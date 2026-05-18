Με μια βαρυσήμαντη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 19 Μαΐου.

Όπως εξήγησε η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν παρέμβασης των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα.

Σε ετοιμότητα ο στρατός

Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με «το όπλο παρά πόδα», έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες.

Η ανάρτηση

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν, να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, καθώς αυτή τη στιγμή διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια Συμφωνία η οποία θα είναι άκρως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις Χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Αυτή η Συμφωνία θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!

Βάσει του σεβασμού μου προς τους προαναφερθέντες Ηγέτες, έδωσα οδηγίες στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη αυριανή επίθεση κατά του Ιράν, αλλά τους έδωσα περαιτέρω οδηγίες να είναι προετοιμασμένοι να προχωρήσουν σε μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή Συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

«Η νέα πρόταση του Ιράν είναι ανεπαρκής»

Η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μπει σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να απορρίψει ως «ανεπαρκή» την τελευταία, επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της σύρραξης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δικτύου Axios, οι οποίες προέρχονται από ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων, η Ουάσιγκτον έκρινε ότι η ιρανική αντιπρόταση δεν φέρει καμία ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις της χώρας.

Η νέα πρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά το βράδυ της Κυριακής μέσω της διπλωματικής οδού του Πακιστάν, περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο τυπικές τροποποιήσεις. Αν και το κείμενο εμπεριέχει εκτενέστερες αναφορές στη δέσμευση της Τεχεράνης για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή σαφείς δεσμεύσεις για την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, ούτε προβλέπει την παράδοση των υπαρχόντων αποθεμάτων εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διαψεύδει τις αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει στην άρση μέρους των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση των κυρώσεων χωρίς τη λήψη αμοιβαίων και χειροπιαστών μέτρων από την πλευρά του Ιράν.