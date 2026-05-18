Δικαστικό «χαστούκι» δέχθηκε ο Ίλον Μασκ στο Όκλαντ, χάνοντας τη μεγάλη μάχη εναντίον της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν.

Οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα ότι η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT δεν παραβίασε καμία συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο, ανοίγοντας πλέον διάπλατα τον δρόμο για την ιστορική της είσοδο στο χρηματιστήριο με αξία που αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Όπως αναφέρει το Reuters στην ομόφωνη ετυμηγορία του, το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια αποφάνθηκε ότι ο Μασκ κατέθεσε την αγωγή του πολύ αργά, κλείνοντας έτσι έναν πρώτο μεγάλο κύκλο στη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε στις 28 Απριλίου.

Η δίκη θεωρήθηκε ευρέως ως μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της OpenAI και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, τόσο για τον τρόπο χρήσης της όσο και για το ποιος πρέπει να επωφελείται, ακόμη και οικονομικά, από αυτήν.

Η δικαστική αυτή νίκη έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η OpenAI, η οποία ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Anthropic και η xAI του Μασκ, προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να ανεβάσει την αξία της επιχείρησης στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Μάλιστα, στέλεχος της Microsoft κατέθεσε στη δίκη ότι ο τεχνολογικός κολοσσός έχει επενδύσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνεργασία του με την OpenAI. Την ίδια στιγμή, η xAI του Μασκ αποτελεί πλέον τμήμα της διαστημικής του εταιρείας SpaceX, η οποία προετοιμάζει τη δική της δημόσια προσφορά, που ενδέχεται να ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνη της OpenAI.

Πόλεμος αξιοπιστίας ανάμεσα σε Μασκ και Άλτμαν

Η ετυμηγορία εκδόθηκε μετά από 11 ημέρες καταθέσεων και αγορεύσεων, κατά τις οποίες η αξιοπιστία τόσο του Μασκ όσο και του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δέχθηκε σφοδρά και επαναλαμβανόμενα πλήγματα. Η κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το χρήμα παρά για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Στην τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι πολλοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ευθέως ψεύτη, ενώ σημείωσε ότι ούτε ο ίδιος ο Μασκ έδωσε μια απόλυτη καταφατική απάντηση όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης αν είναι πλήρως αξιόπιστος. «Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν είναι το βασικό ζητούμενο εδώ. Αν δεν τον πιστεύετε, δεν μπορούν να κερδίσουν», τόνισε ο Μόλο.

Ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI ότι προσπαθεί παράνομα να πλουτίσει τους επενδυτές και τα στελέχη της εις βάρος του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της, αποτυγχάνοντας παράλληλα να θέσει σε προτεραιότητα την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε, επίσης, ότι η Microsoft γνώριζε εξαρχής πως η OpenAI ενδιαφερόταν περισσότερο για τα κέρδη παρά για τον αλτρουισμό.

Το «άγγιγμα του Μίδα» και το στοίχημα του ενός τρισεκατομμυρίου

Από την πλευρά της, η OpenAI αντέκρουσε τα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ ήταν εκείνος που «είδε μπροστά του δολάρια» και ότι περίμενε πάρα πολύ καιρό για να εγείρει αξιώσεις περί αθέτησης της ιδρυτικής συμφωνίας.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε κάποιους τομείς, αλλά όχι στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τελική του αγόρευση ο Ουίλιαμ Σάβιτ, δικηγόρος της OpenAI.