Ο χρόνος έχει παγώσει στα Βορίζια του Ηρακλείου, μετά το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025 και άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες από πυροβολισμούς.

Η κηδεία της 56χρονης Ε. Φ. που έπεσε θύμα των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο χωριό Αλικιανός στα Χανιά το μεσημέρι της Τρίτης (4.11.25).

Υπενθυμίζεται, ότι την στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε την λάθος στιγμή στο λάθος σημείο με την 56χρονη να πεθαίνει ακαριαία από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε και την μικρότερη αδελφή της να γλιτώνει με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

«Έχασα την αδερφή μου άδικα»

Η μητέρα της και η αδελφή της μίλησαν το απόγευμα της Τρίτης στο Live News. «Ήρθε να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της και δυστυχώς κάναμε την κηδεία της», είπε η αδελφή της και περιέγραψε σχετικά με το περιστατικό με την ανταλλαγή πυροβολισμών στο οποίο και η ίδια ήταν παρούσα:

«Άκουσα φωνές και φασαρία και πήγα προς την σκάλα του δρόμου και μόλις ανέβηκα στον δρόμο στεκόμουν εκεί, εγώ, ο γιος μου, ο ανιψιός μου και η αδερφή μου δίπλα. Περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα και μας έπαιζε στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι), ο γιος μου στο μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδελφή μου την έφαγε κάπου από ψηλά, γιατί εκεί όπως είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται μέσα από το αμάξι».

Σημειώνεται, όπως είχε φέρει στη δημοσιότητα το «in», το πιστοποιητικό θανάτου της γυναίκας, αναφέρει ότι ο θάνατος επήλθε από πυροβόλο όπλο κι όχι από ανακοπή, όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

«Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούνε. Εμείς θρηνούμε την αδελφή μου που δεν φταίει πουθενά. Έχασα την αδερφή μου άδικα», πρόσθεσε η αδελφή του θύματος.

«Έχω μεγάλο παράπονο από την αστυνομία»

Αυτό που θέλησε να τονίσει η αδελφή της 56χρονης είναι «προσωπικά έχω μεγάλο παράπονο από την αστυνομία».

«Τους πήραμε τηλέφωνο δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή να έρθουν. Ήρθαν μετά από μιάμιση ώρα, δύο άτομα μόνο και πήραν φωτογραφίες. Είπαν ότι την επαύριο θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Εκείνη την ημερά έπρεπε να κάνουν το χωριό ‘αστακό’ κι όχι την άλλη μέρα που μας σκότωσαν εμάς. Μετά τι να το κάνουμε; Δεν έχει νόημα».

«Δεν προκαλέσαμε, ούτε προκαλούμε, αυτοί απειλούνε ότι θα ρίξουν και βόμβα στο σπίτι μας».

«Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ»

Η μητέρα της 56χρονης ανέφερε:

«Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε κι άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Μόνο παρακαλώ το κακό να σταματήσει εδώ. Ξέρω πως έφαγαν την κόρη μου άδικα».