτήρια κρασί τον μήνα. Το British Heart Foundation συνιστά να μην πίνετε περισσότερα από 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα (έξι μεσαία ποτήρια κρασί).

Μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open έδειξε ότι ακόμα και η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων, όπως η υπέρταση και η στεφανιαία νόσος. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς όσο αυξάνεται και η κατανάλωση.

«Το κρασί δεν είναι φάρμακο», λέει ο Guttmann. «Δεν θέλω οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι μπορούν να τρώνε άσχημα και να το εξισορροπούν με ένα ποτήρι κρασί».

Ας κρατήσουμε τη γενική συμβουλή του Δρ. Tim Naimi, Διευθυντή του Ινστιτούτου Χρήσης Ουσιών στο Πανεπιστήμιο της Βικτώρια: «Πιείτε λιγότερο, ζήστε περισσότερο».