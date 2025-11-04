Μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ αναλαμβάνει ο Μάριος Καλογεράς Τέμπος, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Η παραίτηση του προκατόχου του δεν κατάφερε να φέρει τις ισορροπίες στο κυβερνών κόμμα. Εντός της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεσπάσει έντονη αναταραχή, μετά το ξαφνικό «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων. Σημειώνεται δε, ότι η χθεσινοβραδινή μαραθώνια άτυπη συνεδρίαση της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον πρώην – πλέον – διοικητή των ΕΛΤΑ.

Ο Μάριος Καλογεράς Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, όσο δηλαδή είναι και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Την ίδια ώρα, το Υπερταμείο ξεκινά από σήμερα την εξερεύνηση για τον νέο Διευθύνοντα της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερταμείο θα καταρτίσει μια λίστα υποψηφίων (από τον ιδιωτικό τομέα), δεν πρόκειται να υπάρξει δηλαδή εσωτερική μετακίνηση. Μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων θα διοριστεί ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες.

Ποιος είναι Μάριος Καλογεράς Τέμπος;

Ο Μάριος Καλογεράς Τέμπος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων.

Ο ίδιος προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με τις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.