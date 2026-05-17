Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την περασμένη εβδομάδα, νεαρή τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Ανέβηκε στον Ιερό Βράχο κάνοντας χρήση του ανελκυστήρα. Αφού θαύμασε τα κορυφαία μνημεία και απόλαυσε την απαράμιλλη θέα, που εκτείνεται μέχρι τον Πειραιά, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Στο μεταξύ όμως, το ασανσέρ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι αρχαιοφύλακες κάλεσαν βοήθεια, και συγκεκριμένα την Πυροσβεστική, για να καταφέρει η γυναίκα να κατέβει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Ανάλογα περιστατικά είχαν συμβεί και το περσινό καλοκαίρι, με τους ξεναγούς να διαμαρτύρονται εντόνως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνταν να γνωρίσουν στους τουρίστες τα όμορφα και τα σημαντικά του τόπου μας. «Το ασανσέρ, από τις επτά ημέρες, λειτουργεί τις δύο, και αν», τονίζει η πρόεδρος της του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, Τζέμμα Οικονομοπούλου, σχολιάζοντας ότι «αυτός ο αποκλεισμός ανθρώπων με αναπηρία είναι από τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν στη δουλειά μας».

Ακόμη όμως, και όταν λειτουργεί κανονικά το ασανσέρ, σε αυτό δεν επιτρέπεται να εισέλθουν οι ξεναγοί που συνοδεύουν ανθρώπους με αναπηρία. Αποτέλεσμα; Οι τουρίστες φθάνουν στον αρχαιολογικό χώρο τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από τους ξεναγούς, οι οποίοι τρέχουν, συχνά λαχανιασμένοι, για να τους προλάβουν.

Η «μάχη» της τουαλέτας

Τα ευτράπελα δεν τελειώνουν εδώ. Οι τουαλέτες του παλαιού μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανακατασκευή, δεν είναι διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θέλουν να τις επισκεφθούν, ενώ βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου, θα πρέπει να εξέλθουν και να πάνε σε αυτές που βρίσκονται δίπλα στην είσοδο.

Βγαίνοντας όμως, από το χώρο, δεν μπορούν να ξαναμπούν διότι τα εισιτήρια από τη στιγμή που σκανάρονται, ακυρώνονται. Άρα ή θα χάσουν την ξενάγηση ή θα πρέπει να εκδώσουν νέο εισιτήριο, καταβάλλοντας επιπλέον 30 ευρώ και περιμένοντας αρκετή ώρα στη σειρά. Ακόμη όμως και στην περίπτωση επανέκδοσης του εισιτηρίου, είναι πιθανόν να χάσουν τη ζώνη επισκεψιμότητας (σ.σ. ωριαία όρια επισκεπτών για την αποφυγή συνωστισμού).

Ουρές

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται και έξω από τις τουαλέτες της εισόδου, τόσο σε αυτές των ανδρών όσο και των γυναικών. Και αυτό διότι λόγω τεχνικών αστοχιών οι περισσότερες δε λειτουργούν.

«Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των τουριστών έχει πολλαπλασιαστεί. Ο πολύς κόσμος είναι εν μέρει και αποτέλεσμα της κρουαζιέρας. Όταν έρχονται μεγάλα κρουαζιερόπλοια, ιδίως τη θερινή σεζόν, μπορεί να φθάσουν στους αρχαιολογικούς χώρους, ταυτόχρονα, από τρεις έως και πέντε χιλιάδες τουρίστες. Οπότε οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες», εξηγεί η κυρία Οικονομοπούλου.

Το «Β» ανέβηκε στην Ακρόπολη για να δει ιδίοις όμμασι τα όσα καταγγέλλουν οι ξεναγοί. Πράγματι, οι ουρές ήταν τεράστιες τόσο στα εκδοτήρια όσο και στις εξωτερικές τουαλέτες, και ας βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της τουριστικής σεζόν. «Σήμερα, οι ουρές που βλέπετε θεωρούνται φυσιολογικές», παρατηρεί η πρόεδρος των διπλωματούχων ξεναγών.

Πολυκοσμία υπήρχε σε όλους τους χώρους. Από την πρώτη είσοδο, πριν τα εκδοτήρια, μέχρι το ναό του Παρθενώνα, όπου συνεχίζονται οι εργασίες αναστήλωσης. «Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά», διαπιστώνει η κυρία Οικονομοπούλου.

Ηλικιωμένοι, νέοι, γονείς με μικρά παιδιά αγκαλιά (σ.σ. απαγορεύονται τα παιδικά καροτσάκια λόγω του συνωστισμού), άνθρωποι με πατερίτσες ή σε αναπηρικά αμαξίδια, μικρά ή μεγάλα γκρουπ, τουριστικά ή μαθητικά…

Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά το ιστορικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού και να απολαύσουν τη θέα μέχρι εκεί που έφθανε το μάτι… Να βγάλουν selfies, βιντεάκια και να τα ποστάρουν στα social media.

Επικίνδυνα κενά

Ο «τσιμεντένιος» διάδρομος, για τον οποίο ασκήθηκε έντονη κριτική πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, έχει συμβάλει στην πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στον Ιερό Βράχο. Ωστόσο, σε αρκετά σημεία του υπάρχουν μεγάλα κενά, ιδιαιτέρως επικίνδυνα για πτώσεις και τραυματισμούς.

Οι λιγοστοί αρχαιοφύλακες έτρεχαν πανικόβλητοι να βοηθήσουν όσους το χρειάζονταν, να ενημερώσουν εκείνους που ήταν χωρίς ξεναγό πώς θα κινηθούν στον αρχαιολογικό χώρο, και βεβαίως να επισημάνουν σε όσους έμπαιναν κρατώντας τσιγάρο, ακόμη και σβηστό, ότι απαγορεύεται.

Ανάλογα προβλήματα, ειδικά με τις τουαλέτες, αλλά και με εργασίες που γίνονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων και στα πωλητήρια, υπάρχουν και σε άλλους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, όπως στους Δελφούς και στη Σπιναλόγκα.

«Ο κόσμος φώναζε: “πέτρα – πέτρα”»

«Θρίλερ εν εξελίξει» χαρακτηρίζει η πρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, τις εργασίες που γίνονται εδώ και περίπου δύο χρόνια στο εκδοτήριο και το πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

«Πέρυσι το καλοκαίρι, έφυγαν μεταλλικές πλάκες του εργοταξίου και τραυμάτισαν ξεναγό και τουρίστα. Άλλη μέρα, αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε πάλι κοντά σε ξεναγό. Ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί και φώναζε “πέτρα – πέτρα”. Σήμερα, γίνεται επιπλέον εργασίες για την ενίσχυση της στατικότητας, την ώρα όμως που λειτουργεί ο χώρος», επισημαίνει.

Ο συνάδελφός της, Κρίτων Πιπέρας, θίγει και σε αυτή την περίπτωση το θέμα της έλλειψης αποχωρητηρίων. «Δε γίνεται στο χώρο των Δελφών, μέσα στην τουριστική σεζόν, να μην υπάρχει τουαλέτα για τους επισκέπτες. Έρχονται οι άνθρωποι, οι τουρίστες, και πάνε μπρος – πίσω. Θέλουν να ξεκινήσουν από τον αρχαιολογικό χώρο, και πάνε ανάποδα. Πηγαίνουν προς το μουσείο για να επισκεφθούν τις τουαλέτες, και μετά επιστρέφουν στο χώρο», τονίζει.

«Φοβάμαι μη συμβεί ατύχημα»

Εργασίες ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο μήνες και στη Σπιναλόγκα. Αφορούν στην ανακατασκευή του εκδοτηρίου εισιτηρίων και του πωλητηρίου. Και εκεί οι εργασίες γίνονται με ανοιχτό τον αρχαιολογικό χώρο.

Η κυρία Οικονομοπούλου δεν κρύβει την ανησυχία της: «Οι βαρκάρηδες διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν πού να δέσουν. Οι επισκέπτες συγκεντρώνονται σε ένα σημείο στην προβλήτα. Την ίδια ώρα, τα μηχανήματα δουλεύουν. Φοβάμαι μη συμβεί κανένα ατύχημα».