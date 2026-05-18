Αν την έβλεπε ο Τιτσιάνο να αφήνει το περιστέρι στο έλεος της τεχνητής νοημοσύνης της, θα την ζωγράφιζε σαν την «Αφροδίτη με τη γούνα»: ώριμη ομορφιά, γλυκό πρόσωπο, φο- μπιζου σκουλαρίκια, επίχρυση τιάρα, συνθετική γούνα στους ώμους. Αλλά μέσα στον καθρέφτη που της τείνει ένας πονηρός Ερωτιδέας και που αυτή καθρεφτίζεται αυτάρεσκα , εμείς βλέπουμε, έντρομοι, μιά γριά.

Στην τέχνη η «παραξενιά» των μεγάλων ζωγράφων όπως ο Χολμπαϊν στους «Πρεσβευτές» του, ή ο Τιτσιάνο,εν προκειμένω, λέγεται «ηθελημένη απάτη» (ή κλαν ντ ειγ).

Στην περίπτωση της Καρυστιανού λέγεται απλώς «φιλοδοξια».