Όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στραμμένα στην Ελλάδα και το Telecom Center Athens, όπου διεξάγεται το Final Four 2026 της Euroleague (22-24/5) και στο οποίο ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κατακτήσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρέα με τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πρώτο ημιτελικό, ενώ ο άλλος είναι ισπανικός… εμφύλιος.

«Μάχη» εκτός από τα παιχνίδια αναμένεται να γίνει και στην εξέδρα, με τους φιλάθλους των ομάδων να έχουν προμηθευτεί ήδη τα περισσότερα εισιτήρια και τον κόσμο του Ολυμπιακού να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά κατά την περίοδο που άνοιξαν οι πλατφόρμες.

Τα δεδομένα για τον κόσμο των ομάδων στο ΟΑΚΑ

Τι ισχύει όμως με τον αριθμό που θα έχει ο κάθε σύλλογος; Η Euroleague δίνει αποκλειστικά σε κάθε ομάδα από 650 εισιτήρια, τα οποία όπως είναι φυσικό δεν φτάνουν ούτε για… ζήτω για τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αναμένεται να πάρει παραπάνω από όσα δίνει η διοργανώτρια αρχή, όπως το συνηθίζει άλλωστε σε όλα τα Final Four, με εξαίρεση αυτό του 2015 που ήταν η ομάδα που το φιλοξένησε στη Μαδρίτη.

Η Βαλένθια έχει εξαντλήσει τα 650 και έχει ζητήσει κάποια επιπλέον, με τον κόσμο που θα φτάσει στην Αθήνα να αναμένεται να αγγίξει τους 1.000, και έτσι η μερίδα του λέοντος έχει περάσει στους Τούρκους και τους Έλληνες.

Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε αναμένεται να είναι περίπου 3.000, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει δεδομένα 5.500 φιλάθλους στο Final Four. Παράλληλα, με τις μεταπωλήσεις είναι πολύ πιθανό οι «ερυθρόλευκοι» να υπερτερούν αριθμητικά στον ημιτελικό, έχοντας περισσότερους από 7.000 οπαδούς στο πλευρό τους.