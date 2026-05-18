Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο, σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής.

Συνολικά, συνελήφθησαν έξι άτομα με σχετικά εντάλματα, εκ των οποίων τα τρία φέρονται ως μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένοι συνεργοί τους.

Μάλιστα, νωρίτερα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με τους τρεις που κατηγορούνται για ζωοκλοπή να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.

Αντίθετα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, που εμφανίστηκαν ενώπιον των Αρχών με χειροπέδες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο ανιψιούς, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα δρούσε τουλάχιστον από το 2021 στην περιοχή του Ρεθύμνου, επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού σε κατοίκους της υπαίθρου, μέσω απειλών, βίας και εκφοβιστικών ενεργειών, με στόχο την παράνομη ιδιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Καταπατήσεις και εκβιασμοί

Η δράση τους περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων, ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ, καθώς και εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος όσων αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες.

Κατά την έρευνα εξιχνιάστηκαν υποθέσεις εκβιάσεων σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή εκατοντάδων αμπελιών και ελαιόδεντρων, καθώς και απόπειρες παράνομης ιδιοποίησης αγροτικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε ανακριβείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου στο ΟΣΔΕ, αποκομίζοντας παράνομες επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 586.000 ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων της Κρήτης, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στην ύπαιθρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

“Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις σε βάρος κατοίκων περιοχής του Ρεθύμνου, σε αγροτικές φθορές, εμπρησμούς καθώς και σε απάτες σχετικές με κοινοτικές επιδοτήσεις.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων συνολικά 6 άτομα, από τα οποία τα 3 είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ανεπιτήρητη βοσκή και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου (ζωοκλοπή), αγροτική φθορά, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου, κατά την οποία συνελήφθησαν οι ανωτέρω, ενώ επιπλέον διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκνομων συμπεριφορών από παραβατικές ομάδες που στρέφονται σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.

Από την επακόλουθη πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, καθώς και από την αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί και δρούσαν τουλάχιστον από το 2021, επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων της περιοχής δραστηριοποίησής τους,

Πιο αναλυτικά, μέσω απειλών, άσκησης βίας και εκφοβιστικών συμπεριφορών, εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε ανοχή της παράνομης δραστηριότητάς τους, που έγκειται σε:

καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών προς κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δράση τους συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες υπερβαίνουν κατά πολύ τις -200.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων:

κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον -40- ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα,

εμπρησμός οχήματος, τον Μάιο του 2025,

καταστροφή περίπου -400- αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης, καθώς και

φθορά -134- ελαιοδέντρων, ομοίως ως πράξη αντεκδίκησης και

δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Περαιτέρω, από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, καθώς και από διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2021 έως 2025 ανέρχεται συνολικά σε -586.498,73- ευρώ».