5 το πρωί: Μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ – Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια στα Βορίζια – Οι φτωχοί εργαζόμενοι της Ελλάδας
Στην παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα οδήγησαν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά την απόφαση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων, με το ζήτημα να προκαλεί μεγάλη αναταραχή και έντονο εκνευρισμό στη «γαλάζια» παράταξη
Παραίτηση Σκλήκα μετά τις αιχμές για τα ΕΛΤΑ
- Η παραίτηση: Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας στη διοίκηση του Υπερταμείου/Growthfund ύστερα από τα πυρά που δέχθηκε από τους γαλάζιους βουλευτές στην ΚΟ αφήνοντας αιχμές κατά βουλευτών στην επιστολή παραίτησής του, ενώ άμεσα ανέλαβε μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ ο Μάριος Καλογεράς Τέμπος. Ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, όσο δηλαδή είναι και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.
- Οι κριτικές: Βουλευτές της ΝΔ, μιλώντας στο «Βήμα», κατηγόρησαν τον Σκλήκα για επικοινωνιακή αστοχία και ακόμη και για ναρκισσισμό, τονίζοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που «πληρώνουν» στις περιφέρειές τους. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου παραδέχεται αστοχία με ευθύνη της διοίκησης των ΕΛΤΑ.
- Χριστόδουλος Στεφανάδης: Ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης θεωρεί ότι το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση με ενημέρωση των βουλευτών και αυτοκριτική της διοίκησης, καθώς η απόφαση προσκρούει στις κοινωνικές ανάγκες και προκαλεί πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση.
Χειροπέδες στα τρία αδέρφια για το μακελειό στα Βορίζια
- Παραδόθηκαν αυτοβούλως: Τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, καταζητούμενοι για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, παραδόθηκαν αυτοβούλως στις Αρχές έπειτα από παρότρυνση συγγενών και συνεννόηση με τη δικηγόρο τους. Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, μεταφέρθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Την Πέμπτη, η ανακρίτρια θα μεταβεί στο ΠΑΓΝΗ για να λάβει καταθέσεις από δύο ακόμη συγγενείς τους που νοσηλεύονται.
- Τι λένε βουλευτές Ηρακλείου: «Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και βαθύτατα προβληματισμένη από μία θλιβερή κατάσταση, που δεν τιμά τον τόπο μας» τονίζει στο ΒΗΜΑ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ στο Ηράκλειο, Φραγκίσκος Παρασύρης, λέει ότι «η αποτυχία της κρατικής παρέμβασης είναι δεδομένη. Σήμερα ξεκινά μια δύσκολη διαδρομή για μια κοινωνία που πρέπει να παλέψει για να κλείσουν οι πληγές». Από την πλευρά του, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, τόνισε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και άμεσης δράσης για τον αφοπλισμό της Κρήτης.
- Ξεσπούν οι συγγενείς των νεκρών: «Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι, τον εκτέλεσαν», ξέσπασε η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και μητέρα πέντε ανήλικων παιδιών για τον χαμό του άνδρα της. «Τη χάσαμε άδικα. Ήρθε να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της και δυστυχώς κάναμε την κηδεία της», είπε η αδελφή της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από πυροβολισμούς. «Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ» τόνισε η μητέρα της.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα
- Στον Τασούλα η Γκίλφοϊλ: Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της. Στον σύντομο διάλογό τους, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που βρίσκεται στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «εξαιρετική», δηλώνοντας χαρούμενη που επιστρέφει στην Αθήνα. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 για το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ενώ ανέφερε με χαμόγελο πως τότε είχε πραγματοποιήσει και το γαμήλιο ταξίδι της με τον πρώτο της σύζυγο.
- Συνάντηση με Γεραπετρίτη: Μετά την κατάθεση των διαπιστευτηρίων της στον Κωνσταντίνο Τασούλα, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο συζήτησαν για τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και τον επερχόμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, πιθανότατα στις αρχές του 2026 λόγω του αμερικανικού shutdown.
- Πώς έσπασε ο πάγος; Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι είναι βαθιά θρησκευόμενη και επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την Ορθόδοξη ελληνική Εκκλησία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε ότι λόγω της ιρλανδικής καταγωγής της, και καθώς και οι δύο λαοί μοιάζουν αρκετά, παρά τον μικρό τους πληθυσμό, ξεχωρίζουν τόσο για το πείσμα, όσο και για το φιλότιμο και τη δημιουργικότητά τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, υπερβαίνοντας τον προγραμματισμένο χρόνο, ενώ η κ. Γκίλφοϊλ, σε μια στιγμιαία έκφραση ζεστασιάς, παραβίασε το πρωτόκολλο αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Πρόεδρο.
Εργαζόμενοι στα όρια της φτώχειας: Η κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα
- Η φτώχεια επιμένει και μέσα στην εργασία: Παρά τη μείωση της ανεργίας και τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων, μεγάλος αριθμός μισθωτών βιώνει υλική και κοινωνική στέρηση. Το 8,8% στερείται βασικών αγαθών, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις δεν μπορεί να διαθέσει ούτε μικρό ποσό για προσωπική χρήση. Οι δείκτες κοινωνικής στέρησης στην Ελλάδα παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
- Η Ελλάδα στην αρνητική κορυφή της ΕΕ: Με ποσοστό 10,7%, η χώρα κατατάσσεται πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τους εργαζομένους που κινδυνεύουν από φτώχεια. Το φαινόμενο πλήττει περισσότερο τους άνδρες (9%) απ’ ό,τι τις γυναίκες (7,3%), ενώ συνολικά 71 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
- Απαισιοδοξία και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά: Οι έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ: ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται στις -47,6 μονάδες. Το 60% «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ 84% θεωρεί απίθανη την αποταμίευση. Παρά τη μικρή αύξηση στην πρόθεση αγορών, η αβεβαιότητα για το μέλλον και η ακρίβεια επιτείνουν το αίσθημα φτώχειας.
Champions League: Χάθηκε η νίκη στις καθυστερήσεις
- Κρίμα κι άδικο για τον Ολυμπιακό: Η τύχη γύρισε προκλητικά την πλάτη στον Ολυμπιακό στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν 1-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι, στη μία και μοναδική τους ευκαιρία, σε ματς στο οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και κρατούσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τον Μαρτίνς στο 17΄.
- Οι επόμενοι αγώνες – μέρες και ώρες: Οι ερυθρόλευκοι επικεντρώνονται πλέον στο επόμενο παιχνίδι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase, ξανά στο γήπεδο Καραϊσκάκη, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 22:00. Ακολουθούν, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 το ματς Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30), την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00) και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00).
- Τα σκορ στα υπόλοιπα ματς της 4ης αγωνιστικής: Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε με σπουδαίο διπλό (νίκη 2-1) και από την έδρα της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν. Η Λίβερπουλ νίκησε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ανφιλντ» κι έβαλε τέλος στο σερί νικών της «Βασίλισσας». Στο Τορίνο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βασικούς τους πρώην «πράσινους» Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, έφυγε αλώβητη με 1-1 απέναντι στη Γιουβέντους, ενώ στο Λονδίνο η Τότεναμ έκανε… φύλλο και φτερό την Κοπεγχάγη με 4-0. Η Άρσεναλ νίκησε άνετα 3-0 τη Σλάβια στην Πράγα και στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» η Άιντραχτ κατάφερε να κρατήσει στο 0-0 τη Νάπολι.
