«Τι θα συμβεί αν έρθουν οι Ρώσοι;». Την απάντηση για τους Γερμανούς καλείται τώρα να δώσει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Αλεξάντερ Ντόμπριντ, καθώς είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για την πολιτική προστασία της χώρας.

Ενώ ο γερμανικός στρατός εξοπλίζεται για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στη χώρα καταγράφονται δραματικές ελλείψεις σχεδόν σε οτιδήποτε θα μπορούσε να προστατεύσει τους πολίτες από επιθέσεις ή τρομοκρατικά χτυπήματα, από καταφύγια και πτυσσόμενα κρεβάτια μέχρι κινητά νοσοκομεία, σχέδια πολιτικής άμυνας και αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Ο Ντόμπριντ επιδιώκει να αλλάξει ριζικά αυτή την κατάσταση, καταθέτοντας την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο ένα εκτενές «πακέτο XL» για την πολιτική προστασία, των οποίων τα βασικά σημεία φέρνει στο φως η εφημερίδα BILD.

Tο μοντέλο των «3Α» για την εθνική ανθεκτικότητα

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται το λεγόμενο μοντέλο των «3Α», το οποίο προβλέπει σαφή αποστολή, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ειδοποίηση των πολιτών και στην καθοδήγησή τους προς χώρους προστασίας ή δομές παροχής βοήθειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών στην BILD, η χώρα προχωρά σε έναν ουσιαστικό επανεξοπλισμό της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας, επιδεικνύοντας αποφασιστική στάση απέναντι στις υβριδικές απειλές και στηρίζοντας έμπρακτα τους εθελοντές. Απώτερος στόχος η διασύνδεση της στρατιωτικής και της πολιτικής άμυνας για περισσότερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και νέα «Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας»

Στο επίπεδο της επιχειρησιακής αποστολής, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας κεντρικής δομής στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό την ονομασία «Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας», η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα συνοδευτεί από μια τεράστια χρηματοδότηση, καθώς το υπουργείο πρόκειται να επενδύσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν για την προμήθεια περισσότερων από 1.000 ειδικών οχημάτων, καθώς και για την αγορά τουλάχιστον 110.000 πτυσσόμενων κρεβατιών ενιαίας επιφάνειας με δυνατότητα στοίβαξης, η παράδοση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί για την περίοδο 2027-2029.

Επιπλέον, προβλέπεται ένα εκτενές κατασκευαστικό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας (THW), ενώ επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση του προσωπικού και της τεχνολογίας τόσο στην THW όσο και στην πολιτική προστασία. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζεται η ανάπτυξη μιας ομοσπονδιακής ιατρικής δύναμης κρούσης σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες ανά τη γερμανική επικράτεια, για τη διαχείριση περιπτώσεων μαζικών απωλειών υγείας.

Εκπαιδευτικά πρότυπα και στα σχολεία

Ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου αφορά την εκπαίδευση, με τη θέσπιση ενιαίων εθνικών προτύπων για τις δυνάμεις επέμβασης σε καταστάσεις χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων (CBRN), ενώ ο Ντόμπριντ προκρίνει ακόμη και την εισαγωγή σχετικού μαθήματος πολιτικής προστασίας στα σχολεία.

Η εφαρμογή «Nina» ως ψηφιακός οδηγός διαφυγής

Τέλος, το πρόγραμμα φέρνει μια σημαντική ψηφιακή καινοτομία για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς προγραμματίζεται η πλήρης καταγραφή όλων των δημόσιων χώρων καταφυγής, όπως θωρακισμένα υπόγεια, σταθμοί του μετρό, τούνελ και υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Οι υποδομές αυτές θα ενσωματωθούν στο ψηφιακό σύστημα προειδοποίησης και ειδικότερα στην εφαρμογή έκτακτης ανάγκης «Nina», επιτρέποντας στο σύστημα όχι μόνο να ενημερώνει τους πολίτες, αλλά και να λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός, υποδεικνύοντας σε πραγματικό χρόνο την ταχύτερη δυνατή διαδρομή διαφυγής προς το πλησιέστερο καταφύγιο.