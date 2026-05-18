Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικς «Δράση», επαναφέροντας έναν ιστορικό τίτλο που σημάδεψε γενιές αναγνωστών.

Το θρυλικό πολεμικό περιοδικό, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1969 και συνδέθηκε με μερικά από τα σημαντικότερα κόμικς της εποχής, επιστρέφει σε νέα μορφή, με σύγχρονη πολυθεματική προσέγγιση και ιστορίες από κορυφαίους δημιουργούς της Ένατης Τέχνης.

Στο πρώτο τεύχος, οι αναγνώστες θα βρουν εμβληματικές σειρές όπως ο Μπάτλερ Μπρίτον του Hugo Pratt, ο αντιπολεμικός Πόλεμος του Τσάρλι των Pat Mills και Joe Colquhoun, καθώς και τον θρυλικό Ταγματάρχη Ήζη των Alan Hebden και Carlos Ezquerra. Παράλληλα, τη νέα έκδοση πλαισιώνουν σύγχρονες ελληνικές δημιουργίες από τους Θανάσης Πέτρου και Σπύρος Δερβενιώτης.

Με δυνατές αφηγήσεις, ιστορικές αναφορές, αντιπολεμική ματιά και χαρακτηριστική εικονογράφηση, το περιοδικό «Δράση» φιλοδοξεί να συστήσει ξανά στο κοινό τη γοητεία των κλασικών πολεμικών κόμικς, μέσα από μια σύγχρονη εκδοτική πρόταση που θα κυκλοφορεί ως ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.