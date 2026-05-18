Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μετά την επιχείρηση του Ισραηλινού Ναυτικού για την αναχαίτισή του, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να κινείται διπλωματικά για την ασφάλεια των Ελλήνων συμμετεχόντων.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπ.Εξ.

Και καταλήγει:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Το χρονικό

Το πρωί της Δευτέρας (18/5) το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχείρηση για να ανακόψει την πορεία της Global Sumud Flotilla, αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου, ενώ είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel’s naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026



Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε την επαφή με 23 σκάφη του στόλου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα».

Πληροφορίες από ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι τέσσερα πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση, δίνοντας εντολή στα σκάφη του στολίσκου να απενεργοποιήσουν τις μηχανές τους, περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ.

Παρά την επιχείρηση του ισραηλινού ναυτικού, ακτιβιστής που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η αποστολή δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον στόχο της και θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας.