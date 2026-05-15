Ακραία ένταση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση στην επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τον λόγο στην Ολομέλεια ανοίγοντας έναν νέο κύκλο έντασης με τον υπουργό Υγείας. Μετά τις βαριές κατηγορίες, αντάλλαξαν και προσωπικούς χαρακτηρισμούς. «Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ο υπουργός Υγείας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντά «εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας νωρίτερα σήμερα δέχθηκε όπως υποστήριξε «ακραία κακοποίηση», «σωματικών και έμπρακτων απειλών» και «χτυπήματα χεριών» από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Μιλήσατε για κακοποιητές της ΝΔ. Ξέρουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες την περίοδο της μαύρης προεδρίας της. Χρωστάει χρήματα σε συνεργάτιδά της. Και κουνάει το δάχτυλο στην πλειοψηφία» απάντησε τότε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκ μέρους της ΝΔ. Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέκρουσε τα λεγόμενα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της κυβερνητικής παράταξης λέγοντας ότι είναι συκοφαντίες ενώ υποστήριξε ότι η εργαζόμενη της Πλεύσης που έχει προχωρήσει σε καταγγελία «πληρώθηκε» από τη γαλάζια παράταξη.

«Κάθε φορά που μιλάτε για εργαζόμενη – πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα – θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Ήταν νταντά σε παιδάκι στην Πάρο για μήνες», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις εις βάρος της κατηγορίες, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

Ο υπουργός Υγείας πήρε ξανά τον λόγο λέγοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «ξεπέρασε και τον χειρότερο της εαυτό».

«Είσαι φασίστας! Φασίστας!», φώναξε τότε εκείνη από τα έδρανα, με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να αντιδρά εντόνως, ζητώντας, δεδομένου ότι στα θεωρεία βρίσκονταν παιδιά του δημοτικού, να επικρατήσει σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.

«Να ελέγξει επιτέλους τις καταγγελίες της εργαζόμενης η Επιθεώρηση Εργασίας»

Επί της ουσίας της υπόθεσης πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε πως σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί, η καταγγέλλουσα είναι εργαζόμενη δηλωμένη στο ΕΡΓΑΝΗ.

«Την ακούω τόση ώρα να λέει για την κουνιάδα σας κυρία Κεφαλά, ότι την είδαν με μαγιό. Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς: «Εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!» ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου.

Ο υπουργός Υγείας ωστόσο συνέχισε, καλώντας την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο της επίμαχης καταγγελίας και να αποφανθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση.

«Σας κατήγγειλα για κουκούλωμα του εγκλήματος στη Βιολάντα, γι’ αυτό αρχίσατε αυτή την ιστορία. Κουκουλώσατε το έγκλημα στη Βιολάντα και καλείτε την Επιθεώρηση Εργασίας να ελέγξει την Πλεύση Ελευθερίας; Δεν ντρέπεστε λίγο;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε πως «στήσατε μόνοι σας “ψευδοεργατικό”, με πρόσωπο που είχε πάψει να είναι εργαζόμενη», η οποία όπως είπε, «συμπράττει μαζί σας, αντί να είναι ευγνώμων και κάνει και ανάρτηση ότι κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ».