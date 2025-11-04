Την άποψη ότι το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία) σε όλη τη χώρα προσκρούει στις κοινωνικές ανάγκες, εκφράζει με δηλώσεις του στο ΒΗΜΑ, ο βουλευτής Σάμου της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Καρδιολογίας, Χριστόδουλος Στεφανάδης. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη θέση της διοίκησης των ΕΛΤΑ έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση, πριν ακόμη ληφθούν αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι ο κ. Στεφανάδης είναι ένας εκ των «γαλάζιων» βουλευτών που αντέδρασε εντόνως στην απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, ήταν μεταξύ εκείνων που συμφώνησαν με τον βουλευτή της Β’ Πειραιά, Δημήτρη Μαρκόπουλο, στην άτυπη ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον διοικητή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, το βράδυ της Δευτέρας (3/11). «Πρέπει να αφουγκραστούμε την κοινωνία. Και η κοινωνία θέλει στήριξη και ισχυρή παρουσία του κράτους στην καθημερινότητά του», είπε ο Μαρκόπουλος, με τον βουλευτή Σάμου να συμφωνεί.

Η απόφαση προσκρούει στις κοινωνικές ανάγκες

«Η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα προσκρούει στις κοινωνικές ανάγκες, στην κοινωνική ευαισθησία, στο διαχρονικό κεκτημένο και τελικά στην πολιτική διαχείριση», δηλώνει ο κ. Στεφανάδης.

Όπως αναφέρει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα οικονομικά στοιχεία τα σχετικά με την βιωσιμότητα των υποκαταστημάτων για τα οποία αποφασίσθηκε αιφνιδιαστικά η αναστολή λειτουργίας τους, είναι αληθή και αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης και προβληματισμού. Από την άλλη πλευρά όμως – συνεχίζει – τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αριθμούν 196 χρόνια ζωής και η λειτουργία τους είναι συνυφασμένη και με τις ανάγκες αλλά και με την ψυχολογία του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της υπαίθρου. Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται οξύτερο για τα ελληνικά ακριτικά νησιά, όπως του Νομού Σάμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανότατα στο μέλλον, σε μια εποχή που η επικοινωνία θα διενεργείται μέσω Διαδικτύου και που η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει εισβάλλει καταλυτικά στη ζωή των πολιτών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε νέο πλαίσιο.

Έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση

«Σήμερα όμως, κατά την άποψή μου», συνεχίζει ο κ. Στεφανάδης, «το πρόβλημα θα έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση. Να υπάρξει ενημέρωση των βουλευτών, των εκπροσώπων του λαού, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διαβούλευση αυτή, και βέβαια να υπάρξει αυτοκριτική της διοίκησης των ΕΛΤΑ με αναφορά στους λόγους που προκάλεσαν το πρόβλημα, με αναφορά σε ενέργειες που έχει κάνει η διοίκηση, ούτως ώστε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρίες που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Δεν είναι αποδεκτό τελικά, ενέργειες και αποφάσεις της τεχνοκρατικής διοίκησης των ΕΛΤΑ, να επιφέρουν πολιτικό κόστος στην Κυβέρνηση, η οποία αδίκως γίνεται αποδέκτης δυσφορίας, απογοήτευσης, αλλά και οργής μερίδας πολιτών. Η Κυβέρνηση έδειξε άμεσα αντανακλαστικά στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, με την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ».