Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά εισέρχονται στην πιο κρίσιμη και ασταθή περίοδο των τελευταίων ετών και μοιάζει να κινούνται πλέον πάνω σε πολιτική κινούμενη άμμο και τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, προκαλώντας ήδη ισχυρές δονήσεις σε ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο.

Οι εξελίξεις είναι πυκνές, οι συζητήσεις παρασκηνιακές αλλά συνεχείς και το κλίμα τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στην Πατησίων θυμίζει περισσότερο προεκλογική αναμονή νέου πολιτικού φορέα παρά κανονική κομματική λειτουργία.

Ο Τσίπρας, η 26η Μαΐου και οι αναταράξεις σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

Η 26η Μαΐου που ακούγεται πλέον όλο και πιο έντονα ως η πιθανότερη ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλ. Τσίπρα, όπως αποκάλυψε προ ημερών το ηλεκτρονικό Βήμα έχει προκαλέσει αναταράξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να επιστρέψει με οργανωμένο τρόπο στο πολιτικό παιχνίδι, επιχειρώντας μια συνολική αναδιάταξη της Κεντροαριστεράς και πλέον όλοι πρέπει να αποφασίσουν.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το κλίμα βάρυνε αισθητά μετά την εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι την περασμένη Δευτέρα. Η εικόνα δεκάδων στελεχών, πρώην υπουργών, βουλευτών και κομματικών παραγόντων να σπεύδουν για να ακούσουν τον Αλ. Τσίπρα ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ένα άτυπο προσκλητήριο συσπείρωσης γύρω από τον νέο φορέα που ετοιμάζεται.

Στην πραγματικότητα, για αρκετούς στην Κουμουνδούρου, η παρουσία τόσων στελεχών ισοδυναμούσε με μια έμμεση πολιτική δήλωση μετακίνησης προς το νέο εγχείρημα.

Καχυποψία στην Κουμουνδούρου, οι παρεμβάσεις Πολάκη – Παππά

Η δυσφορία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον εμφανής. Υπάρχουν στελέχη που θεωρούν αδιανόητο να λειτουργεί ακόμη το κόμμα και ταυτόχρονα βουλευτές και κορυφαία πρόσωπα να εκπέμπουν εικόνα πολιτικής προσχώρησης πριν καν ανακοινωθεί επίσημα νέο σχήμα. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν πως ο Αλ. Τσίπρας παραμένει ιστορικός ηγέτης της παράταξης και άρα η παρουσία δίπλα του δεν μπορεί να εκληφθεί ως αποστασία. Παρ’ όλα αυτά, η καχυποψία κυριαρχεί πλέον στις εσωκομματικές συζητήσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθαν και οι παρεμβάσεις του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, οι οποίοι, αν και δεν λειτουργούν ως κοινό μπλοκ, ζήτησαν ουσιαστικά να συνεδριάσουν άμεσα τα κομματικά όργανα. Ο Π. Πολάκης επικοινώνησε προσωπικά με τον Σωκράτη Φάμελλο ζητώντας σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ ο Νίκος Παππάς μίλησε δημόσια για ανάγκη επιτάχυνσης των πολιτικών αποφάσεων και καθαρού στρατηγικού στίγματος.

Στελέχη με γνώση του παρασκηνίου θεωρούν ότι οι δύο αντιλαμβάνονται πως οι εξελίξεις τρέχουν πλέον με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που υπολόγιζε η ηγεσία της Κουμουνδούρου και μένει να οριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των οργάνων, σε πρώτη φάση Πολιτικής Γραμματείας και μετά της Κεντρικής Επιτροπής.

Το δίλημμα Φάμελλου: Συμπόρευση ή αυτόνομη πορεία;

Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αν το κόμμα θα επιχειρήσει οργανωμένη συμπόρευση με τον νέο φορέα Τσίπρα ή αν θα επιλέξει αυτόνομη πορεία. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι μόνο η επιστροφή Τσίπρα μπορεί να επαναφέρει ένα πλειοψηφικό ρεύμα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να οδηγήσει σε ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς. Από την άλλη, υπάρχουν στελέχη που φοβούνται πολιτική εξαφάνιση μέσα σε ένα νέο σχήμα και επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διαλυθεί ή να απορροφηθεί.

Πηγές από το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου μετέδιδαν από το απόγευμα της Παρασκευής, μετά και την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς και τις πληροφορίες για αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους συναδέλφους του, από το ίδιο κόμμα, αλλά και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η τελευταία Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία πως η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο πρόεδρος του κόμματος συνεχίζει να υπηρετεί αυτή τη στρατηγική, θεωρώντας πως αποτελεί και κοινωνική απαίτηση.

Ο ίδιος ο Σ. Φάμελλος επιχειρεί να ισορροπήσει σε ένα εξαιρετικά λεπτό πολιτικό σχοινί. Δεν θέλει να εμφανιστεί απέναντι στον Αλ. Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι παραμένει πρόεδρος ενός υπαρκτού κόμματος που δεν μπορεί να διαλυθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι, οι δημόσιες παρεμβάσεις του κινούνται σε χαμηλούς και προσεκτικούς τόνους, με αναφορές στην ανάγκη ενότητας και κοινών πρωτοβουλιών απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να ανοίγει καθαρά τη συζήτηση περί απορρόφησης ή κατάργησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτικός σεισμός στη Νέα Αριστερά

Την ίδια ώρα, ακόμη πιο εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ χθες προκάλεσε πραγματικό πολιτικό σεισμό, καθώς αντιμετωπίζεται όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως η πρώτη μεγάλη ρωγμή σε ένα κόμμα που βρίσκεται εδώ και μήνες υπό ασφυκτική πολιτική πίεση λόγω της επικείμενης επιστροφής Τσίπρα.

Στην Πατησίων προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, όμως πίσω από τις επίσημες δηλώσεις η αγωνία είναι έκδηλη. Το ενδεχόμενο νέων αποχωρήσεων θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό, ενώ στα πολιτικά και κοινοβουλευτικά πηγαδάκια ακούγονται ανοιχτά τα ονόματα της Έφης Αχτσιόγλου, του Αλέξη Χαρίτση αλλά και του Νάσου Ηλιόπουλου ως πιθανών συνοδοιπόρων στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Το πρόβλημα για τη Νέα Αριστερά δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και αριθμητικό. Μετά την αποχώρηση Οζγκιούρ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί πλέον 11 βουλευτές και οποιαδήποτε νέα διαρροή μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θεσμικές εξελίξεις. Η συζήτηση περί διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν θεωρείται πλέον ακραίο σενάριο αλλά ορατή πιθανότητα.

Τα πρόσωπα που κλειδώνουν στο κόμμα Τσίπρα – Το ιδιότυπο πολιτικό rotation

Παράλληλα, πληροφορίες του Βήματος, αναφέρουν ότι στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έχουν ήδη αρχίσει να «κλειδώνουν» πρόσωπα και εκλογικές περιφέρειες. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν για ένα ιδιότυπο πολιτικό rotation, με μετακινήσεις προσώπων σε νέες εκλογικές έδρες. Η Έφη Αχτσιόγλου φέρεται να προορίζεται για την Α’ Αθηνών, ο Νάσος Ηλιόπουλος για τη Δυτική Αττική, ενώ για τον Αλέξη Χαρίτση ακούγεται η Β’ Αθηνών. Πρόκειται για κινήσεις που δείχνουν ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς εισέρχεται σε περίοδο βίαιων ανακατατάξεων. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μοιάζουν να παρακολουθούν την πολιτική καταιγίδα να πλησιάζει, την ώρα που ο «τυφώνας Τσίπρας» επιστρέφει αποφασισμένος να αλλάξει ξανά τον χάρτη του προοδευτικού χώρου και να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι της εξουσίας.

Η αιχμηρή επιστολή-παραίτηση του Αριστείδη Μπαλτά

Σε αυτό το κλίμα ιδιαίτερη σημασία έχει η χθεσινή παραίτησή του Αριστείδη Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς.

Με μία αιχμηρή επιστολή, ο Αρ. Μπαλτάς εκ των θεωρητικών του χώρου, τονίζει χαρακτηριστικά πως το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, στην χθεσινή του συνεδρίαση, «απέδειξε με μια ακόμη ‘αφορμή’ ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του», καθώς «διέρρευσε από τους κόλπους του», όπως σημειώνει, «μια υποτιθέμενη ‘είδηση’ που με περιλαμβάνει ονομαστικά».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως «μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες».